Tests iPhone 17 : le meilleur iPhone de tous les temps ?

Une semaine après sa sortie, l’iPhone 17 a déjà passé l’épreuve du crash test des journalistes. Le verdict ? C’est tout simplement le modèle à privilégier pour la majorité des utilisateurs cette année.

Envie d’acquérir le dernier modèle de smartphones d’Apple, mais vous hésitez encore ? C’est tout à fait compréhensible, vu son prix. Il est normal de se demander si cet investissement en vaut vraiment la peine. Pourtant, rassurez-vous ! Les premiers tests sur l’iPhone 17 sont formels. Ce smartphone a tout d’un vrai haut de gamme et donne de solides raisons de se laisser tenter.

Le grand atout de l’iPhone 17 selon les tests

C’est sans doute son écran qui change tout. En effet, l’iPhone 17 tire un trait définitif sur le vieux 60 Hz pour enfin passer au 120 Hz ProMotion. Une technologie jusque-là réservée aux modèles Pro.

Résultat ? Une fluidité bluffante. Et ça se voit dès qu’on fait défiler une page ou qu’on lance une appli. Les premiers tests de l’iPhone 17 sont donc unanimes. Cette évolution transforme l’expérience utilisateur.

En plus, ce smartphone gagne l’affichage Always-On. Il s’agit d’une fonction pratique pour jeter un œil aux notifications ou à l’heure sans allumer l’écran.

L’écran profite aussi d’une luminosité renforcée et d’un revêtement anti-reflets. Ce qui garantit une meilleure lisibilité, même en plein soleil.

Des performances qui font la différence

Impossible de parler de l’iPhone 17 sans évoquer ses performances musclées. En effet, Apple a dégainé son tout nouveau chipset A19. Les premiers benchmarks sont donc clairs : ça envoie du lourd. Que ce soit pour le multitâche ou les jeux les plus gourmands, le smartphone tient la route sans broncher.

Il fait même mieux que certains modèles « Air » dans les usages exigeants. Le seul problème est l’absence de la chambre à vapeur des versions Pro. Ce qui entraîne une montée en température lors des longues sessions.

Les tests soulignent aussi des progrès côté photo pour l’iPhone 17. Le smartphone marque un net bond en avant, notamment grâce au passage du capteur ultra grand-angle à 48 Mpx. Un changement que PCMag n’hésite pas à qualifier de « boost significatif ».

À l’avant, c’est la caméra 18 Mpx qui progresse, avec en bonus la fonction Center Stage. Cette dernière recadre automatiquement vos vidéos pour vous garder toujours dans le cadre. Apple a aussi introduit une nouvelle fonctionnalité nommée le Dual Capture. Celle-ci vous permet de filmer en même temps avec l’avant et l’arrière.

C’est tout ?

Non, il y a encore mieux. Les tests montrent que l’iPhone 17 améliore aussi l’autonomie. The Verge rapporte une journée complète d’usage intensif. Même un peu plus, jusqu’au lendemain après-midi.

PCMag est encore plus impressionné avec 24h31 en streaming vidéo. Ce smartphone fait donc mieux que certains concurrents directs comme le Pixel 10 ou le Galaxy S25, mais aussi que l’iPhone 17 Air.

Bonne nouvelle aussi côté charge. La batterie retrouve 100 % en environ une heure. La nuance ? Il faut un chargeur de 40 W minimum pour profiter de cette vitesse. Les testeurs saluent également un son puissant et une qualité d’appels irréprochable, même dans des environnements bruyants.

Et le design dans tout ça ? Pas de révolution de ce côté-là. L’iPhone 17 garde les lignes de ses prédécesseurs. Mais ce n’est pas vraiment pas un problème si l’on en croit les premiers retours. La prise en main reste confortable.

Apple a tout de même ajouté une touche de fraîcheur avec un nouveau coloris vert sauge qui attire déjà pas mal l’attention.

Au final, d’après les tests, l’iPhone 17 version « standard » atteint pour beaucoup le niveau d’expérience qu’on espérait depuis longtemps.

