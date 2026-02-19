Crise de la RAM : très mauvaise nouvelle pour le Samsung Galaxy S26 ?

La mémoire devient le nouveau champ de bataille des smartphones premium. A cause de la pénurie de RAM et de l’explosion des coûts, Samsung pourrait être contraint de revoir sa copie pour le Galaxy S26. Et cette fois, la facture pourrait bien se jouer avant même les premières annonces officielles.

La pression monte autour du Galaxy S26, et elle ne vient pas des performances ou du design. La hausse du prix de la mémoire DRAM complique sérieusement l’équation économique de Samsung. Avec une offre qui se raréfie et des coûts en forte augmentation, le constructeur hésite encore sur sa stratégie tarifaire. Samsung doit choisir entre absorber la hausse et rogner les marges, ou l’assumer au risque de perdre du terrain face à une concurrence qui, elle, pourrait maintenir ses prix.

La RAM devient un composant sous pression

Le cœur du problème, c’est un changement silencieux dans l’industrie. Les fabricants de mémoire privilégient désormais les puces haut de gamme à large bande passante. Celles qui sont destinées aux serveurs d’intelligence artificielle et aux centres de données. Ces composants, plus complexes et surtout bien plus rentables, monopolisent les capacités de production.

Ainsi, la DRAM classique, celle qui équipe les smartphones, se fait plus rare. Et lorsque l’offre baisse, les prix montent. D’après des informations relayées par le média coréen IT Chosun, cette hausse est suffisamment importante pour compliquer les négociations internes autour du coût des composants du Galaxy S26.

Depuis des années, les smartphones bénéficiaient d’économies d’échelle sur la mémoire. Aujourd’hui, l’essor de l’IA change la hiérarchie des priorités industrielles. Les téléphones ne sont plus la priorité numéro un pour les fabricants de DRAM.

Et dans un appareil premium, la mémoire compte beaucoup. Plus de RAM, plus de stockage et des performances plus stables sur la durée. Quand ce poste de coût augmente, toute la structure tarifaire du produit est donc sous tension.

Samsung pris entre inflation des composants et pression d’Apple

La difficulté pour Samsung ne vient pas seulement de la hausse des coûts. Le vrai casse-tête, c’est la concurrence. Selon les informations du secteur, Apple envisagerait de maintenir les prix de ses futurs modèles Pro. Le groupe américain bénéficie d’un avantage décisif. Son poids dans les commandes de mémoire lui permettrait ainsi de négocier des conditions plus stables que ses concurrents.

Je vois ici un rapport de force industriel assez fascinant. Apple sécurise ses coûts grâce à son volume, tandis que Samsung, pourtant fabricant de mémoire lui-même, doit composer avec un marché global où la demande liée à l’IA bouleverse les équilibres.

New reports say the iPhone 18 could be a bargain next to the Galaxy S26 as Apple absorbs RAM crisis costs, unlike Samsung which may raise prices. Analysts suggest Apple could hold prices steady to gain market share. pic.twitter.com/wOrCqILyvY — Lagoon Labs (@LagoonLabsMv) January 31, 2026

Alors, augmenter le prix du Galaxy S26 serait risqué. Sur le segment premium, la sensibilité au prix reste forte. Si Apple maintient ses tarifs pendant que Samsung augmente les siens, je pense que l’écart psychologique pourrait jouer en faveur de l’iPhone.

Ce dilemme explique pourquoi, selon plusieurs sources internes, le prix pourrait rester incertain jusqu’à la dernière minute. Comme ce fut déjà envisagé pour la génération précédente.

Des signaux déjà visibles pour les futurs acheteurs du Galaxy S26

Certains indices montrent que la stratégie commerciale pourrait évoluer. Pour les précommandes, les avantages évoqués incluent une reprise pouvant atteindre 900 dollars et un crédit supplémentaire allant jusqu’à 150 dollars. En revanche, aucune augmentation gratuite de stockage n’a été annoncée pour le moment.

Samsung announces Galaxy Unpacked for February 25 at 1 PM ET to unveil the Galaxy S26 lineup and Galaxy AI updates, with pre-order perks including a $30 credit and a chance at a $5,000 Samsung gift card. Livestream via Samsung's channels; Engadget will co… pic.twitter.com/DXYM5zrlIc — Lagoon Labs (@LagoonLabsMv) February 10, 2026

Et ça, je le considère comme un détail très parlant. Les bonus de capacité étaient devenus une arme marketing classique. Leur disparition suggère que la mémoire est devenue trop chère pour être offerte.

Un autre élément à surveiller : des rumeurs évoquent des prix stables pour les modèles de base et potentiellement plus attractifs pour certaines versions de l’Ultra. Mais dans le contexte actuel, une hausse de dernière minute reste plausible si la pression sur les composants se confirme. Même sans annonce officielle, la crise de la RAM commence déjà à influencer la proposition de valeur.

Une hausse durable des prix des smartphones premium

Si la mémoire reste orientée vers l’IA et les infrastructures cloud, les smartphones premium comme la Galaxy S26 pourraient entrer dans une phase de stagnation tarifaire… ou de hausse progressive, avec moins d’avantages inclus. Les fabricants vont donc devoir arbitrer entre trois options. Augmenter les prix, réduire les marges ou limiter les configurations mémoire. J’avoue qu’aucun de ces choix n’est idéal.

Pour les utilisateurs, cela pourrait se traduire par des cycles de renouvellement plus longs et une attention accrue au rapport capacité/prix. Pour le marché, la bataille se jouera sur la maîtrise des chaînes d’approvisionnement mais non plus seulement sur l’innovation visible.

En réalité, la crise de la RAM raconte quelque chose de plus grand. L’industrie mobile n’est plus au centre du monde technologique. L’intelligence artificielle capte désormais les ressources, les investissements et les priorités. Et quand l’IA aspire les composants, même les smartphones les plus premium doivent s’adapter.

Le Galaxy S26 sera peut-être très performant. Mais son vrai défi serait peut être de rester compétitif car la mémoire est devenue une ressource stratégique. Une sorte de rappel discret que, dans la tech, le plus important ne se voit pas toujours à l’écran.

