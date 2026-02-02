Crise de la RAM : Apple prévient d’un lourd impact sur le prix de l’iPhone

La pénurie mondiale de mémoire n’est plus un simple bruit de fond pour l’industrie tech. Chez Apple, longtemps épargnée par le crise de la RAM, les signaux d’alerte se multiplient. Et la question du prix de l’iPhone revient sur la table, plus sérieuse que jamais.

La crise mondiale de RAM continue et Apple ne peut plus l’ignorer. La firme de Cupertino affiche des résultats financiers impressionnants, certes. Mais Tim Cook reconnaît désormais que la flambée des prix de la mémoire vive et des SSD pourrait finir par toucher directement les consommateurs. Notamment, la grille tarifaire des prochains iPhone et MacBook.

Apple cartonne mais la pénurie de RAM se rapproche

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, Apple a confirmé une année exceptionnelle. Le bénéfice net grimpe de 36 à 42 milliards de dollars sur un an. C’est porté par de solides ventes d’iPhone et d’iPad. Mais aussi par une hausse de 14 % des revenus issus des services comme l’App Store et Apple Music. Cette performance est surtout grâce au lancement des iPhone 17, iPhone 17 Pro et de l’iPad Pro M5.

Je ne suis donc pas surprise que la pénurie mondiale de RAM, amorcée fin 2025, n’a pas encore entamé ces résultats d’Apple. Des cabinets comme Counterpoint Research estimaient d’ailleurs que l’entreprise était mieux armée que ses concurrents pour encaisser la hausse des coûts liés à la mémoire vive. À court terme, cette analyse semble confirmée.

Ainsi, le CEO d’Apple a précisé que l’impact de la flambée des prix de la RAM était resté limité au quatrième trimestre 2025. Cela malgré un recul de 6,7 % des ventes de Mac et de 2,2 % pour les objets connectés. Toutefois, cette situation pourrait rapidement évoluer.

Tim Cook prépare le terrain pour une hausse des prix

Pour le premier trimestre de l’année en cours, Tim Cook se montre plus prudent. Le PDG d’Apple anticipe un impact plus marqué sur le bénéfice net, lié à la hausse continue des prix de la RAM et des SSD. Cette tension ne montre aucun signe d’apaisement. Au point que certains distributeurs comme Costco auraient retiré la RAM des PC d’exposition pour éviter les vols.

Apple affirme étudier différentes options pour limiter les dégâts, mais son filet de sécurité ne sera pas éternel. Selon le tweet de @jukan05, les prix des produits Apple pourraient augmenter dès 2026, notamment pour les MacBook et les iPhone. Ce sera, selon lui, à cause de l’expiration prochaine des accords à long terme conclus avec Samsung et SK Hynix. Ces deux fournisseurs clés de mémoire prévoient déjà des hausses tarifaires dès janvier.

What I find hard to understand is that the sell-side and the market are significantly overestimating Apple's supply chain management capabilities.



In my view, Apple is also likely to take a significant hit from this memory price surge. The LTAs (Long-Term Agreements) that Apple… — Jukan (@jukan05) December 13, 2025

Des appareils très attendus comme le MacBook Air M5, l’iPhone 18, l’iPhone Fold ou encore le MacBook Pro M6 repensé pourraient ainsi devenir plus chers. D’autant que Samsung aurait doublé le prix contractuel de sa RAM. Tandis que Micron estime que la crise pourrait durer jusqu’en 2028.

L’iPhone bientôt plus cher ? Apple entre deux feux

Cependant, Apple dispose encore de quelques atouts. Intel indique que les fabricants d’ordinateurs portables disposent de stocks suffisants pour 9 à 12 mois. Ce qui laisse une marge de manœuvre temporaire. De plus, la gestion très anticipée de la chaîne d’approvisionnement d’Apple suggère que les produits actuellement en vente ne devraient pas voir leur prix augmenter.

En revanche, les nouveaux appareils annoncés à partir de 2026 pourraient bien subir de plein fouet la hausse des coûts. Les délais de livraison allant jusqu’à deux mois pour certains MacBook Pro renforcent l’idée de tensions sur les composants. Voire d’une transition vers les futurs modèles M5 Pro et M6.

Apple peut aussi compter sur sa stratégie de puces maison. Chaque optimisation, comme le modem C1 de l’iPhone 16e qui permettrait d’économiser environ 10 dollars par unité, aide à absorber une partie des surcoûts. Multipliez ces économies par des millions d’appareils, et l’impact devient réel.

Apple faces its first RAM price crisis in years!



Suppliers sharply increased iPhone LPDDR RAM prices for 2026.



Samsung: +80%, SK hynix: +100%.



Apple's options:



– Absorb some costs to limit the price rise?

– Or pass the full increase to consumers?



Bad news for wallets. pic.twitter.com/ZR7MLnCYW9 — Tech News (@technewsq) January 27, 2026

Mais ce choix a une contrepartie. Réduire les marges et, potentiellement, les bénéfices reversés aux actionnaires. Apple se retrouve donc face à un dilemme classique. Soit augmenter les prix de l’iPhone et des MacBook, soit protéger ses clients au détriment de sa rentabilité boursière.

Alors, si la crise de la RAM s’aggrave comme prévu, votre prochain iPhone pourrait bien coûter plus cher que prévu ; et cette fois, Apple ne pourra pas éternellement faire semblant que tout va bien.

