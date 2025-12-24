Pénurie de RAM : Micron est très pessimiste… même pour après 2026

Les puces de mémoire commencent à manquer sur les chaînes de production. Et la situation ne promet pas un retour rapide à la normale. Micron nous prévient !

Dans son dernier rapport financier publié mercredi, Micron dresse un tableau peu rassurant du marché de la RAM. La pression exercée par l’intelligence artificielle pèse lourdement sur l’approvisionnement mondial. Résultat, la pénurie pourrait s’installer bien au-delà de 2026.

Les dernières nouvelles chez Micron

OpenAI, Meta, Microsoft et Google investissent massivement dans des infrastructures toujours plus gourmandes. Ces systèmes reposent sur des puces dotées de mémoire à large bande passante ou HBM.

Pour info, la mémoire HBM est très exigeante à produire. Elle mobilise trois fois plus de plaquettes de silicium que la DRAM classique. Alors Micron a décidé de concentrer ces lignes de production sur ces composants.

Inutile de vous expliquer son choix, cela va de soi, servir les centres de données IA, c’est plus rentable. Les chiffres financiers le prouvent d’ailleurs. La boîte a généré 13,64 milliards de dollars de revenus trimestriels. Or, un an plus tôt, ce montant atteignait 8,71 milliards de dollars sur la même période.

Micron a même fermé sa filiale Crucial, tournée vers les consommateurs.Cette réorientation réduit mécaniquement la mémoire disponible pour les produits du quotidien.

Qu’est-ce que cela implique ?

Les premiers effets sont déjà visibles sur le marché. Les kits de mémoire DDR5 affichent des hausses notables. Les fabricants de PC ressentent directement cette pression sur les coûts.

Les smartphones, téléviseurs connectés et voitures modernes utilisent aussi beaucoup de mémoire. Leur production dépend des mêmes chaînes industrielles. Une tension persistante risque donc d’affecter plusieurs secteurs simultanément.

Sanjay Mehrotra parle d’une demande largement supérieure à l’offre. Les projets de centres de données IA ont fait exploser les prévisions. Micron anticipe des contraintes d’approvisionnement durables.

Le groupe envisage d’accroître sa production. Il prévoit aussi une hausse de 20 % de ses livraisons de DRAM et de NAND flash. Cela dit, cet effort ne suffira pas à absorber la demande actuelle.

Le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, l’a bien expliqué lors de la conférence téléphonique sur les résultats. « Malgré des efforts considérables, nous sommes déçus de ne pouvoir satisfaire la demande de nos autres clients sur tous les segments de marché ».

Certaines livraisons de PC pourraient même être impactées l’an prochain.

