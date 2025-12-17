RAM DDR5 : la crise s’aggrave ! Samsung augmente les prix de 100%

La mémoire vive fait encore parler d’elle, et toujours pas pour de bonnes raisons. Franchement, la situation s’aggrave même. Vous savez pourquoi ? Eh bien, car Samsung vient d’annoncer une hausse spectaculaire du prix de la RAM DDR5.

Et doutez-vous que son prix contractuel a plus que doublé. Ces tarifs pour info servent de base aux accords entre fabricants de mémoire et grands acheteurs. Dell, HP ou Lenovo négocient sur ces montants pour produire leurs machines.

Voici les faits

Selon l’analyste Jukan, l’unité atteint désormais 19,50 dollars. Or, en début d’année, le prix contractuel oscillait autour de sept dollars. La progression dépasse donc largement les prévisions les plus pessimistes.

La DDR4 n’échappe pas non plus à la tendance. Samsung a porté son prix contractuel à 18 dollars. Résultat, l’ancienne génération coûte presque autant que la nouvelle. Miser sur du matériel plus ancien ne permet donc pas plus d’économie

Selon des sources taïwanaises, Samsung évoque un manque de stock persistant. Les clients auraient été informés d’une disponibilité très limitée. Cette pénurie explique directement la flambée actuelle.

Et elle va sérieusement compliquer la planification des futurs appareils. En plus, Micron, qui fait partie du trio dominant avec SK Hynix et Samsung, a décidé de se passer du grand public.

L’entreprise réoriente désormais sa production vers les centres de données liés à l’IA. Les fabricants d’appareils n’ont donc plus vraiment d’alternative crédible.

Qu’est-ce que cela implique pour nous ?

Les conséquences pour le grand public vont sans dire. Smartphones, ordinateurs portables et tablettes vont coûter plus cher en 2026. Car les fabricants paieront davantage chaque barrette de mémoire. Et cette hausse finira par atteindre les étiquettes en magasin.

TrendForce anticipait, d’ailleurs, cette situation depuis plusieurs mois. Le cabinet évoquait des prix en hausse. Les premiers signaux confirment cette analyse. Chez Samsung, la pression se fait sentir sur les futurs modèles.

Le rapport évoque des prix de lancement plus élevés en 2026. Le Galaxy S26 est directement concerné. Le Galaxy Z TriFold pourrait suivre la même trajectoire dès le premier trimestre.

Les partenaires de Samsung se préparent aussi à ajuster leurs tarifs. Lenovo et Dell seraient sur le point de revoir leurs grilles de prix. Les ordinateurs portables et de bureau sont en première ligne. La mémoire représente une part sensible de leur coût final.

La capacité mémoire pourrait aussi être revue à la baisse. Car ce serait le seul moyen de contenir les coûts. Dans ce contexte, seuls certains modèles conserveraient 16 Go. Les segments milieu et entrée de gamme seraient limités à 8 Go. Cette quantité redeviendrait la norme. Les acheteurs devront donc surveiller les fiches techniques.

