Il démolit l’iPhone 16e et révèle de nombreuses surprises à l’intérieur

L’iPhone 16e vient à peine de débarquer, et déjà, il se retrouve entre les mains expertes d’un démonteur chevronné. Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur ? Des composants familiers, quelques surprises et une conception qui ne manque pas d’intriguer. Batterie plus grande, compatibilité inattendue, architecture revisitée… Par ici les détails.

Chaque nouvelle génération d’iPhone suscite son lot de curiosités. Et bien sûr, le modèle 16e ne fait pas exception. Avec son design qui rappelle fortement l’iPhone 14, il serait facile de penser qu’Apple a simplement recyclé d’anciennes recettes. Mais une fois démonté, le smartphone révèle quelques choix techniques intéressants.

C’est Rewa Technology qui a été le premier à désosser l’appareil. Il a dévoilé les entrailles de l’iphone 16e en seulement quelques minutes. Le smartphone cachait une batterie plus imposante, un écran interchangeable à l’ancienne, et bien d’autres surprises… Alors, qu’à vraiment Apple changé à l’intérieur de l’iphone 16e ? C’est ce qu’on va découvrir.

Le fameux iPhone 16e sous le scalpel

Un premier démontage de l’iPhone 16e vient de faire le buzz. Rewa Technology a donc dégainé le plus vite avec une vidéo de six minutes. Celle-ci dévoile l’intérieur du dernier-né d’Apple.

Dès les premières minutes du démontage, la batterie de l’iPhone 16e est plus grande que prévu. Les premières estimations tablaient sur une capacité de 3 961 mAh. Mais en vrai, elle est de 4 005 mAh ! C’est un petit bonus de 44 mAh par rapport aux rumeurs et 444 mAh de plus que l’iPhone 16.

Mais comment Apple a-t-il réussi ce tour de passe-passe ? Selon Rewa Technology, ce ne serait pas grâce à une optimisation interne magique, mais plutôt au rétrécissement du module caméra. Moins de place pour l’appareil photo, plus d’espace pour la batterie… je trouve que ce compromis ne déplairait sans doute pas aux amateurs d’autonomie.

Une réparation un peu facilitée… mais pas partout

Le démontage révèle aussi que l’écran, la batterie et l’appareil photo semblent plus accessibles qu’avant. Je pense que cela devrait faciliter les interventions en cas de pépin.

Par ailleurs, le connecteur de l’écran est identique à celui de l’iPhone 14. Ni une ni deux, l’équipe tente une expérience osée. C’est d’installer un écran d’iPhone 14 sur l’iPhone 16e. Alors le verdict ? Ça fonctionne ! Les bricoleurs et les réparateurs indépendants en seront ravis.

Sous la carte mère, la nouvelle puce A18 s’y trouve, accompagnée du modem C1. La disposition des composants semble également un peu plus aérée qu’avant. Cela pourrait améliorer la dissipation thermique. Toutefois, la puce est plus profondément intégrée, ce qui complique sérieusement les réparations en cas de problème.

Ainsi, ce démontage de l’iPhone 16e nous révèle un smartphone qui cache bien son jeu. Une batterie plus imposante, un écran interchangeable avec l’iPhone 14, et une architecture interne légèrement revue… Et vous ? Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires !

