iPhone SE 4 : Apple va changer son nom (et c’est beaucoup plus stylé)

Et si l’iPhone SE 4 n’existait jamais sous ce nom ? Selon une nouvelle rumeur, Apple envisagerait de rebaptiser sa gamme SE pour 2025. Exit la dénomination attendue, place à un iPhone 16e qui promet un positionnement plus clair et un nom plus accrocheur.

Le nom d’iPhone SE 4 va être changé ? Mais qu’est-ce qui se passe réellement ?

Apple pourrait enrichir sa gamme de smartphones dès le premier trimestre 2025 avec un nouvel arrivant : l’iPhone SE 4. Toutefois, selon une récente rumeur, ce modèle abordable pourrait adopter une appellation plus évocatrice, mieux alignée avec ses spécifications techniques.

Le 13 décembre 2024, Fixed Focus Digital a révélé sur Weibo que le prochain modèle pourrait plutôt s’appeler iPhone 16e. Relayée par Notebook Check, cette information suggère une stratégie de segmentation rappelant celles adoptées par Apple en 2013 et 2018.

Rappelons qu’un leak a aussi suggéré qu’Apple pourrait devoir chercher un nouveau fournisseur d’écrans OLED pour l’iPhone SE 4. En fait, son partenaire potentiel, le chinois BOE, fait déjà l’objet de préoccupations chez certains représentants politiques américains.

iPhone 16 e, une tentative pour ressusciter sa stratégie de segmentation ?

À ces époques, Apple avait choisi d’introduire des modèles comme l’iPhone 5c pour accompagner l’iPhone 5s, ou l’iPhone XR pour compléter la gamme d’iPhone XS. Rappelons que ces derniers servent de compléments aux iPhone haut de gamme de la génération actuelle proposés à un prix plus abordable.

Avec l’iPhone SE 4, ou iPhone 16e si la rumeur se confirme, je pense qu’Apple pourrait revenir à une stratégie similaire. De plus, ce modèle affiche des spécifications très proches de celles de l’iPhone 16 d’entrée de gamme.

Qu’est-ce qui se cache derrière l’iPhone SE 4 ?

Je dois avouer que ce futur successeur de l’iPhone SE 3, lancé en 2022, pourrait bénéficier des caractéristiques suivantes. En premier lieu, il peut embarquer un écran OLED de 6,1 pouces, d’une encoche avec Face ID et d’une puce A18 et 8 Go de RAM.

Cet appareil pourrait aussi être équipé de l’Apple Intelligence, d’un design inspiré de l’iPhone 14 et d’un capteur photo principal de 48 Mpx. C’est aussi un appareil qui fonctionne avec un système de charge sans fil MagSafe avec un port USB-C, un bouton Action et d’un modem 5G Apple.

Ainsi, l’iPhone 16 ne se distinguait que par quelques éléments comme la Dynamic Island, l’ultra grand-angle de 12 Mpx et le bouton dédié à la commande de l’appareil photo. Regrouper ce nouveau modèle abordable sous la gamme d’iPhone 16, plutôt que de le maintenir dans une ligne distincte avec la désignation SE, aurait donc du sens.

Je me demande ainsi si Apple, sous la direction de Tim Cook, osera réellement abandonner le nom d’iPhone SE 4 pour embrasser celui d’iPhone 16e, mieux adapté à ses spécifications ? Qu’en pensez-vous ?

