Quel est vraiment l’iPhone le plus populaire ? Ce rapport dévoile enfin la réponse !

Chaque automne depuis trois ans, Apple dévoile quatre nouveaux iPhones : le standard, le Plus, le Pro et le Pro Max. Un rapport récent du CIRP révèle quel modèle est vraiment le plus populaire. Vous pourriez être étonné par la réponse !

De nos jours, choisir un iPhone est devenu une décision importante pour beaucoup de gens. Chaque année, Apple présente de nouveaux modèles, tous plus impressionnants les uns que les autres. Mais il semble que tous ne rencontrent pas le même succès.

Selon un rapport récent du CIRP, un modèle sort largement du lot. Nous allons découvrir ensemble pourquoi certains modèles dominent le marché.

L’iPhone standard : un choix évident, mais si puissant

Depuis le lancement de la série iPhone 14 en 2022, le modèle standard domine les ventes d’Apple. Il représente environ 45 % des ventes annuelles de la marque. Et à mon avis, cela n’a rien d’étonnant ! Ce téléphone représente le parfait compromis entre qualité, prix et style.

Pendant ce temps, le modèle Pro Max s’accapare 25 % des ventes, et le Pro environ 20 %. Quant à l’iPhone Plus, il ne dépasse pas 10 % des ventes.

Il semble que le modèle standard, comme l’iPhone 16 de base, se vende régulièrement deux fois plus que l’iPhone Pro Max. Ce modèle surpasse les autres avec une marge encore plus grande.

Nous savons tous à quel point le prix peut influencer nos choix. Le modèle standard coûte environ 400 dollars de moins que l’iPhone Pro Max d’entrée de gamme, et 200 dollars de moins que le modèle Pro.

Ensuite, la variété des couleurs joue un rôle crucial. Les modèles standards offrent des couleurs vives et éclatantes, attirant ceux qui cherchent un appareil plus personnalisé.

Par ailleurs, les modèles Pro présentent des tons plus sobres. Je pense que c’est vraiment pour cette raison que l’iPhone standard séduit tant de personnes !

Alors, pourquoi les modèles Pro ne font-ils pas le poids ?

De nombreux consommateurs ne voient pas assez d’avantages pour justifier le prix plus élevé des modèles iPhone Pro. Des puces améliorées, des fonctionnalités d’appareil photo supplémentaires, une conception plus robuste…

Et si tout cela ne suffisait pas à influencer leur décision ? Ils estiment que l’iPhone standard répond déjà parfaitement à leurs besoins.

Personnellement, je comprends cet argument. Je me demande souvent si les fonctionnalités supplémentaires valent vraiment le coût. Pour beaucoup, l’iPhone standard offre déjà tout ce dont ils ont besoin au quotidien.

Il est intéressant de noter que le Pro Max, plus grand, surpasse l’iPhone Pro, plus petit. Or, le modèle standard surpasse l’iPhone Plus, pourtant plus grand. Cela peut sembler paradoxal.

Et selon certains, c’est parce que les acheteurs du Pro Max s’engagent à acquérir le meilleur modèle chaque année, notamment pour son plus grand écran.

Outre ces facteurs, le modèle Plus, bien que le moins vendu de la série, dépasse l’ancien iPhone mini. Apple a abandonné ce dernier après le 12 mini en 2020.

Le CIRP indique que l’iPhone Plus a non seulement surpassé la part de marché du modèle mini, mais a aussi capturé une partie de celle du modèle de base.

Et selon les rumeurs, Apple pourrait bientôt remplacer le modèle Plus par un nouveau produit révolutionnaire : l’iPhone Air.

Ce téléphone promet d’être le plus fin jamais conçu, avec un design ultraléger. Grâce à cette approche, Apple espère conquérir une clientèle en quête d’élégance et de simplicité.

Et vous, quel est votre modèle d’iPhone préféré et pourquoi ? Partagez votre avis en commentaire !

