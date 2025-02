iPhone SE 4 : les ventes vont être colossales, découvrez les prédictions !  

L’iPhone SE 4 n’est même pas encore sorti que les chiffres s’annoncent déjà impressionnants. Ming-Chi Kuo, un analyste réputé, prévoit des ventes dépassant les 20 millions d’unités en 2025.

Selon lui, Apple écoulerait 10 millions d’exemplaires au premier semestre 2025. Et ce, suivis de 12 millions supplémentaires sur la seconde moitié de l’année.

Un grand succès annoncé

Apple semble avoir trouvé la formule gagnante : un design éprouvé, des composants récents et un prix plus abordable que les autres iPhone.

L’iPhone SE 4 se démarque par de nombreuses similitudes avec l’iPhone 16 et le 16 Plus. Il représente une avancée majeure par rapport à la génération précédente, atteignant un niveau de performance comparable.

Il donnerait aussi accès aux fonctionnalités d’IA d’Apple. Une expérience qui pourrait même être plus fluide que sur l’iPhone 16, où le déploiement progressif d’iOS 18 limite certaines capacités IA.

Par ailleurs, ce modèle marquera la disparition définitive de certaines caractéristiques emblématiques d’Apple, comme le bouton Home et les écrans plus compacts. Il intégrerait un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID et un port USB-C.

Et cerise sur le gâteau, malgré une augmentation à 499 dollars (au lieu de 429), l’iPhone SE 4 reste bien moins cher que l’iPhone 16, vendu 300 dollars de plus.

Résultat : il devrait séduire ceux qui veulent un iPhone performant sans exploser leur budget. C’est ce que prédit l’analyste Kuo en tout cas.

Selon lui, l’iPhone SE 4 aiderait même Apple à maintenir de bonnes ventes pendant la période creuse entre la sortie des iPhone 16 et celle des iPhone 17.

Un petit coup d’œil aux autres caractéristiques de l’iPhone SE 4

Apple ne se contente pas de relooker son iPhone SE 4. La marque le dote également de caractéristiques techniques dignes des modèles haut de gamme.

Sous son élégant châssis, il regorge la puce A18 Bionic, la même que celle des iPhone 16. Performances de haut vol garantis donc ! Ajoutez à cela 8 Go de RAM prêt à gérer les applications les plus exigeantes et à offrir une expérience utilisateur fluide.

Côté photographie, vous aurez droit à une caméra à l’arrière. Et notez qu’il grimpera à 48 mégapixels, un bond considérable comparé aux 12 mégapixels des anciens iPhone SE.

Et pour couronner le tout, la caméra frontale de 12 mégapixels promet des selfies réussis et des appels vidéo de qualité. De quoi séduire les amateurs de belles photos qui veulent monter en gamme sans exploser leur budget.

Et vous, convaincus ou pas ? L’iPhone SE 4 a tout d’un best-seller en puissance, mais suffira-t-il à vous faire craquer ? Son rapport qualité-prix vous semble-t-il intéressant ou Apple aurait-il pu mieux faire ?

