Samsung Galaxy S26 : images officielles et toutes les infos avant le Unpacked

Le Galaxy S26 est sur le point d’être dévoilé à travers ses images. Le verdict ? Impossible de ne pas être ébloui.

On est à quelques jours du fameux événement Samsung Unpacked. Et beaucoup attendent de voir ce que valent les Galaxy S26 tant évoqués par les leaks. Pour les impatients, nous avons un avant-goût qui offre un aperçu de la puissance, du design et des capacités de ces smartphones premium. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les S26, S26 Plus, S26 Ultra, ainsi que les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro, promettent un tournant dans l’expérience mobile.

Ce que nous disent les images du Galaxy S26 sur le design

Côté look, la rupture est subtile mais bien réelle pour l’utilisateur quotidien. Les images officielles du Galaxy S26 dévoilent un bloc photo unifié à l’arrière. Ceci remplace les capteurs individuels.

Le modèle standard gagne quelques millimètres en hauteur pour intégrer un écran de 6,3 pouces. Paradoxalement, le châssis s’allège pour ne peser que 137 grammes. C’est une prouesse d’ingénierie qui en fait l’un des flagships les plus légers du marché actuel.

Le modèle Ultra, quant à lui, adopte des angles plus arrondis que son prédécesseur. Fini les coins saillants qui marquaient la paume des mains lors d’une utilisation prolongée. On conserve le châssis en titane de grade 5 et la protection Gorilla Glass Victus 2.

L’étanchéité est évidemment au rendez-vous avec la certification IP68. En scrutant le Galaxy S26 sur ces images, on remarque que l’affichage profite d’une dalle Dynamic AMOLED 2x LTPO montant à 2 600 nits.

Exynos 2600 contre Snapdragon

Le cœur des smartphones s’annonce comme un monstre de puissance brute. Pour l’Europe et l’Asie, le SoC Exynos 2600 fera ses grands débuts. Ce processeur est le premier de la marque à bénéficier de la gravure 2 nm.

Une telle finesse permet une réduction drastique de la chauffe ainsi qu’une meilleure gestion de l’énergie. Les acheteurs américains bénéficieront, de leur côté, du Snapdragon 8 Elite Gen 5, optimisé pour le gaming intensif.

La mémoire vive devient un standard inamovible pour faire tourner l’IA. Toutes les versions embarqueront donc 12 Go de RAM LPDDR5X au minimum. Samsung tire un trait définitif sur les versions 128 Go pour privilégier le 256 Go en UFS 4.0.

Galaxy S26 Ultra



✅ Snapdragon 8 Elite Gen 5

✅ Built-in S Pen with no Bluetooth

✅ Upgraded cameras with wider apertures

✅ Qi2 MagSafe

✅ 60W faster charging

✅ 7.8mm thin

✅ More comfortable hold with rounded frame

Cette base technique est indispensable pour supporter les nouveaux modèles de langage locaux. La réactivité du Galaxy S26 promet donc, d’après les images de l’interface, une fluidité sans précédent sous One UI 8.5.

L’ouverture f/1.4 du Galaxy S26 Ultra décryptée en images

La photo reste le terrain de chasse favori du Galaxy S26 Ultra. En effet, si le capteur principal reste à 200 mégapixels, son optique évolue vers une ouverture de f/1.4. Cette modification matérielle est importante pour la photographie en basse lumière.

Elle permet de capter bien plus de photons qu’auparavant. À titre de comparaison, l’iPhone 17 Pro Max se contente d’une ouverture de f/1.6 sur son capteur principal de 48 MP. Ce qui laisse à Samsung l’avantage net de la luminosité pure.

Le zoom optique 3x du Galaxy S26 profite aussi des images haute définition grâce à un passage à 12 MP. Cela améliore la netteté des portraits. Apple propose un téléobjectif de 48 MP limité à un zoom optique 4x. Samsung, lui, conserve sa polyvalence avec un second zoom périscopique 5x de 50 MP.

Les modèles S26 et S26 Plus conservent leur configuration triple capteur éprouvée. Le capteur principal de 50 MP travaille de concert avec un ultra grand-angle de 12 MP. La véritable nouveauté réside dans le processeur de signal d’image (ISP).

Galaxy S26 Ultra's camera island up close!



The glass design feels premium and sleek. It reminds me of the iPhone Air.

Ce dernier utilise des réseaux neuronaux pour traiter le bruit numérique en temps réel. La vidéo profite également d’un mode Nuit Pro amélioré, visible sur les démos du Galaxy S26 et les images promotionnelles.

Le Galaxy S26 réinvente les images par l’IA

Oui, l’IA est toujours là, prête à booster les performances. Samsung introduit une innovation majeure baptisée EdgeFusion. Ce moteur d’IA générative fonctionne de manière décentralisée sur le téléphone.

Vous pourrez retoucher ou créer de nouvelles images sur votre Galaxy S26 en moins d’une seconde sans connexion internet. C’est un gain de temps et une garantie pour la confidentialité de vos données personnelles. L’IA analyse également vos habitudes pour optimiser la consommation des applications en arrière-plan.

Une autre fonctionnalité surprenante fait son apparition : l’Affichage de confidentialité. Grâce à une structure de pixels spécifique, l’écran devient noir pour toute personne regardant le téléphone de côté.

Cela empêche les regards indiscrets de voler vos codes ou messages dans les lieux publics. Cette technologie Anti-Spy s’active automatiquement lors de la saisie de données sensibles. En observant le Galaxy S26 et les images de démonstration, on comprend l’utilité flagrante de ce système.

La fin du point faible du Galaxy S26

Le talon d’Achille historique des Galaxy est enfin adressé avec sérieux. Le petit S26 voit sa capacité de batterie bondir à 4 300 mAh. Couplé à l’efficience du processeur en 2 nm, l’autonomie devrait gagner environ 20 % par rapport à l’an dernier.

Pour le S26 Ultra, la capacité reste à 5 000 mAh, mais la vitesse de recharge évolue. On passe enfin à une charge filaire de 60 W et sans fil de 25 W.

🔄 Galaxy S26 : vraie avancée ou simple rafraîchissement ?



L’écran gagne un peu en taille, la batterie évolue légèrement… mais le design comme la charge restent très proches du S25.



➡️ Seul le S26 Ultra se démarque vraiment avec la charge 60W et un zoom 5x amélioré.



💬 Vous…

L’écosystème s’agrandit avec les nouveaux Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro. Les versions Pro adoptent un design avec tige pour une meilleure captation vocale. Le boîtier de charge devient transparent, ajoutant une touche pop et futuriste.

Ces écouteurs intégreront une réduction de bruit adaptative gérée par IA. Ils seront capables de traduire des conversations en temps réel, comme on le voit sur le Galaxy S26 et ses images de présentation.

Un calendrier millimétré

Normalement, il n’y aura pas de changement sur le calendrier sur la sortie des smartphones Galaxy S26. Samsung nous donne rendez-vous le 25 février 2026 à San Francisco. La firme de Séoul souhaite reprendre l’initiative sur le marché premium avant la fin du premier trimestre.

Samsung teases next Galaxy Unpacked event for Galaxy S26 series. Registrations will start soon.

D’après les informations relayées par plusieurs médias spécialisés, comme Dataconomy et GizmoChina, les précommandes du Galaxy S26 devraient s’ouvrir juste après l’événement Unpacked. Cela avec une disponibilité en magasin dès la deuxième semaine de mars.

Et pour le prix ? Des rumeurs relayées par la presse tech suggèrent que Samsung vise à stabiliser sa grille tarifaire malgré la hausse des coûts des composants. La marque cherche même à verrouiller ses parts de marché mondiales.

Le Galaxy S26 Ultra pourrait même voir son prix baisser de 100 € sur les versions 256 Go et 512 Go. C’est une stratégie agressive pour contrer la concurrence chinoise et la stagnation de la demande.

Cependant, n’espérez pas de bonus de stockage gratuit cette année. On observe sur les rendus du Galaxy S26 et les images marketing que le design prime désormais sur les offres promotionnelles agressives.

