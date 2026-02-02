Galaxy S26 : Samsung dévoile enfin la date de présentation

Samsung s’apprête enfin à lever le voile sur son prochain fleuron, et le Galaxy S26 entre dans la dernière ligne droite avant la date de son officialisation.

Comme chaque année, Samsung n’a même pas encore pris la parole que les informations circulent déjà en abondance. Fuites, indiscrétions et rapports industriels ont peu à peu dessiné les contours de la future série Galaxy S26.

Si ces nouveaux smartphones ne devraient pas marquer une grande rupture technologique, les fans eux attendent encore la date officielle de présentation. Mais une nouvelle fuite crédible semble enfin enlever les doutes.

Je vous préviens, la confirmation ne vient pas directement de Samsung. Le célèbre informateur Evan Blass a tweeter ce qui ressemble fortement à une bannière promotionnelle du prochain événement Galaxy Unpacked. Sur cette image, une date attire immédiatement l’attention. C’est le 25 février 2026.

Cette information ne sort pas de nulle part. Puisque dès novembre 2025, un média sud-coréen évoquait déjà une présentation prévue pour la fin février. Depuis, plusieurs sources proches de l’industrie ont confirmé ce calendrier de manière indirecte. La fuite d’Evan Blass vient donc renforcer un scénario que beaucoup jugeaient déjà probable.

No big surprise here, right? Galaxy S26 family + Galaxy Buds4 lineup launching 25 February. [pic.twitter.com/op2gdZMpp3](http://pic.twitter.com/op2gdZMpp3) — Evan Blass (@evleaks) January 29, 2026

Samsung a d’ailleurs l’habitude de respecter un timing assez stable. En 2025, la firme avait présenté les Galaxy S25 le 22 janvier, ouvert les précommandes dès le lendemain, avant une commercialisation début février. Si ce schéma se répète, les Galaxy S26 pourraient être disponibles à l’achat d’ici la fin de la deuxième semaine de mars 2026.

Ce Galaxy Unpacked ne devrait pas se limiter aux smartphones. Samsung devrait aussi dévoiler sa nouvelle génération d’écouteurs sans fil, les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro. Ils sont attendus à des tarifs proches de ceux des Galaxy Buds 3 lancés l’an dernier.

Que sait-on déjà sur la S26 avant l’annonce officielle ?

Même si l’événement du 25 février sera important, une grande partie des caractéristiques techniques est déjà connue. Et apparemment, la série Galaxy S26 pourrait miser davantage sur l’optimisation que sur la révolution.

Le Galaxy S26 Plus, souvent considéré comme le modèle le plus sage de la gamme, serait aussi celui qui évolue le moins. Une certification récente suggère qu’il conserverait une batterie de 4 900 mAh, identique à celle du Galaxy S25 Plus. Selon un rapport du média The Elec, il garderait également un écran AMOLED QHD+ de 6,66 pouces.

Samsung aurait pourtant envisagé un écran OLED plus avancé, initialement développé pour une version Edge du Galaxy S26. Mais après l’abandon de ce modèle en octobre dernier et par manque de temps, la marque aurait préféré s’appuyer sur une configuration déjà éprouvée.

📱 Samsung Galaxy S26 series launch tipped again



📆 Launch date: February 25, 2026

📦 Models: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra



⚙️ Expected highlights

• Exynos 2600 (select markets)

• Snapdragon 8 Elite Gen 5 (others)

• S26 Ultra: quad camera

• S26 / S26+: triple cameras



🛒… pic.twitter.com/RrLKsQV7bh — Mihir Arora (@cyberstructor) January 9, 2026

Le Galaxy S26 standard, en revanche, bénéficierait d’un écran légèrement plus grand, passant de 6,16 à 6,27 pouces. Côté production, Samsung aurait déjà lancé la fabrication des composants pour les versions S26 et S26 Plus. Tandis que le modèle Ultra serait entré en production dès le mois précédent.

Par ailleurs, selon plusieurs fuites relayées par Digital Chat Station, Samsung miserait sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Deux versions de cette puce seraient prévues, dont une exclusive aux modèles Samsung, capable d’atteindre 4,74 GHz. À titre de comparaison, les processeurs mobiles les plus rapides actuels plafonnent autour de 4,47 GHz.

Alors, si la date du 25 février se confirme, Samsung s’apprête à lancer un Galaxy S26 plus puissant que jamais, tout en restant fidèle à une formule désormais bien rodée.

