Galaxy Z Trifold : Samsung dévoile le prix, et c’est votre portefeuille qu’il va falloir déplier

Je m’attendais à un prix élevé pour le Galaxy Z Trifold, vu ses promesses techniques. Mais là, Samsung place la barre très haut. Le constructeur sud-coréen teste jusqu’où les utilisateurs sont prêts à suivre.

Le compte à rebours est lancé pour les fans des produits Samsung. Plus que deux jours pour découvrir le Galaxy Z Trifold. Bien sûr, on s’attend tous à un smartphone très particulier. Il se distingue par son écran à triple pli, capable de passer d’un smartphone compact à une quasi-tablette de 10 pouces en un geste. Sa fiche technique n’est pas non plus en reste. Mais tous ces détails du Galaxy Z Trifold sont-ils suffisants pour justifier un prix à faire plier la carte bancaire ?

Le prix du Galaxy Z Trifold, impossible à ignorer

Samsung n’a jamais caché ses intentions. Avec le Galaxy Z Trifold, la marque pousse le concept du pliable dans ses retranchements avec un format à trois volets. Un écran qui se déplie encore, puis encore. L’appareil hésite constamment entre smartphone et tablette.

Le produit a d’abord fait ses débuts en Corée du Sud fin 2025. Un terrain d’essai logique pour Samsung. Cette sortie anticipée laissait déjà entrevoir un positionnement ultra-premium. Le Galaxy Z Trifold arrive avec une capacité de 512 Go de stockage, incluse d’office.

Samsung vient de dévoiler officiellement le prix du Galaxy Z Trifold. L’appareil sera vendu à 2 899 dollars. Oui, presque trois mille. Et non, ce n’est pas une erreur d’affichage. À ce niveau, le smartphone entre dans une autre catégorie mentale pour beaucoup d’acheteurs.

Ce tarif inclut un appareil qui veut rester déplié en permanence. L’expérience semble pensée pour l’écran large, pas pour un usage compact prolongé. Un choix qui parlera surtout aux technophiles avertis.

Le smartphone le plus cher ?

Sur le segment flagship sans écran pliable, les prix restent contenus. La plupart des modèles oscillent entre 1 000 et 1 500 euros, comme le Samsung Galaxy S25 Ultra, l’iPhone 16 Pro Max ou le Google Pixel 9 Pro.

Ces smartphones cochent toutes les cases du haut de gamme. Photo avancée, puce ultra-puissante, finitions soignées. Pourtant, ils restent très loin de la barre symbolique des 3 000 dollars.

Même chez les pliables, le Galaxy Z Trifold fait figure d’exception. Les modèles à charnière verticale, comme le Motorola Razr Ultra 2025, s’affichent autour de 1 299 dollars, selon TechRadar

Avec un prix fixé à 2 899 dollars pour la version 512 Go, le Galaxy Z Trifold dépasse la majorité des smartphones premium du marché, pliables ou non. Il se positionne plus haut que beaucoup de flagships classiques, et même nettement au-dessus des smartphones haut de gamme pliables courants.

Est-ce donc le smartphone le plus cher du marché ? Samsung tente toutefois de contextualiser. Après tout, certains iPhone classiques dépassent déjà les 2 000 dollars. Ici, la marque vend l’idée de trois appareils en un seul. Un argument marketing audacieux, mais cohérent.

Samsung a teasé le Galaxy Z Trifold il y a presque un an. À l’échelle du hardware, le calendrier reste serré. Passer du concept à la commercialisation en douze mois relève presque de la prouesse.

D’autant plus que très peu d’acteurs jouent sur ce terrain. À ce jour, une seule autre marque propose un smartphone réellement trifold. Et ce modèle ne se vend pas aux États-Unis. Cette rareté explique aussi le prix.

Les ventes de smartphones pliables restent marginales. Selon IDC, ils représentent moins de 2 % du marché global. La concurrence est donc faible. Les coûts industriels demeurent élevés. Les volumes restent donc limités. Tous les ingrédients d’un tarif stratosphérique sont réunis.

Samsung semble surtout vouloir s’imposer comme référence, avant une éventuelle démocratisation. Une stratégie déjà vue avec les premiers Galaxy Fold.

Ces justifications vous suffisent-elles pour sortir la carte bleue et acquérir le Trifold ? N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire !

Disponible d’ici deux jours

Une bonne nouvelle pour ceux qui ont le budget. Plus besoin d’attendre longtemps. Le Galaxy Z Trifold sera officiellement commercialisé à partir du vendredi 30 janvier 2026. La date a d’ailleurs fait l’objet d’une correction officielle après une confusion initiale.

Pour les utilisateurs américains, la situation se complique en revanche. Le smartphone n’est pas vendu directement aux États-Unis. Il faudra donc passer par l’importation. Et là, la facture grimpe encore.

Entre frais de douane, taxes et compatibilité réseau, le prix final pourrait dépasser les 3 000 dollars. Autant dire que le Galaxy Z Trifold devient un produit de niche assumé.

