La crise de la RAM empire : ce constructeur arrête les smartphones

La pénurie de RAM fait grimper les prix et change les priorités des géants de la tech. En janvier 2026, Asus a officialisé une décision radicale, symbole d’un marché du smartphone sous tension et d’une industrie en pleine bascule vers l’intelligence artificielle.

Asus, constructeur historique taïwanais et figure bien connue des amateurs de smartphones atypiques, quitte officiellement le marché du téléphone mobile. C’est fini les ROG Phone survitaminés pour gamers, terminé les Zenfone compacts et haut de gamme.

La rumeur courait depuis début janvier 2026, elle est désormais confirmée par la voix la plus autorisée possible. Jonney Shih, président d’Asus, a déclaré le 16 janvier que l’entreprise « ne proposera plus de nouveaux modèles de téléphones mobiles à l’avenir ».

Entre la pénurie mondiale de RAM, la flambée des coûts de production et l’explosion des besoins liés à l’intelligence artificielle, Asus a dû faire un choix. Et le smartphone n’a pas gagné.

Smartphones de niche, marché impitoyable

Les premiers signaux faibles sont apparus dès le début du mois de janvier 2026. Plusieurs distributeurs taïwanais ont signalé une rupture de stock inhabituelle des smartphones Asus. Peu après, l’information a filtré. Le constructeur aurait cessé ses activités mobiles dès le 31 décembre 2025.

Asus a ensuite confirmé la nouvelle via un communiqué adressé à ses partenaires télécoms, avant que Jonney Shih ne prenne la parole pour expliquer les raisons de cette décision.

Les ROG Phone et Zenfone avaient tout pour séduire. Le premier s’adressait aux joueurs exigeants avec ses boutons gâchettes, ses processeurs Qualcomm triés sur le volet et ses batteries XXL. Le second défendait une approche devenue rare. C’est le smartphone compact premium, sans compromis sur les performances. Asus a même tenté des modules photo motorisés ou des designs résolument différents.

Mais dans un marché dominé par des mastodontes comme Samsung et Apple, ces propositions sont restées cantonnées à des niches. Malgré leurs qualités, les smartphones Asus n’ont jamais atteint les volumes de vente nécessaires pour assurer une rentabilité durable.

🚨 Breaking: Asus exits smartphone business confirms Asus chairman Jonney Shih. pic.twitter.com/qzr7mo52jP — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 19, 2026

Pénurie de RAM : le coup de grâce

La crise mondiale de mémoire vive n’a donc fait qu’accélérer les choses. Depuis plusieurs mois, l’ensemble de l’industrie tech est confrontée à une pénurie de RAM, entraînant une hausse significative des coûts. Jonney Shih a même reconnu que la chaîne d’approvisionnement traverse de fortes tensions, et l’augmentation des prix de la mémoire pèse lourdement sur les produits traditionnels, smartphones en tête.

Asus en a d’ailleurs tiré des conséquences immédiates. Le 30 décembre 2025, le constructeur a annoncé des hausses de prix à compter du 5 janvier 2026 sur plusieurs de ses gammes, directement liées à l’envolée du coût de la RAM. Dans ce contexte, maintenir des smartphones de niche, gourmands en composants haut de gamme, devenait un pari risqué, voire perdant.

À l’inverse, l’intelligence artificielle offre des perspectives bien plus séduisantes. Lors de son gala de fin d’année à Taipei, placé sous le thème explicite « L’IA, moteur de l’avenir », Asus a affiché sans détour sa nouvelle priorité stratégique.

All in AI : le grand virage d’Asus

ASUS goes “all in AI” and stops new smartphones, Chairman Jonney Shih confirms



The focus is shifting entirely to AI, including AI servers, commercial PCs, robotics, intelligent machines, and AI smart glasses collaborations.



Support for existing devices continues: software… pic.twitter.com/jejcfU0YM4 — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) January 18, 2026

En 2025, Asus a enregistré un chiffre d’affaires de 738,91 milliards de dollars taïwanais, soit environ 20,1 milliards d’euros, en hausse de 26,1 % sur un an. Cette croissance est largement portée par ses activités liées à l’intelligence artificielle. Le segment des serveurs IA a même doublé en un an, affichant une croissance de 100 %, selon le média taïwanais Inside.

Face à ces performances, l’arbitrage paraît logique. Asus a décidé de réorienter les ressources autrefois consacrées à la recherche et développement mobile vers les PC professionnels et les appareils d’IA physique. Cette stratégie, baptisée « All in AI », prévoit notamment le lancement de robots alimentés par intelligence artificielle et de lunettes connectées.

L’abandon des smartphones ressemble donc moins à un échec qu’à une décision stratégique assumée. Le marché du mobile est en perte de vitesse, ultra-concurrentiel et de plus en plus coûteux. L’IA, elle, promet croissance et marges.

Pour les utilisateurs actuels, Asus se veut rassurant. Jonney Shih a assuré que la marque continuera d’assurer le suivi logiciel et les garanties des appareils déjà commercialisés. Quant à un éventuel retour sur le marché du smartphone, certains parlent encore de « retrait temporaire ». Mais à ce stade, difficile d’y voir autre chose qu’une sortie définitive.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.