68M pour stopper les accusations sur l’assistant vocal de Google

Google a accepté de verser 68M de dollars pour clore une action collective visant son assistant vocal. Cette somme équivaut à environ 57M d’euros.

L’affaire porte sur des enregistrements audio déclenchés sans consentement explicite. Afin de régler ce souci concernant son assistant vocal, Google décide de débourser 68M de dollars. Ce choix relance le débat sur la confidentialité des assistants intelligents.

Google paye 68M pour sortir son assistant vocal de l’impasse

Le groupe californien a choisi un accord amiable afin d’éviter un procès long et risqué. Les plaignants accusent en fait l’assistant vocal d’avoir enregistré des conversations privées. Ces enregistrements auraient ensuite servi à des fins publicitaires ciblées.

De son côté, Google nie toute faute dans ce dossier. L’entreprise explique toutefois vouloir éviter l’incertitude juridique ainsi que les coûts associés. Un juge fédéral en Californie doit encore valider ce règlement à 68M de dollars pour l’assistant vocal de Google.

Google has agreed to pay $68 million to settle a class-action lawsuit that alleged the technology giant's voice assistant had illegally recorded users and then shared their private conversations with advertisers.



The settlement stems from a lawsuit filed by several Google device… pic.twitter.com/4hHIvRX56P — CBS News (@CBSNews) January 26, 2026

Que reprochent exactement les utilisateurs à l’assistant vocal ?

Le cœur du litige concerne les « faux déclenchements ». L’assistant vocal se serait effectivement activé sans commande volontaire. Des mots ordinaires auraient alors été interprétés comme des mots-clés d’activation.

Dans ces situations, l’appareil aurait enregistré des échanges privés. Les utilisateurs affirment ne jamais avoir donné leur accord pour ces captations. Ils dénoncent également la transmission de données à des tiers par l’assistant vocal de Google.

L’assistant vocal repose sur une écoute permanente à faible niveau. Il analyse l’audio afin de détecter des commandes spécifiques. Ce fonctionnement augmente par ailleurs le risque d’erreurs d’interprétation.

Selon la plainte, ces erreurs seraient fréquentes depuis 2016. Le système aurait parfois utilisé les conversations captées pour affiner le ciblage publicitaire. Ce point alimente alors une méfiance durable envers Google.

Qui est concerné par l’accord sur l’assistant vocal de Google ?

Le règlement concerne les utilisateurs de produits Google depuis mai 2016. Toute personne ayant subi un faux déclenchement peut être éligible. Les avocats des plaignants pourraient quant à eux récupérer jusqu’à un tiers de la somme.

Le montant individuel perçu par utilisateur restera, par ailleurs, limité. Ce détail alimente alors les critiques sur l’efficacité réelle de ce type d’accords. Google reste cependant juridiquement protégé après validation.

Cette mésaventure de Google est loin d’être un cas isolé

Ce dossier concernant l’assistant vocal de Google rappelle fortement une affaire similaire impliquant Apple. En 2024, la firme à la pomme a réglé un litige autour de Siri pour 95M. Les accusations portaient à ce moment-là sur des enregistrements non sollicités comparables.

Apple has agreed to pay $95 million to settle a lawsuit accusing Siri of eavesdropping on people. pic.twitter.com/EEVOKYKvti — Redd (@ReddCinema) October 31, 2025

Ces affaires montrent un problème structurel lié aux assistants vocaux. La promesse de confort se heurte aux attentes croissantes en matière de vie privée. Le secteur entier se retrouve sous surveillance accrue.

Après les 68M, qu’advientra-t-il de l’assistant vocal de Google ?

L’entreprise prévoit déjà de remplacer progressivement son assistant vocal par Gemini. La transition devrait d’ailleurs s’achever d’ici mars 2026. Cette évolution vise aussi à moderniser la gestion des données.

Le paiement de 68M ne signe toutefois pas la fin des critiques. Il souligne néanmoins une prise de conscience des risques juridiques. Pour Google, la confiance des utilisateurs devient un enjeu stratégique essentiel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.