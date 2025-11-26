Samsung Galaxy S26 : le retour de Bixby, l’assistant vocal que tout le monde a oublié ?

Bixby, l’assistant vocal que tout le monde semblait avoir oublié, pourrait bien refaire surface avec le Samsung Galaxy S26. Et il ne compte pas revenir seul.

Depuis ses débuts, Bixby a toujours eu du mal à convaincre. Il est trop lent et trop limité. En plus, Siri et les assistants Google lui font de l’ombre. Il a donc fini par sombrer dans l’oubli collectif. Mais avec le Galaxy S26, Samsung semble décidé à redonner vie au fameux Bixby, mais en mieux. Selon les dernières fuites relayées par le compte X @chunvn8888, cet assistant vocal ne se contentera plus des fonctions basiques. Car il intégrera Perplexity AI, une IA capable de gérer des requêtes complexes.

Confirmed: Bixby will have Perplexity integrated into it. Basic tasks will be handled by Bixby while complicated, more thinking tasks will be backed by Perplexity. Just like how ChatGPT x Apple Intelligence works. Debut during the S26 series Unpacked very likely. November 24, 2025

Le nouveau Bixby sur Galaxy S26 : oui ça change

Un Bixby dopé à l’IA veut dire un assistant vocal plus intelligent que jamais. Alors, que signifie ce remaniement pour les propriétaires d’un Galaxy S26 ? La version améliorée de Bixby sera capable de gérer les tâches basiques, comme envoyer des messages ou lancer une application. Mais surtout de traiter des requêtes plus complexes via Perplexity AI.

Vous pouvez maintenant demander à votre téléphone de planifier plusieurs actions. Bixby pourra même répondre à des questions complexes nécessitant du raisonnement. Les avantages vont au-delà du simple dialogue. La mise à jour pourrait en effet faciliter le contrôle de votre maison connectée. Celle-ci saura améliorer les recherches contextuelles et fluidifier votre flux de travail vocal.

Perplexity AI may become the default assistant on Samsung’s Galaxy S26.



Samsung is reportedly in talks to integrate it into Bixby and Samsung Internet.



Launch expected Jan 2026.



Sources: The Verge, Android Central, TechCrunch pic.twitter.com/rUcCpJjUcn — SHATTER (@SAMSUNG_SHATTER) June 6, 2025

Samsung semble vouloir placer Bixby au centre de l’expérience smartphone, reléguant ainsi Gemini à un rôle secondaire. Une stratégie qui rappelle celle d’Apple avec Siri et ChatGPT. La tâche simple reste locale, la requête complexe part dans le cloud.

Pas seulement pour le S26

La sortie officielle du Galaxy S26 est prévue début 2026, lors du traditionnel événement Galaxy Unpacked. C’est là que Samsung présentera officiellement la nouvelle architecture de Bixby et son partenariat avec Perplexity AI.

Samsung partnering with Perplexity. Bixby getting smarter and Galaxy S26 will have Perplexity as default option in 2026. AI search wars heating up as every phone maker races to integrate conversational AI (except Apple of course ) pic.twitter.com/9SytMa24Z3 — Sughu (@sughanthans1) June 3, 2025

Pourtant, ce n’est pas la seule surprise. Car la mise à jour pourrait aussi toucher les anciens appareils compatibles avec One UI 8.5. C’est un signe que Samsung souhaite déployer un assistant plus modulable et plus intelligent sur le long terme.

Pour les sceptiques, il faudra garder un œil sur les premiers tests utilisateurs. Bixby pourra-t-il réellement concurrencer Siri et Gemini, ou s’agira-t-il encore d’un assistant qui fait joli sur le papier mais reste discret dans la pratique ? Aucune réponse pour l’instant. Toutefois, ce qui est sûr, c’est que Samsung mise gros et ne veut plus que Bixby soit l’éternel oublié des assistants vocaux.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.