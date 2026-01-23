Siri imite le Chatbot ChatGPT : Apple riposte avec son arme secrète

Apple s’apprête à transformer radicalement Siri en un véritable chatbot à la manière de ChatGPT.

Siri, l’assistant vocal historique de la marque à la pomme, pourrait bientôt devenir un chatbot comme ChatGPT. La firme de Cupertino prévoit apparemment d’intégrer ce chatbot, nommé en interne Campos, dans iOS 27 et macOS 27. On prévoit également une première présentation lors de la WWDC en juin 2026.

Un chatbot Siri conversationnel à la ChatGPT

La refonte de Siri annonce un changement radical. L’assistant ne se contentera plus de répondre à des commandes basiques ou de renvoyer vers des résultats web. Avec Campos, Apple veut proposer une expérience de conversation fluide. L’outil pourra ainsi comprendre à la fois la voix et le texte.

Ce que le chatbot Siri pourra faire

Le chatbot pourra dialoguer de manière interactive et fournir des informations pertinentes. Le nouveau chatbot Siri façon ChatGPT pourra même anticiper certaines actions sur l’iPhone ou le Mac. Par exemple, il pourrait suggérer de partir plus tôt pour récupérer un ami à l’aéroport. Il pourrait également rappeler des informations importantes issues de conversations précédentes.

Apple a choisi de s’appuyer sur les modèles d’IA avancés de Google Gemini, considérés comparables à Gemini 3. Grâce à cette collaboration, l’assistant vocal d’Apple pourra rattraper son retard dans la course à l’IA conversationnelle. Je parle bien sûr de ChatGPT et d’autres chatbots concurrents de Siri.

L’intégration profonde de Campos dans le système d’exploitation iOS lui donne par ailleurs un avantage. Il sera en mesure d’analyser les fenêtres ouvertes ou d’interagir avec le contenu affiché à l’écran. Aussi, il pourra piloter les réglages ou applications directement.

Une réponse stratégique à la concurrence

Cette initiative intervient alors qu’Apple accuse un certain retard dans le domaine de l’IA conversationnelle. Les tentatives précédentes pour rendre Siri plus « intelligent » ont été jugées insuffisantes. De plus, l’entreprise a exploré plusieurs partenariats avec OpenAI et Anthropic avant de se décider pour Google. Apparemment, la pression exercée par le succès des chatbots Gemini et ChatGPT a finalement poussé Apple à revoir sa stratégie Siri.

L’objectif est ainsi de proposer aux utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac un chatbot plus intéressant. Il devrait être capable de remplacer certaines interactions avec des applications tierces comme ChatGPT. En même temps, il devrait garantir une intégration sans friction et sans publicité. Apple conserve alors son modèle centré sur le matériel premium et l’expérience utilisateur fluide.

Un chatbot Siri intelligent et autonome comme ChatGPT

Au-delà de la conversation, Campos pourra fouiller dans les données des applications pour fournir des réponses personnalisées et contextuelles. L’assistant disposera également de modes de mémoire et d’actions proactives. Les employés d’Apple essaient déjà des variantes internes de ce chatbot. « Enchanté » pour les tâches créatives et de culture générale, « Enterprise Assistant » pour la gestion des informations professionnelles.

Selon les informations via Bloomberg, la première présentation se fera en juin. Quant au lancement officiel du chatbot Siri à la ChatGPT, il devrait se dérouler en automne 2026. Il arrivera donc avec la mise à jour d’iOS et macOS. Apple a en outre prévu de faire évoluer Campos au fil du temps. Cela pourrait ainsi inclure le remplacement des modèles Gemini par ses propres IA ou d’autres partenaires.

