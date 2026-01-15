Gemini peut maintenant accéder à vos photos et emails… mais faut-il l’autoriser ?

Il semble que Google teste tous les moyens pour pousser toujours plus loin la personnalisation de son IA. Le dernier essai en date de Gemini est une fonctionnalité capable d’analyser vos photos et vos emails.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

L’accès de Gemini aux photos apporte plusieurs avantages très concrets. Surtout sur le terrain de la personnalisation et du gain de temps. C’est indéniable. Pourtant, cette efficacité pose une question simple. Jusqu’où accepter qu’une intelligence artificielle explore nos souvenirs numériques pour mieux nous répondre ? Et qu’est-il des données personnelles ?

Gemini qui accède aux photos et aux emails : jusqu’où ira Google ?

Google active une nouvelle fonctionnalité bêta de Gemini. L’assistant se connecte à Gmail, Google Photos, la recherche et à l’historique YouTube. L’objectif est d’assurer des réponses plus intelligentes, plus rapides, plus personnelles.

De ce fait, Gemini ne se contente plus d’exécuter une requête. Il anticipe, relie et contextualise. Comment donc ? L’assistant Gemini croise vos emails avec vos photos ou vos vidéos visionnées. Il comprend une situation sans indication précise.

Today, we’re introducing Personal Intelligence.



With your permission, Gemini can now securely connect information from Google apps like @Gmail, @GooglePhotos, Search and @YouTube history with a single tap to make Gemini uniquely helpful & personalized to *you* ✨



This feature… pic.twitter.com/79zKJGA5ft — Google (@Google) January 14, 2026

Une discussion dans Gmail peut par exemple renvoyer à une image stockée dans Photos. Une recherche oubliée refait surface au bon moment. Google parle donc d’une IA qui comprend le contexte.

Cette fonctionnalité, nommée Personal Intelligence, reste désactivée par défaut. Google laisse donc le choix. La nuance est importante, même si la tentation d’activer l’option existe. Gemini promet ainsi des réponses utiles, ciblées, presque humaines. Mais derrière cette promesse, une question persiste : jusqu’où laisser entrer l’IA dans votre vie numérique ?

Personnalisation extrême, vie privée sous tension

Josh Woodward, vice-président de Gemini, illustre le concept avec une anecdote très parlante. En attendant chez un garagiste, il oublie la taille de ses pneus. Gemini fouille alors dans Google Photos.

L’IA retrouve une photo du véhicule et va plus loin. Elle propose même des pneus toutes saisons, après avoir repéré des clichés de voyages en famille. Le service impressionne, évidemment. Il dérange aussi.

Gemini peut également retrouver un numéro d’immatriculation ou suggérer des vacances sur mesure. Pour y parvenir, l’outil analyse centres d’intérêt, emails et souvenirs stockés. Toutefois, Google insiste sur ses garde-fous.

Announcing Personal Intelligence, a more personalized @GeminiApp designed just for you.



How it works:

— Customized: With your permission, it reasons across your @Gmail, @YouTube, @GooglePhotos, and Search apps to share hyper-relevant and context-aware responses

— Secure: If… pic.twitter.com/9Y8pfS46de January 14, 2026

L’IA évite les sujets sensibles, comme la santé, sans demande explicite. Par ailleurs, la firme assure que Gemini n’entraîne pas ses modèles avec vos photos ou vos emails. Ces données servent uniquement de référence ponctuelle pour formuler une réponse.

Reste que l’accès aux données personnelles change la relation avec l’assistant. L’IA devient proactive. Elle suggère et recommande. Pour certains utilisateurs, ce confort vaut le compromis. Pour d’autres, la confidentialité passe avant la performance.

La fonctionnalité arrive d’abord aux États-Unis pour les abonnés Google AI Pro et AI Ultra. Google prévoit ensuite une ouverture plus large, y compris pour l’offre gratuite. Quoi qu’il en soit, GGemini avance donc à découvert. L’IA gagne en finesse, mais aussi en curiosité. À chacun désormais de décider si cette curiosité mérite une clé d’accès à ses souvenirs numériques.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.