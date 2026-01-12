Google a gagné la guerre de l’IA, c’est fini : Apple choisit Gemini comme cerveau pour Siri

Apple change de stratégie. Après des mois d’hésitations, la firme confie l’intelligence de Siri à Gemini. L’IA devient donc la base technologique d’une refonte majeure, attendue dès 2025. Que faut-il attendre de ce changement ?

L’annonce a été confirmée ce lundi par Apple et Google. Après une évaluation approfondie, Apple estime que la technologie de Google offre la base la plus performante pour ses modèles d’IA. C’est-à-dire que Gemini est aujourd’hui meilleur que ce qu’Apple est capable de produire seule pour Siri. Difficile de faire plus explicite.

Ce partenariat pluriannuel, révélé en premier par CNBC, permettra à Apple d’utiliser Gemini et l’infrastructure cloud de Google pour ses futurs modèles. Le but est de proposer une version beaucoup plus personnalisée de Siri dès cette année.

Apple confirmed to CNBC today that it will use Google Gemini to power the next-generation Siri and Apple Intelligence.



The next-generation Siri is expected to arrive with iOS 26.4, likely in March or April. pic.twitter.com/OqCbM0nl8w — Beta Profiles (@BetaProfiles) January 12, 2026

Apple utilisera Gemini comme socle pour ses modèles de fondation. Toutefois, la firme conservera la maîtrise de l’expérience utilisateur et du déploiement sur ses appareils et son cloud privé. Grâce à cette brique performante, les futurs modèles maison bénéficieront d’un gain de puissance et de précision significatif.

La version dopée de Siri, propulsée par Gemini, arrivera courant 2026. Elle comprendra mieux le contexte personnel et exécutera des actions complexes. Apple vise une interaction plus naturelle, mais aussi plus continue. Toutefois, l’entreprise traite les requêtes via son cloud privé, en complément du cloud computing de Google.

Ce choix répond à un calendrier serré. Parce qu’Apple avait repoussé la mise à jour de Siri début 2026. Le développement avançait trop lentement. Gemini accélère donc la feuille de route. Google, de son côté, place ses modèles au centre d’un partenariat pluriannuel très exposé.

Gemini 3, lancé fin 2024, domine plusieurs benchmarks publics. Ces résultats ont pesé dans la décision. Apple cherchait une base robuste, capable d’évoluer vite. La firme refuse encore de dépendre totalement d’un tiers, mais elle accepte une réalité industrielle.

Une reconnaissance tacite de l’avance de Google en IA

Ce virage stratégique ne laisse guère de place au doute. Google mène la danse sur l’IA générative grand public. Apple, pourtant champion de l’intégration verticale, préfère s’appuyer sur une expertise externe. Cette décision rappelle l’accord historique autour du moteur de recherche par défaut.

Apple n’a pourtant pas manqué d’options. La marque discute déjà avec OpenAI. Elle a aussi étudié des pistes avec Anthropic et Perplexity. Tim Cook évoque une ouverture progressive à plusieurs acteurs spécialisés. L’objectif est donc de proposer la meilleure Apple Intelligence possible.

En interne, ce choix accompagne un changement humain. John Giannandrea a quitté Apple fin 2025. Mike Rockwell, venu de Vision Pro, pilote désormais la stratégie IA. Ce remaniement traduit une volonté de rupture. Siri devait évoluer plus vite, à tout prix.

Certes, Google gagne une position stratégique unique. Ses modèles alimenteront un assistant présent sur des centaines de millions d’appareils. Sans visibilité directe pour l’utilisateur, Gemini devient incontournable. Apple, fidèle à son approche, masque la complexité technique derrière une interface fluide.

