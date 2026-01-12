Anthropic vise 350 milliards de valorisation avec une levée de 10 milliards

Anthropic prépare une nouvelle levée de fonds. La startup vise 10 milliards de dollars ce qui fera monter sa valorisation à 350 milliards. La firme ambitionne donc une valorisation presque doublée par rapport à septembre dernier.

Selon une source proche du dossier, Anthropic a déjà prévenu plusieurs investisseurs potentiels. GIC, fonds souverain singapourien, et Coatue Management mèneraient l’opération.

Une entreprise qui vise haut

En effet. Cela dit, ce n’est pas sans explication. Anthropic a vu son activité croître de manière spectaculaire. Difficile de ne pas croire que cela encouragerait davantage d’investissements privés, non ?

D’ailleurs, l’an dernier déjà, la société indiquait viser un chiffre d’affaires triplé cette année. Ce, autour de 15 milliards de dollars. Anthropic évoquait même déjà 70 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici 2028. Une ambition financière rarement affichée avec autant de précision.

Ces chiffres expliquent la fourchette de valorisation évoquée auparavant. La croissance a toutefois un coût très concret. Les besoins en puissance de calcul pourraient atteindre 60 milliards de dollars sur les trois prochaines années.

Les infrastructures sont même actuellement un poste stratégique central. Cette pression financière pousse les entreprises à explorer plusieurs options. Une introduction en bourse pourrait donc entrer rapidement dans l’équation pour Anthropic.

La startup pourrait même envisager une cotation dès cette année. Cette hypothèse circule alors que les dépenses augmentent fortement. Le Wall Street Journal a été le premier à révéler ces éléments.

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre. Cette future levée de fonds de 10 milliards de dollars pourrait changer la place d’Anthropic dans la hiérarchie mondiale.

