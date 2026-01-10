iOS 26 détesté par les utilisateurs ? Grosse inquiétude chez Apple

Alors qu’Apple misait sur une adoption rapide de sa dernière mise à jour, iOS 26 semble laisser une grande partie des utilisateurs d’iPhone de marbre.

Apple a l’habitude de voir ses nouvelles versions d’iOS s’installer à grande vitesse sur des millions d’appareils. Cette fois, la dynamique paraît différente. Malgré son arrivée officielle mi-septembre et une communication bien huilée autour de son nouveau design, iOS 26 peine à s’imposer face à iOS 18, toujours largement majoritaire.

iOS 26 déçoit-il les utilisateurs d’iPhone ?

Selon les données récentes de Statcounter, iOS 26 affiche une adoption étonnamment faible. À peine 16,3 % des iPhone fonctionneraient aujourd’hui sous cette version ou l’une de ses déclinaisons. Dans le détail, iOS 26.1 rassemble 10,6 % des utilisateurs, iOS 26.2 4,6 %, et la version initiale iOS 26.0 plafonne à 1,1 %.

Face à ces chiffres, iOS 18 fait figure de poids lourd. L’ancienne version totalise 64,59 % des usages, avec une domination nette d’iOS 18.7, utilisée par 33,83 % des possesseurs d’iPhone. C’est un contraste frappant, surtout quand on rappelle que ce sondage intervient moins de quatre mois après la sortie officielle d’iOS 26. Ainsi, une large majorité d’utilisateurs ignore volontairement la mise à jour.

Nearly 4 months after the release of iOS 26, according to StatCounter Apple have still only deployed it to ~16% of devices. Seems like an unusual delay to rolling it out – my best guess is liquid glass has become a total fiasco and Apple know it. pic.twitter.com/qvUF7B3gII — Ashley Gullen (@AshleyGullen) January 7, 2026

Le nouveau langage visuel Liquid Glass, très mis en avant par Apple, pourrait y jouer un rôle inattendu. Certains utilisateurs pointent déjà des problèmes de lisibilité, voire une interface jugée trop chargée pour un usage quotidien.

Je pense aussi que c’est une question de lassitude. Les mises à jour iOS s’enchaînent rapidement, et tout le monde n’a pas envie de changer d’habitudes tous les ans. Rester sur une version stable et éprouvée, comme iOS 18, est alors plus rassurant que de plonger dans une nouveauté encore jeune.

Attention toutefois, ne tirons pas de conclusions hâtives. Les chiffres de Statcounter reposent sur l’usage web. Le verdict final viendra d’Apple lui-même. Lorsque la marque actualisera ses statistiques officielles établies à partir des connexions à l’App Store.

