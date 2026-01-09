Bosch investit 2,9 milliards de dollars pour accélérer sa stratégie IA

Bosch prépare une nouvelle phase de sa stratégie industrielle avec un investissement massif dans l’intelligence artificielle. Le groupe allemand annonce qu’il prévoit d’injecter plus de 2,9 milliards de dollars dans des projets liés à l’IA au cours des prochaines années.

Cette enveloppe doit servir à améliorer l’efficacité de ses activités. Mais pas seulement. Elle va aussi renforcer la capacité d’innovation sur l’ensemble de ses gammes de produits, des usines aux véhicules connectés.

Évidemment, cette orientation n’est pas nouvelle. L’an dernier déjà, Bosch expliquait vouloir utiliser l’IA pour gagner en productivité dans ses sites de fabrication et simplifier la gestion de sa chaîne d’approvisionnement.

L’enjeu reste la réduction des coûts, dans un climat économique tendu et face à une concurrence plus vive. Ces contraintes ont pesé lourd dans les décisions sociales du groupe, qui prévoit la suppression de 13 000 postes d’ici 2030. Ce, après avoir déjà annoncé 9 000 départs l’année précédente.

L’IA au cœur des choix industriels de Bosch

Selon des informations relayées par le Wall Street Journal, Bosch compte investir plus de 2,5 milliards d’euros soit environ 2,93 milliards de dollars. Cela, dans la recherche et le développement en intelligence artificielle d’ici 2027,.

Lors d’un salon professionnel à Las Vegas, l’entreprise a présenté de nouveaux systèmes d’assistance à la conduite utilisant l’IA. Ces derniers sont capables notamment d’identifier automatiquement des places de stationnement et de renforcer la perception de l’environnement grâce à des capteurs plus évolués.

C’est aussi à Las Vegas que Bosch a dévoilé son intention de signer un protocole d’accord avec Microsoft. Les deux groupes veulent travailler ensemble autour de l’agentic AI. Une approche à même d’analyser de vastes volumes de données et de prendre des décisions autonomes. Mais aussi d’exécuter des actions pour améliorer la production, la maintenance et la gestion logistique dans les usines.

Paul Thomas, président de Bosch en Amérique du Nord, y voit un signal fort en faveur des investissements et des partenariats aux États-Unis. En parallèle, Bosch renforce sa présence dans le secteur des véhicules autonomes.

Le groupe collabore avec Kodiak AI afin de développer des plateformes complètes associant matériel et logiciels pour des camions autonomes. Bosch fournira notamment des capteurs, des systèmes de direction et d’autres composants clés destinés à équiper ces poids lourds.

À moyen terme, Bosch table sur une forte progression de ses ventes dans les logiciels, les capteurs, l’informatique haute performance et les réseaux. Le groupe anticipe un doublement de ces activités d’ici le milieu des années 2030. Ce, avec des recettes qui pourraient dépasser 10 milliards d’euros.

Les logiciels et services, largement portés par l’IA, pourraient même générer plus de 6 milliards d’euros au début de la prochaine décennie.

