Agents IA et e-commerce : PayPal annonce l’acquisition de Cymbio

PayPal poursuit sa stratégie autour du commerce piloté par l’intelligence artificielle avec une nouvelle acquisition. Selon The Information, le groupe américain va mettre la main sur Cymbio, une plateforme spécialisée dans l’orchestration multicanale.

Cymbio aide déjà les marques à vendre leurs produits sur plusieurs plateformes d’agents, notamment Microsoft Copilot et Perplexity. Ce, tout en restant connectée aux autres grands canaux du commerce électronique.

Cette opération vise à renforcer les capacités de PayPal sur le terrain du commerce par agents, déjà en plein déploiement.

Du partenariat à l’intégration

Cette opération n’est pas un saut dans l’inconnu. PayPal travaillait déjà avec Cymbio dans le cadre de ses services de commerce par agents. Pour info, l’entreprise propose une gamme de solutions conçues pour aider les marchands à capter l’attention des clients et à augmenter leurs ventes. Ce, à l’heure où l’IA s’invite dans les parcours d’achat.

Les services de commerce automatisé et les solutions de paiement de PayPal sont déjà accessibles aux marchands sur Microsoft Copilot et Perplexity. D’autres plateformes majeures sont dans le viseur. ChatGPT d’OpenAI, l’application Gemini de Google et son mode IA doivent bientôt rejoindre la liste.

Cependant, pour PayPal, il s’agit désormais de passer à la vitesse supérieure en intégrant directement la technologie et les équipes de son partenaire. Avec l’intégration de Cymbio donc, renforcer les capacités de commerce automatisé de PayPal et accélérer leur déploiement auprès d’un nombre croissant de marchands.

L’objectif est clair : rendre les catalogues de produits visibles sur les plateformes d’IA afin d’augmenter les ventes. Ce, tout en élargissant l’offre proposée aux millions de consommateurs qui achètent déjà via ces nouveaux environnements.

PayPal pourra également déployer Store Sync, l’un de ses services clés de commerce automatisé grâce à cette acquisition. Cette solution permet de rendre les données produits des marchands directement exploitables par les plateformes d’IA. Elle facilite l’intégration des commandes dans les systèmes de gestion et de traitement déjà en place.

Plusieurs enseignes utilisent déjà Store Sync sur Microsoft Copilot et Perplexity. Parmi elles, Abercrombie & Fitch, Fabletics, Ashley Furniture, Newegg ou encore Adorama.

Et bien sûr, malgré l’automatisation et la diffusion sur de nouveaux canaux, les marchands restent pleinement responsables de leurs transactions. Ils conservent la relation client ainsi que le contrôle de leur image de marque. Un élément crucial dans un univers de plus en plus automatisé.

Plus de détails sur Paypal et Cymbio

Depuis plus de vingt-cinq ans, PayPal se présente comme un acteur majeur de la transformation du commerce mondial. Elle simplifie et sécurise paiements, ventes et achats dans près de 200 pays.

De son côté, Cymbio s’est imposée comme une référence de l’orchestration multicanale. Fondée en 2015 et basée à Tel-Aviv, l’entreprise offre une connectivité fluide avec des places de marché, des détaillants, des réseaux sociaux et des expériences d’achat basées sur l’IA. Sa technologie automatise la gestion des données produits, la synchronisation des stocks, l’orchestration des commandes et la facturation.

Cymbio supprime les obstacles opérationnels et offre une vision unifiée des canaux de vente. Elle aide ainsi les commerçants à accélérer leur croissance numérique, à élargir leur marché et à proposer une expérience client optimale. Des marques comme Abercrombie & Fitch, New Balance ou Steve Madden lui font déjà confiance.

Enfin, Cymbio s’appuie sur une équipe forte d’une dizaine d’années d’expérience dans l’intégration des marques et le développement du commerce multicanal. Y compris sur les places de marché.

Bref, la finalisation de la transaction entre ces deux acteurs est attendue au premier semestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les détails financiers de l’accord n’ont pas été rendus publics.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.