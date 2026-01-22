Ce choix de Serve Robotics libère les soignants dans les hôpitaux

Serve Robotics ne veut plus se limiter aux trottoirs, l’entreprise américaine vient désormais en aide aux hôpitaux.

Célèbre pour ses robots autonomes de livraison urbaine, la firme annonce une acquisition qui bouleverse tout. Elle a effectivement décidé de racheter Diligent Robotics. Serve Robotics détient donc désormais un spécialiste des assistants robots pour hôpitaux. Elle étend son ambition à un secteur où le manque de personnel devient critique.

Serve Robotics change d’échelle et aide les hôpitaux

Jusqu’ici, Serve Robotics s’était imposée comme un acteur important de la livraison autonome. Elle a également le soutien de Nvidia et Uber. Issue de Postmates, la société a construit l’une des plus grandes flottes de robots autonomes au monde. Ces derniers sont d’ailleurs passés de 100 à plus de 2 000 unités en un an. Cette expertise dans la navigation au milieu des piétons sert désormais de base à une nouvelle étape.

Avec l’acquisition de Diligent Robotics, Serve Robotics fait son entrée officielle dans les environnements intérieurs, notamment les hôpitaux. L’opération valorise la société acquise à environ 25 millions d’euros en actions, avec un complément possible lié à des objectifs de performance. Ils devraient ensuite finaliser la transaction au premier trimestre 2026.

Moxi, le robot qui soulage les équipes hospitalières

Diligent Robotics développe Moxi, un robot assistant déjà présent dans plus de 25 établissements aux États-Unis. Son rôle est simple mais essentiel. Il transporte des échantillons de laboratoire, des fournitures médicales ou du matériel. Sa contribution aide à libérer du temps pour les infirmiers et le personnel soignant. L’acquisition de cette société par Serve Robotics laisse donc présager une évolution dans ces hôpitaux.

À ce jour, les robots Moxi ont déjà effectué plus de 1,25 million de livraisons autonomes. Chaque déploiement dans un hôpital génère entre 170 000 et 340 000 euros de chiffre d’affaires annuel. Pour Serve Robotics, le potentiel économique est alors considérable tout en répondant à un besoin concret du terrain.

Pour Ali Kashani, PDG de Serve Robotics, cette acquisition n’est pas un virage brutal. La philosophie reste la même. Et c’est de concevoir des robots capables d’évoluer en sécurité parmi les humains, dans des environnements complexes et imprévisibles.

Par conséquent, les hôpitaux représentent un terrain d’apprentissage idéal pour Serve Robotics. Couloirs encombrés, ascenseurs, portes, urgences permanentes. Chaque déplacement enrichit l’intelligence artificielle commune. Serve et Diligent prévoient ainsi de mutualiser leurs données, leurs logiciels, mais aussi leur autonomie. L’objectif est que chaque robot améliore l’ensemble de la flotte.

Une plateforme d’IA physique unifiée

La firme américaine parle désormais de “Physical AI” (IA physique). L’idée est en fait de bâtir une plateforme complète capable de fonctionner aussi bien en extérieur qu’en intérieur. Les compétences de Diligent en manipulation d’objets et navigation indoor viennent compléter celles de Serve en mobilité autonome urbaine. C’est de cette manière que Serve Robotics facilitera le travail du personnel dans les hôpitaux.

Diligent Robotics continuera en outre d’opérer de manière relativement indépendante. Elle œuvre sous la direction de sa fondatrice Andrea Thomaz. L’objectif reste en tout cas d’accélérer le déploiement de Moxi. Et en même temps, d’intégrer progressivement ses capacités dans l’écosystème Serve.

Serve Robotics assure l’avenir des robots dans les hôpitaux

Ce rachat illustre une tendance de fond. La robotique moderne ne se limite plus à des démonstrations technologiques. Elle devient plutôt une infrastructure de soutien au travail humain. Dans les hôpitaux, où chaque minute compte, automatiser les tâches logistiques peut réellement améliorer la qualité des soins.

Avec cette décision, Serve Robotics montre que son savoir-faire dépasse la livraison de repas. L’entreprise pose les bases d’une présence durable dans des environnements critiques comme les hôpitaux. Dans ces établissements, les robots ne remplacent pas les soignants, mais leur redonnent du temps.

