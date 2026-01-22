Dreame lance son MEILLEUR robot aspirateur au CES 2026 !

Dreame frappe fort au CES 2026 avec son nouveau robot aspirateur phare, le X60 Max Ultra Complete.

Successeur du X50, ce nouveau robot aspirateur de Dreame entend bien redéfinir le haut de gamme des robots domestiques. Et il y parviendra grâce à une combinaison de puissance et de finesse. À cela s’ajoutent des innovations pratiques qui rendent le nettoyage entièrement autonome plus efficace que jamais.

La finesse du robot aspirateur de Dreame fait la différence

Le Dreame X60 Max Ultra Complete impressionne immédiatement par sa hauteur ultra-réduite de 7,95 cm. Le robot peut ainsi se glisser sous les meubles bas là où beaucoup d’autres modèles échouent. Son module LDS rétractable, combiné à ce châssis fin, optimise en outre le passage sous canapés, lits ou buffets. Ce sont les zones où la poussière s’accumule habituellement et qui échappent aux aspirateurs classiques.

Une puissance et une technologie de nettoyage améliorées

La force d’aspiration du robot aspirateur de Dreame atteint 35 000 Pa, largement supérieure aux 20 000 Pa du X50. Associée à la brosse DuoBrush 2.0 HyperStream Detangling, cette puissance aide à capturer efficacement la poussière. Mais aussi, les poils d’animaux et les débris, même sur tapis épais.

Le X60 utilise en outre la technologie DreameGlide, avec deux tampons rotatifs à 230 tours/minute. Ces derniers appliquent une pression de 15 N pour un nettoyage en profondeur. La serpillière est lavée automatiquement dans la station, à une température impressionnante de 100 °C. Cela élimine ainsi graisses et odeurs. De son côté, le robot peut soulever ses pads sur les tapis pour éviter de les mouiller.

Un robot aspirateur Dreame avec navigation intelligente et autonome

Cet aspirateur robot se distingue d’autre part par sa navigation avancée. Il se munit en fait d’une lumière intégrée et d’une caméra 3D. Grâce à elles, il détecte la saleté et adapte son parcours et sa puissance d’aspiration

N’oublions pas également le système ProLeap amélioré. Il aide le robot à franchir des obstacles jusqu’à 8,8 cm. En d’autres termes, des seuils ou marches plus hauts que la plupart des modèles concurrents. La station intelligente complète ensuite ce tableau. Elle vide automatiquement le bac à poussière et remplit les réservoirs d’eau propre et sale. Tout ceci rend alors le robot aspirateur de Dreame véritablement autonome.

Un flagship premium aux fonctionnalités complètes

Le X60 Max Ultra Complete ne se contente pas de performances techniques, cependant. Il est aussi pratique et orienté utilisateur. Le réservoir de solution duale aide notamment à traiter les odeurs d’animaux. Puis, la compatibilité vocale et le contrôle via l’application donnent accès à une gestion à distance complète.

Où et à quel prix acheter ce robot aspirateur de Dreame ?

Aux États-Unis, le Dreame X60 Max Ultra Complete est disponible en précommande dès maintenant. Le lancement officiel aura lieu le 10 février 2026 au prix d’environ 1 260 euros. Les premiers acheteurs bénéficient en outre d’une remise attractive et d’accessoires supplémentaires. Pour l’Europe, l’entreprise Dreame n’a pas encore communiqué de date précise. Cela dit, le succès attendu pourrait annoncer un lancement rapide hors USA.

