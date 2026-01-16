Dreame Air1 : le Chinois qui fait trembler les géants dévoile son smartphone par erreur

Une slide oubliée, un produit jamais annoncé et une marque qu’on n’attendait pas sur ce terrain. Dreame, spécialiste du nettoyage intelligent, a laissé échapper les premières traces de son tout premier smartphone. Celui-ci porterait probablement le nom de Dreame Air1.

Fondée en 2017, Dreame Technology s’est rapidement fait un nom dans l’électronique grand public. La marque chinoise s’appuie sur une solide maîtrise des moteurs numériques à grande vitesse, des algorithmes avancés et du contrôle du mouvement.

Elle s’est surtout illustrée dans le nettoyage intelligent pour la maison. Désormais, Dreame semble vouloir s’attaquer au marché du smartphone. Comment compte-t-elle donc s’en sortir sur un secteur aussi verrouillé ?

Dreamer Air1 dévoilé par mégarde au CES

Plusieurs jours après la fermeture du CES 2026, une slide discrète a attiré l’attention. Dreame y présente un produit qui n’avait rien à faire là, du moins pas encore. Le Dreame Smartphone Air1 apparaît noir sur blanc, sans teasing ni communiqué officiel.

La scène se déroule à Las Vegas. Il n’y a aucun prototype sur le stand ni discours public. Juste une diapositive interne, glissée trop tôt. Dreame ne fabrique pourtant pas des téléphones. Enfin, pas jusqu’ici. La marque s’est fait connaître avec ses aspirateurs robots, puis avec des ambitions bien plus larges.

Depuis peu, Dreame attaque DJI et GoPro avec une caméra 8K. Elle parle aussi de voiture électrique. L’objectif devient clair. Dreame ne vise plus un marché précis. Elle vise un statut. Celui d’un nouvel acteur à la Xiaomi, capable de couvrir toute la maison connectée, et plus encore.

Le Air1 s’inscrit dans cette logique. Le timing intrigue. Le produit n’était pas prêt pour le CES, mais suffisamment avancé pour exister sur une slide. Tout pointe vers une annonce au Mobile World Congress de Barcelone, fin février.

Dès la première vue de Dreame Air1, c’est la finesse qui saute aux yeux. Il fait 5,9 mm. Pour situer, l’iPhone Air affiche 5,64 mm. Passer sous les 6 mm, c’est revenir à l’ère du smartphone slim. Une tendance que l’industrie avait délaissée, préférant miser sur la batterie et la surenchère photographique.

Le plus surprenant ne reste pas l’épaisseur. Dreame annonce une batterie de 5000 mAh dans ce châssis. Techniquement, une batterie lithium-ion classique ne rentre pas dans un tel format sans compromis massif. L’hypothèse la plus crédible pointe vers une batterie Silicon-Carbon à haute densité.

Cette technologie circule déjà chez Honor, Oppo ou Xiaomi. Elle stocke plus d’énergie dans un volume réduit. Dreame pourrait donc suivre cette voie. La slide mentionne aussi une charge rapide 45W et un poids de 172 grammes. Oui, l’ensemble reste cohérent. Par ailleurs, le site Gizmochina a dévoilé qu’il est possible que ce smartphone soit doté d’une batterie remplaçable par l’utilisateur.

Côté photo, le Air1 affiche un capteur de 108 mégapixels. Rien de révolutionnaire. Ce chiffre sert souvent d’argument marketing sur le milieu de gamme. Dreame semble le savoir. Le module photo arrière déborde nettement de la coque, avec trois optiques bien visibles. La finesse concerne donc surtout le châssis. Les capteurs, eux, assument leur relief.

Pourquoi Dreame se lance sur le marché du smartphone ?

Pourquoi s’aventurer sur un terrain aussi saturé en 2026 ? Parce qu’on sait tous que le marché du smartphone affiche des marges faibles et une concurrence féroce. Même les géants peinent à innover sans risque.

Le première piste pourrait être l’écosystème. Dreame gravite autour du Mi Ecosystem, proche de Xiaomi. Disposer de son propre smartphone transforme la marque en centre de contrôle. Plus besoin d’applications tierces pour piloter la maison connectée. Le téléphone devient le hub naturel de tous les objets IoT.

La deuxième piste est la vitrine technologique. Produire un smartphone de 5,9 mm avec une autonomie crédible démontre une vraie maîtrise industrielle. Le défi tient dans la maîtrise de la miniaturisation, de la gestion thermique et de l’intégration des composants au sein d’un châssis ultra-fin. Dreame montrerait ici ce qu’elle sait faire, bien au-delà de l’aspiration.

Le Dreame Air1 n’a pas encore de prix, ni de date officielle. Quoi qu’il en soit, cette fuite change la perception de la marque. Et au MWC, les regards risquent de se tourner vers un stand que personne n’attendait vraiment.

