Le robot LG CLOiD épate au CES 2026 : voici pourquoi tout le monde en parle

Si vous étiez au CES 2026, vous auriez sûrement été aussi conquis par le LG CLOiD. Ce robot domestique connecté, avec ses bras articulés et sa tête expressive, a volé la vedette à tous les gadgets du salon. Et pour cause, il pourrait bien changer la façon dont on vit à la maison.

Depuis des années, les robots domestiques restent souvent cantonnés à la science-fiction. Mais le robot CLOiD de LG montre que l’avenir est peut-être déjà là. Sur scène à Las Vegas, il a prouvé qu’il est capable de grandes choses.

L’humanoïde a salué les intervenants avec un « check » digne d’un collègue sympa. Il a même placé, avec une étonnante précision, une serviette dans une machine à laver. Ce n’est pas encore le grand ménage complet, certes. Mais c’est déjà impressionnant. Et bien sûr, c’est l’IA capable de comprendre votre maison et vos besoins qui se trouve derrière ces gestes précis.

Le robot LG CLOiD voit et anticipe

LG décrit CLOiD comme un robot domestique capable de gérer plusieurs tâches ménagères. Cela grâce à l’IA et à la vision artificielle. Connecté à l’écosystème ThinQ de LG, il peut interagir avec vos appareils connectés.

En pratique, cela signifie qu’il pourrait démarrer votre four alors que vous rentrez du travail ou ajuster la température de la pièce pour que vous soyez toujours à l’aise. Que demandez de plus ?

La tête de l’humanoïde de LG est un véritable hub domotique. En effet, il est équipé d’écran, de haut-parleur, des caméras, des capteurs et d’une IA générative vocale. CLOiD peut aussi parler et afficher des expressions faciales. Le robot saura même anticiper vos besoins.

Lors de sa démo au CES, il a offert une bouteille d’eau à un intervenant qui semblait assoiffé. Oui, un robot capable de penser à votre soif. Ses bras articulés sont en plus impressionnants avec sept degrés de liberté pour chaque bras, cinq doigts actionnés indépendamment. Ce qui lui offre une précision redoutable.

Cette prouesse technique montre que CLOiD pourrait, à terme, s’attaquer à une partie des corvées domestiques. Même si pour la vaisselle, on attend encore un peu avant de lui confier le job.

Un assistant du quotidien

Vous pouvez sans aucun doute confier au robot LG CLOiD le rôle d’assistant du quotidien. Parce que tout simplement il ne se limite pas aux tâches ménagères. La marque a montré qu’il pouvait servir de coach sportif personnel, ou encore aider une personne en fauteuil roulant à attraper un objet sur une étagère.

Le mieux dans tout ça ? Quel que soit le rôle attribué au robot, ses interactions sont naturelles et sa voix masculine douce rassure autant qu’elle surprend. On a presque envie de le laisser gérer notre emploi du temps.

Toutefois, sachez que pour l’instant, LG CLOiD reste un concept. Mais la démonstration au CES 2026 laisse entrevoir un futur où les robots domestiques ne seront plus de simples gadgets.

L’ambition de la marque est de mettre en avant une « maison zéro travail » où la technologie prend en charge les corvées et nous laisse respirer. Et avec CLOiD, cette vision semble tangible.

