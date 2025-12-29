Vidéo : ce robot fait votre ménage… et semble tout droit sorti d’un cartoon

La robotique domestique évolue. Sunday Robotics montre Memo et change la méthode. Les corvées deviennent ainsi des leçons. Et le ménage change peut-être de main.

Qui n’a pas été confronté à un robot aspirateur immobilisé par un obstacle inattendu ? Sans programmation précise, la machine perd en efficacité. L’automate peine ainsi à gérer le chaos naturel d’une maison. Cette situation revient souvent, car chaque foyer est unique. Le code devient alors difficile à généraliser. Sunday Robotics répond à cette problématique avec Memo, un robot humanoïde qui repose sur l’apprentissage, pensé pour s’adapter avec davantage de flexibilité aux environnements réels.

Memo et Skill Capture : quand vos gestes deviennent des compétences

Au cœur du dispositif se trouve le Skill Capture Glove. Le principe est simple : vous enfilez ce gant dédié et réalisez une tâche du quotidien, comme ranger la vaisselle. Pendant ce temps, Memo analyse chacun de vos mouvements et les transforme en une compétence immédiatement exploitable.

Ce qui change avec cet outil, c’est qu’il n’y a aucune ligne de code à écrire, aucune notion de programmation à maîtriser. Tout est simple : l’outil enregistre, apprend et reproduit l’action de manière autonome et précise.

Cette approche repose sur ce que Sunday Robotics décrit comme un apprentissage par imitation. La complexité logicielle reste totalement invisible pour l’utilisateur, qui ne perçoit que le résultat final. Côté conception, Memo adopte une structure composée d’un buste monté sur une plateforme mobile. Il est équipé de deux bras agiles et d’une enveloppe en silicone pensée pour amortir les chocs. Cette configuration lui permet d’enchaîner les tâches avec fluidité, sans mouvements rigides.

Le système interprète les gestes observés pour créer des automatismes adaptés. Prenons un exemple concret : vous pliez une pile de chaussettes. Memo observe d’abord vos mains, puis prend progressivement le relais. Vous obtenez alors un assistant capable de trier et plier le linge avec constance et précision. Nettoyer une table ? Une simple démonstration suffit. Préparer un expresso ? Memo s’en charge immédiatement.

Des usages multiples et des enjeux bien réels

Memo est capable de manipuler une grande variété d’objets avec une dextérité proche de celle d’un humain. Un tournevis devient un outil parfaitement contrôlé, la vaisselle est placée dans le lave-vaisselle sans risque de casse, et le linge est vidé avec méthode. Même des objets aux formes et tailles diverses sont saisis rapidement et avec précision.

Chaque action repose sur la même logique : l’observation. Le système analyse la situation, puis exécute la tâche de manière fluide. Ses compétences évoluent en continu grâce à une Skill Library en constante expansion, garantissant une efficacité permanente. L’ensemble compose ainsi un véritable assistant domestique qui transforme les corvées répétitives en simples démonstrations d’apprentissage. Cette approche redéfinit notre rapport à la domotique et soulève de nouvelles questions au sein du foyer.

Pour autant, Memo n’est pas encore destiné au grand public. Sunday Robotics prévoit un programme bêta limité à quelques familles à partir de fin 2026. Son potentiel suscite déjà le débat : dépendance technologique accrue, respect de la vie privée face à un robot omniprésent, et enjeux de sécurité en cas d’erreur lors de l’apprentissage de gestes critiques. Dans un environnement comme la cuisine, ces risques ne sont rien de moins que majeurs.

