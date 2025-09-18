Meta Oakley Vanguard : les lunettes IA qui vont remplacer ton coach de sport

Le 17 septembre 2025, lors de la conférence annuelle Meta Connect, la firme a dévoilé les Meta Oakley Vanguard. Ces nouvelles lunettes connectées s’adressent spécifiquement aux athlètes.

« Vous avez couru 14 km en 64 minutes et 26 secondes. Votre allure moyenne est de 7 minutes et 24 secondes. » En effet, les Meta Oakley Vanguard enregistrent, analysent et partagent les données en temps réel. La commercialisation débute le 21 octobre dans une quinzaine de pays, avec un prix fixé à 499 dollars.

Des lunettes pensées pour l’ergonomie sportive

L’annonce des Meta Oakley Vanguard intervient trois mois après le lancement des HSTN, premier modèle destiné aux sportifs. Cette nouvelle génération introduit un design repensé et des fonctionnalités avancées.

Une lentille frontale unifiée remplace les deux caméras des versions précédentes. Elle intègre un capteur de 12 mégapixels avec objectif grand-angle de 122°, capable de filmer en 3 K.

Les athlètes enregistrent leurs performances en hyperlapse, ralenti ou mode automatique, avec synchronisation possible sur une montre Garmin.

Les verres Oakley PRIZM optimisent la visibilité en filtrant la lumière. Tandis que la certification IP67 assure une résistance aux conditions extrêmes.

Son design, compatible avec un casque de vélo, intègre tous les boutons sous la monture pour plus de confort.

Les Meta Oakley Vanguard se déclinent en quatre variantes : noir avec verres PRIZM 24K pour un éclat doré, blanc avec PRIZM Black pour un contraste marqué, noir avec PRIZM Road pour l’usage urbain et blanc avec PRIZM Sapphire pour une teinte irisée.

Meta Oakley Vanguard et l’inclusion des sportifs

Grâce à l’intégration de Meta AI, les Meta Oakley Vanguard agissent comme un véritable coach virtuel. Reliées à une montre Garmin, elles affichent en temps réel la fréquence cardiaque, l’allure ou les calories brûlées.

L’IA peut même suggérer des ajustements, comme « augmentez votre cadence pour optimiser votre VO₂ max ». Pour les cyclistes et triathlètes, la compatibilité avec Strava enrichit l’expérience en superposant graphiquement les vidéos aux données de performance.

Les lunettes offrent jusqu’à neuf heures d’usage mixte, dont six heures d’écoute musicale continue. Le son, diffusé par des enceintes intégrées aux branches, reste immersif même à 48 km/h grâce à la réduction active du bruit du vent.

Un étui de charge compact prolonge l’autonomie de 36 heures et permet de récupérer 50 % en seulement 20 minutes. Et la stabilisation vidéo, réglable manuellement ou automatiquement, garantit des séquences fluides, même sur un terrain accidenté.

Conçues pour l’accessibilité, les Meta Oakley Vanguard proposent des descriptions vocales pour les malvoyants. Le dispositif se connecte au réseau Be My Eyes pour offrir une assistance humaine.

Les malentendants profitent de transcriptions en temps réel, tandis que des alertes haptiques soutiennent les sportifs à mobilité réduite. Un voyant LED signale les enregistrements afin de préserver la confidentialité.

Par ailleurs, l’application Meta AI permet de personnaliser les paramètres, gérer les données et consulter des tutoriels. Meta souligne que « vous contrôlez votre expérience », avec la possibilité de restreindre le partage de données ou de désactiver les enregistrements.

