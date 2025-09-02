La Poste lance ses propres box internet ! Faut-il craquer ?

La Poste Mobile lance ses offres de box internet. L’infrastructure repose sur Bouygues Telecom, devenu propriétaire de l’opérateur pour près d’un milliard d’euros en 2024.

Ces offres ciblent principalement les seniors et les habitants des zones rurales. Les 6 000 bureaux de la Poste permettent de souscrire directement à une box internet avec un accompagnement personnalisé. Chaque conseiller guide les démarches, répond aux questions techniques et assure une installation gratuite pour toutes les formules.

Des offres minimalistes de box internet de la Poste

La Poste propose quatre formules de box internet avec un engagement de 12 mois, conformes aux standards du marché.

La Bbox Connect, à 29,99 euros par mois, mise sur la simplicité. Sans bouquet TV, elle offre une connexion à 1 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant grâce au WiFi 6.

L’installation reste gratuite, idéale pour les adeptes du streaming sur Netflix ou Disney+.

Le prix du forfait Bbox Access s’élève également à 29,99 euros mensuels. Elle combine un débit de 1 Gb/s en descendant et 700 Mb/s en montant via WiFi 5.

Cette offre inclut en plus la télévision en 4K et les appels illimités. Parfaite pour ceux qui privilégient la TV et une connexion stable sans recherche de vitesse maximale.

La Bbox Privilège et la Bbox Excellence pour les plus exigeants

La Bbox Privilège est proposée à 27,99 euros par mois la première année puis 34,99 euros. Cette offre octroie un débit jusqu’à 2 Gb/s en descendant et 900 Mb/s en montant.

Grâce au WiFi 6, la couverture reste stable et rapide. Le forfait inclut un décodeur TV 4K avec plus de 180 chaînes.

L’installation de la fibre est gratuite et les appels illimités vers les fixes en France métropolitaine ainsi que vers 110 destinations internationales. Une formule de box internet de la Poste a été pensée pour les ménages qui recherchent performance et polyvalence.

Au sommet de l’offre, la Bbox Excellence séduit les foyers les plus exigeants. Affichée à 43,99 euros par mois, cette box internet de la Poste délivre un débit de 8 Gb/s en descendant et 1 Gb/s en montant, soutenu par le WiFi 7 dernière génération.

L’installation s’accompagne d’un technicien, avec possibilité d’ajouter un répéteur pour une couverture optimale dans les grandes habitations. La TV 4K et les appels internationaux sont inclus, auxquels s’ajoute un service premium adapté aux gamers et aux professionnels en télétravail.

Toutes les formules de box internet peuvent se combiner avec un forfait mobile La Poste Mobile à tarif préférentiel, avec carte SIM offerte.

