Nvidia investit 150 millions dans Baseten, la startup d’inférence IA explose

Baseten est une jeune entreprise spécialisée dans l’inférence par intelligence artificielle. Et elle vient de boucler une levée de fonds spectaculaire de 300 millions de dollars.

Parmi les investisseurs figure Nvidia. Selon le Wall Street Journal, le géant aurait injecté 150 millions de dollars. Il participe ainsi à doubler la valorisation de la startup à 5 milliards de dollars. Cette transaction illustre clairement l’intérêt des grands noms du hardware pour les technologies d’IA émergentes capables de traiter des volumes massifs de données.

Il est également bon de noter qu’après l’annonce de l’investissement, l’action de Nvidia a affiché une hausse notable. Signe que Wall Street suit ces mouvements de près.

La position de Baseten dans le marché de l’IA

D’après Tuhin Srivastava, PDG et cofondateur, l’enjeu pour les entreprises est désormais de disposer d’une infrastructure simplifiant l’orchestration des modèles d’IA. Ce, afin qu’elles puissent se concentrer sur leurs compétences principales.

Dans une interview, il explique aussi que toutes les organisations devront tôt ou tard intégrer l’intelligence artificielle. Et que leur principal avantage concurrentiel sera la rapidité. Déléguer les tâches non essentielles devient donc indispensable pour rester efficace et compétitif.

D’où l’intérêt de Baseten. Tuhin Srivastava souligne que la boîte alimente des applications touchant des centaines de millions d’utilisateurs. Comment ? En leur offrant une base solide. Elle fournit également aux sociétés d’IA une infrastructure sur laquelle elles peuvent compter pour la performance et la fiabilité.

Et cette levée de fonds joue un énorme rôle dans sa stratégie. « Ce capital nous permet de saisir ce que nous considérons comme la plus grande opportunité actuelle : intégrer l’IA dans tous les aspects de notre vie », précisait Srivastava.

Avec ces ressources, Baseten peut accélérer le développement de ses infrastructures et continuer à soutenir des applications. Elle se positionne ainsi comme un acteur central pour ceux qui souhaitent déployer l’IA rapidement et sans complexité.

D’ailleurs, cette levée constitue le troisième tour en un an seulement. En mai dernier, la startup avait levé 75 millions de dollars lors de sa série C. Puis 150 millions de dollars en série D en septembre. Ce qui a fait presque tripler sa valorisation à 2,15 milliards de dollars.

Pourquoi Nvidia mise sur Baseten ?

L’opération s’inscrit dans une stratégie plus large pour Nvidia. Au fait, depuis plusieurs mois, Nvidia multiplie les initiatives dans ce secteur. L’entreprise a par exemple acquis une licence non exclusive pour la technologie d’inférence de Groq récemment.

Pour info, l’inférence par IA correspond au moment où un modèle entraîne ses décisions dans des applications réelles. Contrairement à l’entraînement, souvent réservé aux centres de recherche, elle exige vitesse et fiabilité en production.

Nvidia a aussi recruté plusieurs ingénieurs de son équipe. Parallèlement, Nvidia prévoit d’investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI. Sans parler des participations prises dans de nombreuses startups travaillant sur des applications d’intelligence artificielle.

L’injection de capital dans Baseten s’inscrit donc dans cette logique de consolidation et de soutien aux infrastructures capables de traiter l’IA à grande échelle. Selon un porte-parole de Nvidia, l’objectif est de fournir une technologie de calcul accéléré performante. Le genre à même de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière d’IA.

Quoi qu’il en soit, aucun des deux acteurs n’a souhaité commenter publiquement l’opération. Mais une chose est sûre. L’inférence IA est en train de devenir une part de marché de plus en plus importante dans l’industrie.

Selon des projections de McKinsey, d’ici 2030, l’inférence devrait représenter la majorité des charges d’IA en data centers. Elle dépassera les workloads d’entraînement et deviendra un moteur clé des infrastructures IA

