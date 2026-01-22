OpenEvidence, startup d’IA médicale lève 250 M$ et double sa valorisation

OpenEvidence a récemment levé 250 millions de dollars lors d’un tour de série D. Cette opération porte sa valorisation à 12 milliards de dollars, soit le double de celle enregistrée seulement trois mois plus tôt.

OpenEvidence est une startup américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la médecine. Sa plateforme d’IA est désormais utilisée quotidiennement par plus de 40 % des médecins aux États-Unis, dans plus de 10 000 hôpitaux et centres médicaux.

Cette levée de fonds marque l’aboutissement d’une année de croissance fulgurante pour elle.

Que propose OpenEvidence ?

Le cœur de la proposition d’OpenEvidence repose sur un moteur de recherche médicale basé sur l’IA et un chatbot génératif conçu exclusivement pour les médecins. Ces outils synthétisent et simplifient les informations médicales fondées sur des preuves.

Ce qui permet aux praticiens d’accéder rapidement à des données fiables et vérifiées. Cela, contrairement aux informations parfois hasardeuses disponibles sur Internet ou les réseaux sociaux. Pour garantir la qualité et la fiabilité de ses réponses, OpenEvidence a noué des partenariats stratégiques avec des institutions de référence.

Parmi elles, l’Association médicale américaine, le New England Journal of Medicine, le Journal of the American Medical Association et ses revues spécialisées, ainsi que l’American Academy of Family Physicians et l’American College of Emergency Physicians.

Selon Daniel Nadler, fondateur et PDG, ces partenariats ont instauré un climat de confiance avec les médecins. Ils ont aussi permis à OpenEvidence de commercialiser dès le départ un produit crédible et sécurisé.

Pour info, rien qu’en décembre dernier, OpenEvidence a facilité près de 18 millions de consultations cliniques. Ce, contre environ 3 millions par mois un an auparavant. Cela représente un bond spectaculaire de l’adoption par les professionnels de santé. L’entreprise estime qu’environ 100 millions d’Américains ont été traités par des médecins utilisant ses outils l’année dernière.

A quoi servira la levée de fonds ?

La série D permettra à l’entreprise d’investir massivement dans la recherche et le développement. Ainsi que dans les coûts de calcul liés à son architecture multi-agents d’IA. OpenEvidence entend poursuivre le développement de modèles spécialisés se concentrant sur des sous-domaines cliniques précis.

A l’image des équipes médicales multidisciplinaires des grands hôpitaux donc. L’objectif affiché est la création d’une « super-intelligence médicale » capable de résoudre des cas complexes plus rapidement qu’une équipe humaine d’experts.

Cette approche repose sur une coordination fine de plusieurs modèles d’IA spécialisés et orchestrés. Ce, par un système central qui dirige chaque requête vers le modèle le plus adapté, reproduisant ainsi la dynamique de l’expertise collective humaine.

Cette orientation stratégique distingue OpenEvidence des autres chatbots médicaux. Alors que ces derniers se contentent souvent de fournir des réponses génériques ou issues de sources non certifiées. L’entreprise met un point d’honneur à respecter les droits d’auteur et à s’appuyer uniquement sur des données validées et des articles scientifiques.

En décembre, OpenEvidence a également lancé une nouvelle fonctionnalité de numérotation automatique. Il s’agit d’un outil de communication sécurisé conforme à la loi HIPAA. Ce qui renforçant sa position comme solution complète pour les professionnels de santé.

La santé : l’ultime préoccupation d’OpenEvidence

Cette croissance spectaculaire s’inscrit dans un contexte concurrentiel. Des acteurs majeurs de l’IA, comme Anthropic et OpenAI, ciblent de plus en plus le secteur de la santé avec des solutions spécialisées pour les cliniciens et chercheurs.

Cependant, Daniel Nadler souligne que la concentration exclusive d’OpenEvidence sur la santé constitue un avantage stratégique majeur : « Nous nous levons chaque matin en pensant à la santé. Nous nous endormons en pensant à la santé. Miser sur OpenEvidence, c’est miser sur la réussite de la concentration. »

Selon Reuters, au cours de l’année écoulée, l’entreprise a levé plus de 700 millions de dollars. Son chiffre d’affaires annuel dépasse les 100 millions de dollars. OpenEvidence confirme ainsi son statut de référence dans le domaine des technologies médicales basées sur l’IA.

La société ambitionne désormais de transformer la manière dont les médecins accèdent aux connaissances. En même temps, elle poursuit le développement de modèles spécialisés capables de soutenir une médecine plus rapide, plus précise et plus sûre pour les patients américains.

