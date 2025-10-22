L’IA secrète de Google pourrait transformer la recherche médicale sur le cancer

Google vient de dévoiler une IA qui parle désormais le langage secret des cellules et ce nouveau modèle, mis au point avec l’Université Yale, pourrait bien changer la manière dont on lutte contre le cancer.

🔥 Nous recommandons Google Workspace

Google Workspace révolutionne la collaboration des équipes, où qu’elles soient. Avec des outils comme Gmail, Google Drive, et Google Docs, il simplifie l’organisation et booste la productivité. Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une grande organisation, Google Workspace est le choix incontournable pour optimiser votre travail en équipe. J'en profite

Le 15 octobre 2025, Google et l’Université Yale ont dévoilé un modèle d’IA totalement inédit. Ce modèle cherche à comprendre les cellules vivantes. Cette IA de Google va donc décrypter leur langage biologique pour identifier de nouvelles pistes thérapeutiques contre le cancer. Ainsi, les chercheurs ont déjà trouvé un médicament capable de rendre les tumeurs invisibles plus détectables par le système immunitaire.

Une IA de Google qui repère une nouvelle piste contre le cancer

Google a dévoilé C2S-Scale 27B, un modèle d’IA de 27 milliards de paramètres. Développée avec l’Université Yale, cette technologie fait partie de la famille Gemma, les modèles open-source créés par Google DeepMind et Google Research afin de comprendre le langage des cellules individuelles.

Grâce à l’analyse des données de séquençage ARN à cellule unique (scRNA-seq), C2S-Scale 27B peut transformer les informations génétiques d’une cellule en une phrase cellulaire que l’IA peut lire, comprendre et interpréter. Il traduit donc le chaos biologique en données exploitables, capables de révéler des comportements ou des anomalies invisibles à l’œil humain.

We’re helping identify cancer cells that hide from the body’s immune system. 🧬



Built on our Gemma family of open models, C2S-Scale 27B has identified a new potential pathway for cancer therapy – a hypothesis we validated in the lab with scientists at @Yale University. 🧵 pic.twitter.com/gvuAnDW3c4 — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 17, 2025

L’un des plus grands défis en immunothérapie, c’est ce qu’on appelle les tumeurs froides. Il s’agit des cellules cancéreuses invisibles au système immunitaire. Elles se cachent, car elles n’affichent pas les signatures protéiques nécessaires pour être reconnues. Alors, C2S-Scale 27B a plongé dans ce mystère et a réussi à faire une prédiction étonnante. Un médicament existant, le Silmitasertib, pourrait aider à rendre ces tumeurs visibles.

Ce composé, déjà connu dans d’autres traitements, n’avait jamais été étudié pour son effet sur la présentation des antigènes (MHC-I). C’est un mécanisme clé pour la reconnaissance des cellules par le système immunitaire.

Par conséquent, lors des tests en laboratoire menés à Yale, la combinaison Silmitasertib + interféron à faible dose a augmenté d’environ 50 % la visibilité des cellules cancéreuses pour le système immunitaire. Toutefois, Google et Yale restent prudents. Ces résultats marquent une piste prometteuse, validée expérimentalement, certes, mais la route vers une thérapie clinique est encore longue.

De plus, les chercheurs testent déjà d’autres prédictions générées par le modèle dans divers contextes immunitaires. En attendant, le modèle C2S-Scale 27B et ses ressources sont désormais disponibles pour la communauté scientifique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.