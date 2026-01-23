Xiaomi 15 (512 Go) à prix fou : –52 % sur ce smartphone premium chez AliExpress

Vous rêvez d’avoir le Xiaomi 15 ? Bonne nouvelle, car il vient de bénéficier d’une remise immédiate de –52 %. Il tombe ainsi aujourd’hui à 542 € seulement sur AliExpress, via les codes FRBB40 ou BBFR40. Ce qui vous fait une économie massive de 567 € sur un modèle encore très récent.

Le Xiaomi 15 est l’un des smartphones premium qui propose une fiche technique ultra complète. Il entre dans la catégorie des smartphones qui dépassent désormais sans sourciller la barre des 1 000 €smart. Sauf qu’avec cette vente flash exceptionnelle, il devient une alternative redoutable pour celles et ceux qui veulent le meilleur de la tech sans exploser leur budget. À ce tarif, on parle d’un flagship compact, élégant et puissant, qui coche absolument toutes les cases : performances, photo, autonomie et confort d’utilisation.

Le Xiaomi 15 au quotidien : puissance, photo et confort

Le Xiaomi 15 est pensé pour un usage intensif. On peut dire d’ailleurs qu’il assure partout ! Il convient parfaitement pour le streaming HDR ultra lumineux, gaming fluide, multitâche rapide ou encore photo avancée.

Le smartphone est composé d’un écran AMOLED LTPO de 6,36 pouces qui offre une définition de 2670 x 1200 pixels. Il a également un taux adaptatif de 1 à 120 Hz et une luminosité qui grimpe jusqu’à 3 200 nits. Ce qui lui confère une lisibilité parfaite, même en plein soleil, et un rendu cinéma grâce au HDR10+, Dolby Vision et DCI-P3.

Côté photo, Xiaomi s’appuie sur son partenariat avec Leica. Le triple module de 50 MP + 50 MP + 50 MP (grand-angle stabilisé, ultra grand-angle et téléobjectif x3) assure une polyvalence totale.

Il propose des photos détaillées, portraits flatteurs ou encore une vidéo jusqu’en 8K Dolby Vision HDR. Bref, le Xiaomi 15 se place clairement parmi les meilleurs photophones Android du moment.

Une réduction impressionnante : le Xiaomi 15 passe à 542 €

Affiché à 1 109 € lors de sa sortie, le Xiaomi 15 chute à 542 € grâce à cette opération spéciale AliExpress. Une baisse de 567 €, rarement vue sur un modèle aussi récent. À ce prix, il se positionne même en dessous de nombreux smartphones milieu de gamme… tout en offrant une expérience premium.

Autonomie, solidité et services rassurants

Avec sa batterie de 5 240 mAh, la charge rapide 90 W et la charge sans fil 50 W, il tient facilement la journée et se recharge en un éclair. Il est aussi certifié IP68, protégé par le verre Xiaomi Dragon Crystal et animé par le Snapdragon 8 Elite, épaulé par 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Bonne nouvelle côté achat : livraison rapide depuis la France, garantie constructeur 2 ans, retour gratuit sous 15 jours et paiement en 4x sans frais via PayPal.

Foncez vite pour profiter de ce deal !

À moins de 545 €, le Xiaomi 15 est tout simplement l’un des meilleurs smartphones Android du moment. Parfait pour les utilisateurs exigeants, amateurs de photo, gamers ou pros en mobilité. Ce genre de remise est rare et limitée dans le temps.

