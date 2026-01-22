Samsung soldes d’hiver : voici les 16 meilleurs à ne pas manquer !

Samsung frappe fort pendant les soldes d’hiver ! Smartphones pliables, TV QD-OLED, tablettes, PC ultra fins, écrans gaming, barres de son Dolby Atmos ou encore accessoires indispensables… les prix chutent sur toute la gamme. On a sélectionné pour vous les 16 meilleurs deals Samsung du moment, à saisir rapidement avant que les stocks ne fondent.

La 3e démarque des soldes est désormais lancée, avec des offres encore plus alléchantes du côté de Samsung. Smartphones pliables comme le Galaxy Z Flip 7, TV OLED en forte réduction ou encore écrans Ultra Wide OLED : les bonnes affaires se multiplient pour tous les goûts. La troisième démarque des soldes d’hiver vient d’être lancée, et cette nouvelle vague de promotions se révèle encore plus généreuse que les précédentes. Du côté de Samsung, les offres se démarquent particulièrement : le récent Galaxy Z Flip 7 s’affiche à un prix cassé, tandis que plusieurs modèles de TV OLED et d’écrans Ultra Wide OLED bénéficient de belles réductions.

Samsung Galaxy Tab A11+

En plus de ses tablettes premium Galaxy Tab S, Samsung propose également des modèles plus accessibles, sans pour autant négliger l’essentiel. C’est justement l’objectif de la gamme Galaxy Tab A, pensée pour offrir un bon rapport qualité-prix. Parmi les dernières nouveautés, on retrouve la Galaxy Tab A11+, une tablette familiale qui mise sur un grand écran fluide 11 pouces à 90 Hz, actuellement proposée à prix réduit pendant les soldes.

À retenir sur la Galaxy Tab A11+ :

Écran 11 pouces avec taux de rafraîchissement 90 Hz,



avec taux de rafraîchissement 90 Hz, Android 16, avec des mises à jour prévues jusqu’en 2032,



Jusqu’à 15 heures d’autonomie en lecture vidéo.



Affichée au départ à 279,99 €, la Galaxy Tab A11+ accompagnée d’un chargeur 25W est désormais disponible à 219,90 € sur Amazon. Il est aussi possible de la trouver sans chargeur à 199 € chez Auchan.

Samsung Galaxy Z Flip 7

Avec le Galaxy Z Flip 7, Samsung corrige enfin les principaux défauts de sa gamme de smartphones pliables. Le constructeur propose un modèle plus abouti, avec un écran externe réellement pratique, un design plus fin, un pli presque imperceptible et une autonomie améliorée. Résultat : un smartphone à clapet plus mature, plus convaincant, et désormais encore plus facile à recommander grâce à cette baisse de prix.

Les points forts du Galaxy Z Flip 7 :

Conception solide et finitions haut de gamme,



et finitions haut de gamme, Écran externe de 4,1 pouces , enfin utilisable au quotidien,



, enfin utilisable au quotidien, Autonomie en hausse grâce à une batterie de 4 300 mAh.



Proposé à 1 199 € à son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 7 peut aujourd’hui vous revenir à 789 € sur Electro Dépôt, grâce à une ODR de 200 €.

Samsung Jet 75E Pro Extra Silver

Pendant les soldes d’hiver, il est possible de tomber sur de belles offres, y compris sur des appareils pratiques au quotidien. C’est justement le cas du Samsung Jet 75E Pro Extra Silver, un aspirateur-balai capable aussi de laver les sols, actuellement proposé à un tarif bien plus abordable. Il passe ainsi à 349 € au lieu de 649 € chez Boulanger.

Le Samsung Jet 75E Pro Extra Silver en bref :

Aspirateur-balai laveur , facile à manier,



, facile à manier, Plusieurs accessoires pour s’adapter à tous les usages,



pour s’adapter à tous les usages, Jusqu’à 60 minutes d’autonomie



Initialement vendu 649 €, il est désormais affiché à 349 € en promotion chez Boulanger.

Samsung Galaxy Z Fold 6

À sa sortie, il était difficile de recommander le Galaxy Z Fold 6 en raison de son prix particulièrement élevé. Mais aujourd’hui, avec une réduction très importante, il devient bien plus accessible et mérite clairement qu’on s’y intéresse. Il reste une excellente référence parmi les smartphones pliables haut de gamme, idéale pour profiter du savoir-faire de Samsung sans devoir y laisser un budget démesuré.

Les points forts du Galaxy Z Fold 6 :

Un design soigné et une prise en main rassurante,



et une prise en main rassurante, Des écrans très lumineux,



De bonnes performances photo et un excellent comportement en jeu.



Vendu 1 999 € lors de son lancement, le Samsung Galaxy Z Fold 6 est actuellement proposé à 999 € chez Boulanger.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Le Galaxy Z Flip 7 FE se présente comme le smartphone pliable le plus accessible de Samsung. S’il implique quelques compromis, il devient nettement plus intéressant grâce à une remise de 240 €, ce qui rend son achat beaucoup plus envisageable pour ceux qui veulent découvrir le format pliable sans exploser leur budget.

Ce qu’on aime sur le Galaxy Z Flip 7 FE :

Un écran lumineux , agréable au quotidien,



, agréable au quotidien, Une bonne polyvalence photo , avec un capteur principal de 50 Mpx,



, avec un capteur principal de 50 Mpx, One UI 8.0 installé d’origine et 7 ans de mises à jour.



Proposé à 999 € lors de son lancement, le Samsung Galaxy Z Flip 7 FE est actuellement disponible à 759 € chez Boulanger.

Samsung Galaxy S25 FE

Le Samsung Galaxy S25 FE s’impose comme une très belle réussite grâce à des prestations solides sur tous les plans : design premium, fiche technique complète (avec certification IP68 et charge sans fil), et une partie logicielle particulièrement riche grâce à Galaxy AI et 7 ans de mises à jour. Il offre aussi de très bonnes performances au quotidien, que ce soit en puissance, en autonomie ou en photo. Et avec 220 € de réduction, il devient clairement une excellente affaire.

Ce qu’on aime sur le Galaxy S25 FE :

Un design premium,



De bonnes performances (CPU et GPU),



(CPU et GPU), Une vraie polyvalence photo, avec un téléobjectif x3.



Lancé à 749 €, le Samsung Galaxy S25 FE peut actuellement revenir à 529 € chez Boulanger, grâce à un bonus de reprise.

Il est aussi proposé en pack avec la montre connectée Galaxy Fit 3, pour moins de 600 €.

Samsung TQ65S90F

Parmi les téléviseurs récents de Samsung, le S90F mise sur la technologie QD-OLED pour offrir une excellente qualité d’image tout en restant plus accessible que les modèles les plus haut de gamme. Bonne nouvelle : pendant les soldes, la version 65 pouces passe sous la barre des 1 400 €, alors qu’elle était affichée à 2 499 € lors de son lancement.

Les points forts du Samsung TQ65S90F :

Très belle qualité d’image grâce à une dalle QD-OLED 65”,



Luminosité élevée et compatibilité avec les principales normes HDR,



et compatibilité avec les principales normes HDR, Excellentes performances en gaming.



Proposé au départ à 2 499 €, puis déjà descendu à 1 599 €, le Samsung TQ65S90F est actuellement affiché à 1 399 € chez Boulanger.

Pack Samsung Galaxy Tab S11

La Samsung Galaxy Tab S11 est la tablette la plus abordable de la gamme, mais elle reste une option très intéressante grâce à son écran fluide, sa compatibilité avec Galaxy AI et sa bonne autonomie. Pendant les soldes, elle est proposée en pack avec son clavier, à un prix bien plus attractif chez Fnac et Darty.

À retenir sur la Samsung Galaxy Tab S11 :

Écran AMOLED 11 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz ,



avec un taux de rafraîchissement 120 Hz Intégration de Galaxy AI,



Batterie de 8 400 mAh.



Initialement affiché à 949,99 €, le pack comprenant la Galaxy Tab S11 et une Book Cover peut actuellement revenir à 699,99 € à la Fnac et chez Darty, grâce à un bonus de reprise.

Samsung Galaxy S25

Si vous comptez profiter des soldes d’hiver pour changer de smartphone, vous avez bien fait d’attendre. Et si vous êtes fan de Samsung, bonne nouvelle : le Galaxy S25 est actuellement proposé en pack avec une batterie externe de 10 000 mAh, le tout à un prix nettement plus avantageux. Chez Boulanger, l’ensemble passe à 699 € au lieu de 949,99 €.

Ce que contient ce pack Samsung :

Un smartphone compact équipé d’ un écran OLED LTPO de 6,1 pouces,



La mise à jour One UI 8,



Une batterie externe 25 W d’une capacité de 10 000 mAh.



Au lieu de 949,99 €, ce pack comprenant le Samsung Galaxy S25 et une batterie externe 10 000 mAh est actuellement affiché à 699 € chez Boulanger.

Pack Samsung Kit piéton + chargeur 25 W

Comme les chargeurs ne sont désormais plus fournis avec la plupart des smartphones, il peut être utile d’en avoir déjà un à la maison. Dans ce contexte, le chargeur rapide 25 W de Samsung est une valeur sûre, et il devient encore plus intéressant pendant les soldes : il est proposé à moitié prix, dans un pack accompagné d’écouteurs AKG.

Les points forts de ce pack Samsung :

Un chargeur rapide 25 W,



Une connectique USB-C,



Des écouteurs AKG confortables.



Vendu initialement 39,99 €, le Samsung Kit piéton + chargeur 25 W est actuellement affiché à 19,99 € chez Boulanger.

Samsung Galaxy Book 4 Pro

Avec les soldes, Samsung applique une forte baisse sur le Galaxy Book 4 Pro, un ultrabook premium pensé pour celles et ceux qui recherchent un ordinateur à la fois élégant, léger et facile à transporter. Très bien équipé, il cumule les bons points et profite aujourd’hui d’une réduction de plus de 40 %, ce qui le rend nettement plus attractif.

Les points forts du Samsung Galaxy Book 4 Pro :

Écran AMOLED tactile 120 Hz , avec un excellent contraste,



, avec un excellent contraste, Format ultra portable grâce à son poids plume de 1,23 kg,



Une autonomie suffisante pour tenir une grosse journée.



La version 14 pouces du Galaxy Book 4 Pro a été lancée à 1 499,99 € en février 2024. Désormais, entre les réductions successives et les soldes, il est disponible à 849,99 € chez Darty.

Samsung HW-QS760F

Pour améliorer l’expérience d’un téléviseur, difficile de faire mieux qu’une barre de son : elle permet de profiter d’un son plus immersif et surtout de dialogues bien plus clairs. Avec son système 5.1.2 certifié Dolby Atmos, la Samsung HW-QS760F apporte une vraie dimension spatiale à n’importe quel écran dont l’audio manque de puissance.

Les points forts de la Samsung HW-QS760F :

Système 5.1.2 canaux , compatible Dolby Atmos et DTS:X,



, compatible et Calibrage automatique grâce à SpaceFit Sound,



Connectivité complète : HDMI eARC, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast.



Affichée à 749 € au départ, la Samsung HW-QS760F est actuellement proposée à 489 € chez Boulanger, soit 10 € de moins que la semaine dernière.

Samsung Odyssey OLED G9

Le Samsung Odyssey OLED G9 fait clairement partie des écrans ultra-wide les plus attractifs de ces soldes d’hiver. Avec son format 32:9, sa courbure 1000R et son taux de rafraîchissement de 144 Hz, il promet une immersion spectaculaire et une excellente réactivité, aussi bien pour le jeu que pour le multitâche. Bonne nouvelle : il profite actuellement d’une belle réduction, avec un prix qui passe sous la barre des 800 €.

Les points forts du Samsung Odyssey OLED G9 :

Dalle incurvée 1000R de 49 pouces,



de 144 Hz et temps de réponse ultra rapide de 0,03 ms,



Compatibilité HDR10+.



Lancé à 999 €, le Samsung Odyssey OLED G9 (G91SD) est aujourd’hui proposé à 799 € chez Darty.

Pack Samsung Galaxy Buds 3 + chargeur sans fil 15 W

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui cherchent des écouteurs performants : pendant les soldes, les Samsung Galaxy Buds 3 bénéficient d’une belle réduction à la Fnac , avec en bonus un chargeur sans fil 15 W inclus dans le pack. Une offre qui fait clairement plaisir !

À retenir sur les Samsung Galaxy Buds 3 :

Des basses puissantes et bien contrôlées,



et bien contrôlées, Un design plus classique, mais surtout plus confortable et ergonomique,



Une autonomie solide.



Affiché à 149 € au départ, le pack Samsung Galaxy Buds 3 + chargeur sans fil rapide est actuellement proposé à 99 € à la Fnac et chez Darty.

Pack Samsung Galaxy A56

Le Samsung Galaxy A56 ne cherche pas à impressionner avec des performances extrêmes, mais plutôt à séduire le plus grand nombre grâce à une formule simple et efficace : un smartphone fiable, assez rapide au quotidien, et doté d’un grand écran fluide. Et avec les soldes, il devient encore plus intéressant puisqu’il est proposé dans un pack à moins de 450 €.

Ce qu’on aime sur le Galaxy A56 :

Écran AMOLED 6,7 pouces avec une excellente luminosité,



avec une excellente luminosité, Processeur Exynos 1580 , performant pour un usage de tous les jours,



, performant pour un usage de tous les jours, Charge rapide 45 W.



Vendu initialement 639 €, le pack Samsung Galaxy A56 + casque Lacoste est désormais disponible à 439 € sur les sites de la Fnac et de Darty.

Pack Samsung Galaxy A26

La gamme Galaxy A rencontre un franc succès, et le Galaxy A26 en est un bon exemple. Ce modèle séduit avec une fiche technique bien équilibrée et un tarif raisonnable, sans grosses mauvaises surprises. Et il devient encore plus intéressant pendant les soldes grâce à ce pack proposé à moins de 220 €.

À retenir sur le Samsung Galaxy A26 :

Un design sobre et élégant , avec une finition qui rappelle les modèles premium,



, avec une finition qui rappelle les modèles premium, Un écran Super AMOLED 6,5 pouces Full HD+,



Une mémoire extensible grâce à un emplacement microSD.



Affiché à 321,99 € à l’origine, le Samsung Galaxy A26 accompagné d’une coque en silicone est actuellement proposé à 219 € chez Boulanger.

