Fnac et Darty écoulent leurs stocks avant la troisième démarque des soldes

Une nouvelle semaine de soldes démarre, et la Fnac comme Darty remettent les promotions sur le devant de la scène ! Les deux enseignes cassent une fois de plus les prix, notamment sur l’iPad Pro M2 2 To, désormais proposé à un tarif encore plus avantageux. L’occasion parfaite de profiter des bonnes affaires avant l’arrivée de la troisième démarque.

Cela fait presque deux semaines que les soldes d’hiver ont commencé, et la troisième démarque arrive à grands pas ! Cette nouvelle semaine démarre sur les chapeaux de roues. Après un week-end déjà bien chargé en promotions, la Fnac et Darty reviennent avec une nouvelle salve de réductions. Les deux enseignes continuent de faire baisser les prix sur une sélection de produits déjà remisés, de quoi patienter avant la troisième démarque.

Smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs, objets connectés… tout est concerné ! On a épluché leurs catalogues pour repérer les meilleures offres à ne surtout pas manquer et commencer l’année 2026 du bon pied.

Google Pixel 9 Pro Fold

À l’image de Samsung, Honor et d’autres fabricants, Google s’est lui aussi lancé sur le marché des smartphones pliants. Pour les fans de la gamme Pixel, ou pour ceux qui souhaitent profiter d’Android dans sa version la plus “pure” sur un format pliable, le Pixel 9 Pro Fold reste une excellente option, même avec l’arrivée d’un nouveau modèle.

Ce qu’on aime sur le Google Pixel 9 Pro Fold :

Design plus fin et prise en main agréable,



Écrans de très belle qualité ,



, Très bonnes performances en photo.



Affiché à 1 899 € à l’origine, le Google Pixel 9 Pro Fold profite d’une grosse remise pendant les soldes et passe à 1 099 € chez Darty.

Xiaomi Electric Scooter 4 Max

La Xiaomi Electric Scooter 4 Max est une trottinette électrique au design soigné, qui offre une puissance suffisante pour gérer les montées lors de vos trajets quotidiens. Avec environ 35 km d’autonomie, elle reste dans une bonne moyenne, et son tarif devient encore plus intéressant grâce aux soldes.

Les atouts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Max :

Un design réussi, avec éclairage automatique et clignotants intégrés



et Une conduite stable et précise grâce à un deck long et large



Une puissance maximale élevée



Lancée en 2024 au prix de 650 €, la Xiaomi Electric Scooter 4 Max est actuellement proposée à 431 € sur les sites de la Fnac et Darty.

Samsung Galaxy S25 + batterie externe

Même si le Samsung Galaxy S25 s’apprête bientôt à laisser sa place au Galaxy S26, il reste un excellent smartphone haut de gamme qui mérite l’attention. Et avec cette offre des soldes, il devient encore plus intéressant : il est proposé en pack avec une batterie externe de 10 000 mAh pour moins de 700 €.

Pourquoi on conseille le Samsung Galaxy S25 ?

Un design élégant et compact, avec un bel écran OLED très lumineux,



De belles performances grâce à la puce Snapdragon 8 Elite,



Un appareil photo polyvalent pour tous les usages



Affiché au prix de 949 € à l’origine, le Samsung Galaxy S25 est actuellement disponible en pack avec une batterie externe de 10 000 mAh à 699 € sur les sites de la Fnac et Darty.

Google Pixel 9a + JBL Go 4

Entre un smartphone doté d’un superbe écran OLED et une enceinte Bluetooth compacte au son efficace, ce pack réunissant le Pixel 9a et la JBL Go 4 représente une excellente affaire pour ceux qui veulent changer de téléphone en vue de 2026.

Ce que contient ce pack :

Un écran OLED de 6,1 pouces compatible HDR,



compatible HDR, Une batterie de 5 100 mAh capable de tenir une journée complète,



capable de tenir une journée complète, Une enceinte JBL compacte, robuste et étanche.

Au lieu de 549,99 €, ce pack Pixel 9a + JBL Go 4 est actuellement proposé à 399,99 € chez Darty.

Samsung Galaxy Book 4 Pro

À l’occasion des soldes, Samsung casse le prix de son Galaxy Book 4 Pro. Cet ultrabook premium, qui coche déjà de nombreuses cases, profite d’une remise importante avec plus de 40 % de réduction, ce qui le rend particulièrement attractif.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book 4 Pro ?

Un PC portable léger avec un écran AMOLED 3K fluide en 120 Hz,



fluide en 120 Hz, Une configuration solide : Intel Core Ultra 5 125H , 16 Go de RAM et 512 Go de SSD



, et Une excellente autonomie, accompagnée de la charge rapide.

Affiché initialement à 1 499 €, le Samsung Galaxy Book 4 Pro est actuellement proposé à 849 € chez Darty, avec une offre similaire également disponible à la Fnac.

Apple Watch Series 11

Lancée à la fin de l’année dernière, l’Apple Watch Series 11 a apporté plusieurs nouveautés intéressantes. Si vous envisagez de passer à la dernière montre haut de gamme d’Apple, c’est le bon moment : grâce aux soldes, elle bénéficie actuellement d’une réduction de 70 €.

L’Apple Watch Series 11 propose notamment :

Un écran OLED très lisible,



très lisible, Les nombreuses fonctionnalités offertes par watchOS 26,



par watchOS 26, Un suivi cardio efficace et un GPS très précis.



Affichée au prix de 449 € à sa sortie, l’Apple Watch Series 11 (GPS, 42 mm) est aujourd’hui disponible à 379 € sur les sites de la Fnac et Darty.

iPad Pro 11 M2

Apple a déjà présenté les nouveaux iPad Pro équipés de la puce M5, ce qui en fait le moment parfait pour réaliser une belle affaire sur l’ancien modèle sorti en 2022. Pendant les soldes, la version 2 To voit son prix presque divisé par deux, tout en restant une tablette très performante et ultra fluide au quotidien.

L’iPad Pro 11 M2 offre :

Un écran Liquid Retina 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz,



avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, La puce M2 , toujours puissante et réactive,



, toujours puissante et réactive, iPadOS et l’ensemble de ses fonctionnalités.



Proposé à 1 999 € à son lancement, l’iPad Pro 11 M2 (Wi-Fi, 2 To) est actuellement affiché à 849 € à la Fnac et sur le site Darty.

Pack Samsung Galaxy Tab S11

La Galaxy Tab S11 fait partie des tablettes haut de gamme de Samsung. Elle embarque une fiche technique solide, profite des fonctionnalités Galaxy AI, et bénéficie actuellement d’une belle réduction grâce à un pack proposé pendant les soldes.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S11 :

Un écran OLED de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz,



avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Un processeur MediaTek Dimensity 9400,



Une batterie de 8 400 mAh compatible avec la charge rapide 45 W.



Affichée à 949,99 € à l’origine, la Samsung Galaxy Tab S11 accompagnée d’une Book Cover, d’un Keyboard Slim et du S Pen passe à 699,99 € chez la Fnac, grâce à une offre de reprise.

De son côté, la Galaxy Tab S11 Ultra est également proposée en pack à 1 049 € au lieu de 1 399 € sur le site de la Fnac, grâce à un bonus reprise de 150 €.

Pack Samsung Galaxy A56

Le Samsung Galaxy A56 ne cherche pas forcément à être le plus puissant du marché, mais plutôt à séduire le plus grand nombre grâce à son équilibre : un smartphone fiable, suffisamment réactif au quotidien et doté d’un bel écran fluide. Et à l’occasion des soldes, il devient encore plus intéressant avec ce pack affiché à moins de 450 €.

L’essentiel à retenir du Samsung Galaxy A56 :

Un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une excellente luminosité,



avec une excellente luminosité, Un processeur Exynos 1580 efficace pour une utilisation de tous les jours,



efficace pour une utilisation de tous les jours, Une charge rapide 45 W.



Vendu à 639 € à l’origine, le pack Samsung Galaxy A56 + casque Lacoste est actuellement proposé à 439 € sur les sites de la Fnac et Darty.

