Google Pixel 10 + Pixel Buds 2a à prix cassé : –399 € chez Fnac et Darty

En plein cœur des soldes d’hiver, Fnac et Darty frappent fort avec une offre particulièrement attractive sur le Google Pixel 10. Le smartphone est proposé en pack avec les Pixel Buds 2a inclus, pour un prix total de 649 €, contre 1 048 € en temps normal. Ce qui vous fait une économie immédiate de 399 €, soit l’un des meilleurs deals actuels sur un smartphone haut de gamme récent.

Le Google Pixel 10 fait partie des modèles de smartphones haut de gamme les plus recommandables du moment. En effet, il propose un excellent équilibre entre performances, photo et logiciel. Grâce à cette promotion exceptionnelle chez Fnac et Darty, il devient soudainement beaucoup plus abordable, tout en ajoutant des écouteurs sans fil performants dans le pack.

Un écran lumineux et un design soigné

Au quotidien, le Pixel 10 se distingue par son écran AMOLED de 6,3 pouces. Ce dernier est ultra fluide grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. La vraie surprise vient de la luminosité, qui frôle les 3 000 nits en HDR, ce qui offre une lisibilité exemplaire même en plein soleil.

Le design reste fidèle à l’identité Pixel avec son module photo horizontal reconnaissable entre mille. Le smartphone est aussi robuste, grâce au Gorilla Glass Victus 2 et à sa certification IP68.

Une réduction impressionnante : le Pixel 10 tombe à 649 € avec les Buds

Affiché à 1 048 € au total lors de sa sortie, ce pack Pixel 10 + Pixel Buds 2a passe à 649 € seulement pendant les soldes. À ce tarif, il devient bien plus compétitif que de nombreux concurrents vendus nus, sans accessoires.

Par ailleurs, le Pixel 10 embarque un téléobjectif x5, un des avantages longtemps réservé aux versions Pro. De plus, le smartphone possède un excellent capteur principal de 48 Mpx.

Performances, IA et suivi logiciel au top

Le pixel 10 est doté d’une puce Tensor G5. Certes, ce n’est pas la plus puissante du marché sur le papier, mais elle brille par son optimisation, sa gestion thermique et ses fonctionnalités d’IA.

Ce modèle de Google est fluide, endurant, et parfaitement à l’aise en jeu comme au quotidien. Il tourne sous Android 16, avec la nouvelle interface Material 3 Expressive. En plus, il bénéficie de 7 ans de mises à jour, un vrai gage de longévité.

Les Pixel Buds 2a : le bonus qui fait la différence

Les Google Pixel Buds 2a sont inclus dans ce pack. Ce sont des écouteurs à la fois légers, compacts et certifiés IP54. Ils proposent une réduction de bruit active efficace, une autonomie de 7 h avec ANC, et jusqu’à 27 h avec le boîtier. Un vrai plus pour les appels, le sport et les trajets quotidiens.

Le bon plan à ne pas laisser passer

Ce pack Google Pixel 10 + Pixel Buds 2a est idéal pour ceux qui veulent un smartphone fiable, photo-centric et durable, sans payer le prix fort. À 649 €, l’offre est rare et les stocks pourraient vite fondre.

