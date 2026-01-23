IPTV : 5000 abonnés identifiés, les amendes arrivent vite

Longtemps perçue comme un refuge toléré pour les amateurs de chaînes à bas prix, l’IPTV pirate est en train de perdre la discrétion, son principal atout. En Suède, une grande enquête judiciaire vient de révéler l’envers du décor. Près de 5 000 abonnés ont été formellement identifiés après le démantèlement d’un vaste réseau IPTV. Et cette fois, les consommateurs ne sont plus invisibles.

La lutte contre l’IPTV illégale change de dimension en Europe, et la Suède s’impose désormais comme un laboratoire à ciel ouvert. Le récent démantèlement d’un grand réseau de télévision par IP a permis aux autorités d’identifier près de 5 000 abonnés. Cela réaborde le sujet de la responsabilité directe du consommateur.

La Suède, terre historique du piratage mais plus indulgente

C’est impossible d’évoquer le piratage en ligne sans mentionner la Suède. Berceau de The Pirate Bay, le pays scandinave a longtemps incarné une certaine culture de la liberté numérique. Ce qui est parfois en friction avec les ayants droit. Mais cette image commence à sérieusement se fissurer.

Les autorités suédoises ont récemment mis fin aux activités d’un important revendeur IPTV, lié à la plateforme Nordicplay. Il est également connu sous Nordic One. Deux hommes de 43 et 55 ans sont aujourd’hui poursuivis, non pas pour violation du droit d’auteur, mais pour fraude comptable aggravée et dissimulation de revenus. Ces infractions sont souvent plus simples à prouver que les délits liés au piratage audiovisuel.

Selon le parquet, le principal suspect aurait engrangé environ 35 millions de couronnes suédoises. C’est soit près de 3,8 millions de dollars, via un réseau de sociétés écrans.

Le véritable coup de tonnerre ne vient pourtant pas des arrestations, mais de ce que les enquêteurs ont découvert ensuite. Lors de la saisie du téléphone et de l’ordinateur du principal suspect, la police met la main sur une base de données de plus de 20 000 contacts. Après vérifications, 4 886 profils sont directement reliés à des paiements effectifs.

Swish, la faille qui a tout fait basculer

La clé de cette identification c’est Swish, le système de paiement mobile populaire en Suède. Contrairement aux cryptomonnaies ou aux cartes prépayées, Swish est directement lié à un numéro d’identité personnelle. Chaque transaction laisse donc une trace nominative exploitable.

Ainsi, des milliers d’abonnés IPTV ont payé avec un outil pratique mais totalement traçable. Cette réalité rappelle que l’anonymat numérique est souvent plus théorique que réel. Surtout lorsque les paiements passent par des solutions bancarisées locales.

À ce stade, aucun des abonnés identifiés n’est poursuivi. Mais la situation pourrait rapidement évoluer. Sara Lindbäck, représentante de l’organisation antipiratage Rights Alliance, estime que la police pourrait contacter ces utilisateurs à titre préventif.

L’objectif ne serait pas de sanctionner immédiatement, mais d’envoyer un signal comme « Vos informations figurent dans une enquête criminelle ». Le Royaume-Uni utilise déjà cette méthode où ils ont adressé des courriers d’avertissement à des clients IPTV.

Ce type de communication suffit souvent à provoquer un effet dissuasif. Car derrière l’écran, la prise de conscience est brutale. Les abonnements à bas prix ne sont pas sans risque, et les autorités disposent désormais de preuves solides.

Des amendes dès 2026 pour lutter contre l’IPTV pirate

Pendant des années, la lutte contre l’IPTV visait avant tout les infrastructures et les revendeurs. Les utilisateurs finaux restaient dans une zone grise juridique. Mais ce modèle est en train de s’effondrer.

La Suède prépare actuellement une réforme législative qui rendra explicitement illégale la consommation de services IPTV pirates. Si elle est adoptée, cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et permettra d’infliger des amendes aux abonnés.

Stockholm ne fait que suivre une voie déjà empruntée par l’Italie. Des consommateurs y ont été sanctionnés sur la base de données saisies lors d’enquêtes judiciaires. C’est un glissement vers la responsabilisation directe du spectateur.

Avec environ 700 000 foyers suédois utilisant des services IPTV illégaux, l’enjeu est énorme. L’identification de près de 5 000 abonnés agit donc comme un avertissement. La lutte contre l’IPTV remonte désormais toute la chaîne, jusqu’au canapé du spectateur. Et cette fois, les amendes pourraient arriver plus vite que prévu.

