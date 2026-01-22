Bluetooth : un outil d’espionnage américain ? Le Danemark avertit

Au Danemark, une simple connexion sans fil déclenche une alerte officielle. Dans un contexte tendu avec les États-Unis, les services de renseignement recommandent de couper le Bluetooth au travail. Des failles peuvent ouvrir la porte à l’interception de données, même via des écouteurs inoffensifs comme les AirPods.

Le Bluetooth est partout, dans les casques, les écouteurs, les voitures, les montres… et même dans les usages pro les plus banals. Pourtant, cette technologie pratique traîne aussi des vulnérabilités sérieuses, récemment dévoilés par des chercheurs en cybersécurité.

À Copenhague, l’inquiétude augmente et selon les autorités, des malfaiteurs pourraient exploiter ces failles pour surveiller des communications sensibles. Vu le climat géopolitique déjà sous tension autour du Groenland, le Danemark choisit donc la prudence et coupe le son.

Une crise diplomatique qui déborde sur la tech

Les relations entre Copenhague et Washington n’ont jamais été aussi mauvaises. Puisque Donald Trump ne cesse d’insister pour annexer le Groenland, ce territoire autonome rattaché au Danemark depuis des décennies. Sous couvert de « sécurité nationale », la Maison Blanche multiplie les déclarations, et provoque un véritable froid politique.

Qui plus est, la situation s’est encore dégradée avec des manœuvres militaires européennes organisées dans la région arctique. En réponse, les États-Unis ont imposé de nouveaux tarifs douaniers punitifs à plusieurs pays européens, dont la France, l’Allemagne et le Danemark. Ainsi, la méfiance n’est plus seulement diplomatique, elle devient technologique.

Pour les autorités danoises, le risque d’ingérence ou d’espionnage n’est plus théorique. Il se cache dorénavant dans les objets du quotidien, à commencer par les périphériques Bluetooth que les responsables politiques, les fonctionnaires et même la police utilisent.

Pourquoi le Danemark serre la vis sur le Bluetooth

Par conséquent, les services de renseignement danois ont récemment recommandé aux autorités du pays de ne plus utiliser de casques Bluetooth, « ni d’AirPods », dans le cadre professionnel. Une information révélée par le quotidien Ingeniøren. Ils veulent réduire les risques d’interception de données sensibles.

Car derrière son image de technologie pratique et discrète, le Bluetooth cache de sérieuses faiblesses. Plusieurs chercheurs en cybersécurité ont d’ailleurs alerté sur la vulnérabilité de millions d’écouteurs et de casques. Ils sont exposés à des failles critiques pourtant révélées depuis plus de six mois.

Selon Benoit Grünemwald, expert en cybersécurité chez ESET France, ces failles sont particulièrement préoccupantes. Le protocole Bluetooth permet parfois des attaques sans interaction de l’utilisateur. Et cela sans authentification et même sans appairage préalable, tant que la fonction est activée. Un attaquant situé à proximité peut donc intercepter des communications, accéder à des données sensibles, voire exécuter du code à distance.

Qui plus est, ces attaques peuvent fonctionner même lorsque l’appareil n’est pas en mode détectable. Pour les administrations, le Bluetooth devient ainsi un « canal radio non maîtrisé », à n’utiliser qu’en cas de nécessité absolue.

Savez-vous que cette technologie porte le nom de Harald Bluetooth, roi danois du Xe siècle, célèbre pour avoir unifié le Danemark. Mille ans plus tard, son héritage pousse le pays à la méfiance.

Si la menace vise d’abord les institutions, elle concerne aussi le grand public. Sans sombrer dans la parano, voici quelques réflexes simples qui permettent de réduire les risques liés au Bluetooth.

D’abord, désactivez le Bluetooth lorsque vous ne l’utilisez pas. C’est la mesure la plus efficace pour réduire la surface d’attaque. Un Bluetooth éteint est un Bluetooth inattaquable. Ensuite, évitez d’utiliser des écouteurs ou casques sans fil pour des appels sensibles, professionnels ou confidentiels. Un fil, aussi rétro soit-il, reste aujourd’hui bien plus sûr.

Pensez également à mettre à jour régulièrement vos appareils. Les correctifs de sécurité existent, mais ils ne servent à rien s’ils ne sont jamais installés. Méfiez-vous aussi des lieux publics. Les attaques Bluetooth exploitent souvent la proximité. Les gares, aéroports ou cafés bondés sont des environnements propices.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d'affiliation.