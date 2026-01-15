Signal Confer : tout savoir sur le ChatGPT qui protège votre vie privée

Alors que les assistants conversationnels s’invitent partout, que deviennent réellement nos échanges ? Face aux doutes croissants sur l’usage des données personnelles, un nouvel acteur entend remettre la confidentialité au centre du jeu. Son nom est Confer.

Les chatbots IA sont devenus des outils du quotidien, capables de rédiger, d’expliquer ou de conseiller en quelques secondes. Mais derrière cette efficacité se cache un modèle souvent fondé sur la collecte et l’analyse des conversations. Le lancement de Confer, porté par le créateur de Signal, marque alors une rupture assumée. L’assistant promet d’être utile et surtout de rester discret, en appliquant à l’IA les principes de protection de la vie privée qui ont fait le succès de la messagerie chiffrée.

Confer, un assistant IA qui ne lit pas vos conversations

La promesse centrale de Confer est donc ceci : “Personne ne peut lire vos échanges, pas même ses créateurs”. Chaque conversation est chiffrée par défaut, avant même d’atteindre les serveurs. Les clés nécessaires au déchiffrement sont stockées uniquement sur l’appareil de l’utilisateur et ne sont jamais partagées ni téléchargées ailleurs.

Ainsi, aucune donnée n’est enregistrée, consultée, utilisée pour entraîner un modèle ou vendue à des tiers. Alors que la plupart des chatbots gratuits reposent justement sur l’exploitation des données utilisateurs.

Même la synchronisation entre appareils, souvent synonyme de compromis sur la sécurité, respecte cette logique. Grâce à des choix cryptographiques hérités de Signal, les conversations restent illisibles, y compris pour les administrateurs système. Confer se présente alors comme ChatGPT avec la sécurité de Signal.

Transparence totale et confidentialité par défaut

Par ailleurs, Confer va encore plus loin avec une fonctionnalité peu commune. Il s’agit de l’attestation à distance. Elle permet à n’importe quel utilisateur de vérifier précisément quel code s’exécute sur les serveurs. L’intégralité de la pile logicielle est publiée, et chaque version est signée numériquement.

Ce niveau de transparence ne parlera pas à tout le monde. Mais pour les développeurs, les organisations ou les autorités de contrôle, il s’agit d’un gage de confiance rare lorsqu’on parle des chatbots IA.

La comparaison avec les acteurs majeurs du secteur est également inévitable. ChatGPT, Gemini ou Meta AI proposent bien des options pour limiter la conservation des données ou désactiver l’historique. Le problème est que ces réglages sont désactivés par défaut et reposent sur la vigilance de l’utilisateur.

Toutefois, Confer inverse complètement cette logique. La configuration la plus privée s’active dès le départ, intégrée dès la conception. Cette philosophie pourrait séduire des structures sensibles comme les écoles ou les hôpitaux. Mais aussi éveiller une nouvelle exigence chez les utilisateurs. Notamment, des IA capables d’oublier.

Avec Confer, Moxie Marlinspike ne cherche peut-être pas à concurrencer les géants de l’IA sur la puissance brute. Il propose autre chose, dont un rappel que l’innovation peut aussi rimer avec discrétion.

