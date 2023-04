ChatGPT mode incognito : comment désactiver l’historique de conversation ?

Vous voulez protéger votre vie privée lors de vos conversations sur ChatGPT ? Le mode incognito est la solution idéale pour préserver votre confidentialité. Découvrez comment désactiver l’historique de conversation et discuter en toute sécurité sur ChatGPT.

OpenAI a développé ChatGPT en tant que modèle de langage avancé. Ainsi, il utilise l’apprentissage automatique pour fournir des réponses précises à toutes sortes de questions. Cependant, certaines conversations peuvent contenir des informations sensibles ou confidentielles que vous ne souhaitez pas enregistrer.

C’est là que le mode incognito entre en jeu, ce qui permet de désactiver l’historique de conversation. Cette fonctionnalité est utile pour préserver votre vie privée et éviter que vos conversations ne soient enregistrées et stockées.

ChatGPT introduit une option pratique pour une confidentialité totale

La compagnie OpenAI a récemment introduit une fonctionnalité supplémentaire à son célèbre chatbot. D’après un article publié sur leur blog, cette option permet la désactivation de l’historique des conversations. L’entreprise a promis que les conversations passées ne seront pas enregistrées. De plus, les échanges ne seront pas utilisés pour l’entraînement de l’IA si cette fonctionnalité est activée. Néanmoins, vous pourrez conserver les nouvelles conversations pendant un maximum de 30 jours. Tout ça afin d’identifier tout comportement abusif, avant d’être définitivement effacées.

Il est important de souligner que cette fonction ne s’applique pas aux conversations antérieures qui ont déjà été enregistrées. Par ailleurs, les modèles pourront toujours utiliser ces échanges pour leur entraînement. En outre, pour accéder aux paramètres de données de votre compte ChatGPT, il vous suffit de cliquer sur les trois points situés à proximité de votre adresse e-mail. Ce bouton vous emmène dans la section « Paramètres ».

Comment contrôler l’historique de vos conversations avec ChatGPT ?

Si vous souhaitez empêcher ChatGPT d’enregistrer l’historique de vos conversations, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres et de désactiver la fonction « Historique des conversations et formation ». De plus, ChatGPT peut recueillir toutes les données et les compiler dans un fichier.

🚨Just in:



OpenAI just created a feature for users to turn off chat history in ChatGPT.



This is essentially incognito for ChatGPT.



Conversations started with chat history disabled won't be used to train and improve OpenAI's models. pic.twitter.com/0WlceglLOr — Rowan Cheung (@rowancheung) April 25, 2023

Par ailleurs, l’historique des conversations peut être désactivé. Par contre, il n’y aura plus de nouvelles conversations enregistrées dans l’onglet historique situé sur la gauche de l’écran. Cependant, il est facile de le réactiver en cliquant sur le bouton « Activer l’historique des conversations ». Si vous êtes un utilisateur de ChatGPT Business, il y aura bientôt un nouveau plan qui vous permettra de conserver l’historique des conversations. Ce plan sera disponible dans les « prochains mois » et vous permettra de ne pas partager les échanges avec OpenAI par défaut.

ChatGPT évolue constamment pour répondre aux besoins du traitement de langage

ChatGPT est un modèle de langage en constante évolution qui s’adapte aux exigences et aux besoins des utilisateurs. Les améliorations apportées à l’architecture, aux algorithmes et aux ensembles de données ont considérablement amélioré les performances de ChatGPT. Toutefois, pour répondre aux futurs besoins de traitement du langage naturel, ChatGPT pourrait évoluer encore davantage.

Les améliorations potentielles pourraient comprendre une compréhension plus fine de la syntaxe et de la sémantique, une meilleure capacité à résoudre les ambiguïtés et à comprendre le contexte, ainsi qu’une prise en compte de la connaissance de domaines spécifiques. De plus, en utilisant des techniques d’apprentissage en ligne et de renforcement, ChatGPT peut s’adapter en temps réel pour fournir des réponses plus précises et personnalisées. Dans l’ensemble, ChatGPT continuera à se perfectionner pour offrir un outil encore plus utile aux utilisateurs.