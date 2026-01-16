45 millions de victimes : la France frappée par l’une des pires fuites de données

Cette fuite de données figure parmi les plus graves jamais recensées en France. Le pire ? Des millions de personnes pourraient être concernées sans le savoir. Vous en faites même partie. Vérifier si vos informations circulent déjà devient une précaution indispensable pour limiter les risques.

Des fuites de données en France, on en a presque l’habitude. Une entreprise touchée, quelques milliers de comptes exposés, puis l’actualité passe à autre chose. Pour ce nouvel incident, le scénario change complètement. L’ampleur dépasse tout ce que j’ai connu jusque-là.

Il s’agit de 45 millions de dossiers de citoyens français, regroupés dans une seule base, librement accessible en ligne. Cette fuite massive pose évidemment une nouvelle fois la question de la sécurité de nos données personnelles.

France : pays le plus touché par les fuites de données

Les fuites de données ne sont pas un phénomène nouveau pour la France. Au contraire, le phénomène place même le pays parmi les plus exposés en 2025.

Selon le dernier rapport Cybernews, l’Hexagone arrive en deuxième position mondiale, juste derrière les États-Unis. Entre janvier et juin 2025, les experts ont recensé jusqu’à 1,8 million de comptes compromis. Ce qui en fait le pays européen le plus exposé sur la période.

Le contraste frappe d’autant plus que, dans le même temps, le volume mondial de comptes piratés chute brutalement. Cybernews recense seulement 15,8 millions de comptes compromis au premier semestre, soit vingt fois moins qu’en 2024.

La situation française reste pourtant tendue. En effet, janvier concentre à lui seul près de 1,6 million de comptes affectés, avant une baisse progressive. Mais cette accalmie reste fragile. De grands acteurs français ont encore été touchés durant l’été, hors périmètre du rapport. Mais cette nouvelle fuite est d’une ampleur inédite.

Une fuite sans précédent par son ampleur

45 millions. Ce sont le nombre de données compromises par cette récente fuite de données en France. Les chercheurs en cybersécurité de Cybernews ont mis au jour une énorme base de données, laissée en libre accès sur internet. Il n’y a aucun mot de passe requis ni aucune barrière technique.

Très vite, l’analyse fait apparaître un scénario bien plus inquiétant qu’une simple fuite isolée.

Les informations recensées ne proviennent pas d’un incident unique, mais du croisement d’au moins cinq violations distinctes. C’est une agrégation méthodique, pensée pour maximiser la valeur des données.

Pour les experts, le profil ne fait guère de doute. Il s’agirait de l’œuvre d’un courtier en données criminel, spécialisé dans la collecte, la fusion et la revente d’informations volées. Plus les sources se multiplient, plus les identités deviennent exploitables.

Et ici, la variété des données interpelle. Face à la gravité de la découverte, Cybernews réagit sans attendre. Les équipes localisent le serveur, hébergé en France, puis participent à son verrouillage.

Le pire dans tout cela ?

Le contenu fuité inquiète, et pas qu’un peu. On y trouve plus de 23 millions d’enregistrements issus de fichiers électoraux ou démographiques. Cela inclut des informations sensibles comme des noms complets, des adresses postales et des dates de naissance.

Mais ce n’est que le début. Car environ 9,2 millions d’entrées concernent des données de santé, au format RPPS ou ADELI. Il s’agit donc des informations issues de registres officiels français. A cela s’ajoutent plus de 6 millions de fiches CRM qui contiennent des contacts, des coordonnées, parfois des historiques d’échanges.

Le volet financier glace encore davantage. Parce que près de 6 millions de profils bancaires apparaissent, avec IBAN et BIC associés à des établissements français. Enfin, la base inclut aussi des données liées aux véhicules, comme l’immatriculation, l’assurance, parfois l’identité du propriétaire.

Quel est le risque de cette fuite de données en France ?

C’est la question qui intéresse beaucoup d’entre nous. Sachez que contrairement à beaucoup de fuites de données en France, celle-ci ne découle pas d’une erreur interne classique. Il n’y a pas de serveur mal configuré par une entreprise étourdie. Ici, tout indique une opération volontaire.

Or, les usages possibles sont nombreux. Parmi eux, le phishing hyper ciblé, l’usurpation d’identité ou encore les fraudes bancaires sophistiquées. Chaque donnée renforce la crédibilité de l’attaque suivante.

En plus, aujourd’hui, un email frauduleux devient presque indétectable. Or, il contient votre vraie adresse, vos coordonnées bancaires. Parfois même des informations médicales. La confiance s’installe, puis le piège se referme.

Cybernews n’a pas pu identifier le propriétaire réel de la base. Un anonymat qui complique toute action judiciaire. Toutefois, sa localisation en France interpelle fortement. Quoi qu’il en soit, la prudence doit être de mise de votre côté pour éviter que vous soyez une des nouvelles victimes.

