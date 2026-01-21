Comment SAP et Fresenius préparent l’IA à grande échelle dans les hôpitaux

L’intelligence artificielle a un fort potentiel pour sinstaller dans les hôpitaux. Cependant, sa mise en pratique est délicate. Les solutions de cloud public ne répondent pas toujours aux exigences strictes de gouvernance des données médicales.

Une enquête relayée par Reuters et menée par la NAACP met en lumière les risques d’algorithmes biaisés dans les soins. L’organisation plaide ainsi pour l’instauration de normes éthiques et de cadres de gouvernance avant d’adopter l’IA à large échelle dans les systèmes de santé.

Voilà pourquoi SAP et Fresenius se sont associés. Les deux entreprises ont décidé de créer un environnement sécurisé et souverain pour l’IA. Leur objectif est de transformer les projets pilotes en systèmes pleinement opérationnels et fiables dans les soins.

Aujourd’hui, de nombreux projets d’IA dans les hôpitaux restent isolés et limités. SAP et Fresenius veulent casser ce modèle en bâtissant une plateforme ouverte et intégrée.

Les modèles d’IA pourront fonctionner dans un environnement contrôlé, respectant toutes les normes européennes. Cela permet aux équipes de soins de bénéficier d’outils directement utiles, sans attendre des mois ou des années d’expérimentation.

La technologie repose sur SAP Business AI et SAP Business Data Cloud. Ensemble, ces composants créent un socle fiable et conforme pour l’exploitation de l’IA dans les hôpitaux.

Les données de santé sont traitées de manière responsable, une condition indispensable pour généraliser les processus automatisés. Grâce à cette base, les outils peuvent être utilisés au quotidien par les médecins et le personnel hospitalier.

La stratégie AnyEMR de SAP joue un rôle clé pour connecter les systèmes hospitaliers existants. Dossiers médicaux électroniques, SIH et autres applications communiquent via des normes ouvertes comme HL7 FHIR.

Cette interconnexion réduit la fragmentation des informations et facilite la circulation des données entre services et établissements. Elle ouvre la voie à une IA capable d’améliorer l’ensemble du parcours patient.

Les hôpitaux peuvent ainsi automatiser certaines tâches administratives et cliniques. Analyse des suivis, détection précoce de complications, optimisation des flux hospitaliers : tout devient plus rapide et fiable.

Les équipes soignantes peuvent se concentrer sur les décisions médicales et la prise en charge directe des patients. L’IA cesse ainsi d’être un simple projet pilote pour devenir un véritable soutien opérationnel.

Michael Sen, PDG de Fresenius, explique que cette collaboration vise à créer une solution européenne souveraine. Les données des patients restent protégées et contrôlées localement.

Les outils développés sont simples à utiliser, sécurisés et évolutifs. Le personnel peut se concentrer sur les soins plutôt que sur la gestion des systèmes numériques.

Une IA souveraine au service des hôpitaux européens

Les deux entreprises investiront plusieurs centaines de millions d’euros à moyen terme pour transformer les systèmes de santé allemands et européens. Ces fonds soutiendront le développement interne et l’accompagnement de startups innovantes.

L’idée est de construire une bibliothèque d’outils connectée à la plateforme, immédiatement opérationnelle. Cette approche crée un système évolutif, capable de répondre aux besoins spécifiques de chaque établissement.

Christian Klein, PDG de SAP, insiste sur la complémentarité entre technologie et expertise santé. Ensemble, SAP et Fresenius visent une plateforme interopérable et utilisable dans le monde entier.

La sécurité et la souveraineté des données deviennent la base de toutes les solutions numériques. Les patients et le personnel bénéficient d’une meilleure maîtrise des flux d’information et d’outils plus performants.

La plateforme favorise l’intégration et la communication entre systèmes hospitaliers. HL7 FHIR et la stratégie AnyEMR garantissent que les différents logiciels peuvent collaborer. Les données circulent plus facilement, et l’IA peut fournir des analyses pertinentes en temps réel.

Enfin, ce projet pose les bases d’un nouveau standard en Europe pour l’IA dans la santé. Les infrastructures souveraines permettent de respecter la réglementation stricte et de sécuriser les données sensibles. Sans ce cadre, les initiatives d’IA risquent de stagner ou de se compliquer à cause de problèmes de conformité.

