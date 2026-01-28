GTA 6 : mauvaise nouvelle si vous collectionnez les versions physiques

Une nouvelle rumeur vient refroidir l’enthousiasme des joueurs attachés aux éditions boîte. Apparemment, le lancement du prochain GTA 6 pourrait bien se faire sans disque, au moins dans un premier temps.

La patience des fans de GTA 6 est déjà mise à rude épreuve, mais une nouvelle information risque d’en frustrer plus d’un. Le prochain jeu de Rockstar accumule les reports et se fait toujours attendre. Et une rumeur insistante évoque désormais un lancement du GTA 6 sans version physique.

Un lancement du GTA 6 100 % sans la version physique

C’est le site polonais PPE.pl, souvent bien informé, qui relance le débat cette semaine. Selon l’un de ses insiders, Graczdari, GTA 6 ne serait proposé qu’en version numérique lors de sa sortie. Cette information est à prendre au sérieux car cette source serait directement liée à la chaîne de distribution des jeux physiques en Europe.

Graczdari avait déjà partagé plusieurs prédictions, confirmées par la suite. Cela renforce donc sa crédibilité. Notamment, il a anticipé le portage de Microsoft Flight Simulator 2024 sur PS5, l’arrivée d’Oblivion Remastered en version boîte. Ou encore la date de sortie de Sonic Racing: CrossWorlds sur NS2.

D’après ses infos, Take-Two n’aurait tout simplement pas prévu d’édition physique de GTA 6 pour son lancement. Du moins à ce stade. La version boîte finirait bien par voir le jour, mais pas immédiatement. Je me demande juste quand, et surtout pourquoi ce choix.

Rockstar veut éviter les fuites à tout prix

La raison avancée par PPE.pl est donc la peur des fuites. Lorsqu’un jeu sort en version physique, il arrive régulièrement que certaines copies se retrouvent entre les mains de joueurs ou de revendeurs avant l’heure. Sur un titre aussi attendu que GTA 6, le moindre dérapage entraînerait vite la diffusion d’images, de vidéos ou même de streams sur les réseaux sociaux.

Ainsi, Rockstar et Take-Two veulent manifestement éviter ce scénario. Le lancement en version dématérialisée permet un contrôle bien plus strict de l’accès au jeu, avec une ouverture simultanée pour tous. Ce verrouillage va alors limiter les risques de spoilers sur l’histoire de Lucia et Jason ou de révélations sur le gameplay.

GTA 6 reportedly won't have physical editions at launch because Rockstar wants to avoid leaks. If you think about it, this is a win-win situation for Take-Two because:



🔸There's no chance of leaks.

🔸People will double-dip when the physical edition is released later. pic.twitter.com/CZ4haJvKsY — Grand Theft Auto 6 Alerts (@GTA6Alerts) January 27, 2026

L’éditeur aurait encore en mémoire certains précédents douloureux. Par exemple, les leaks massifs autour de The Last of Us Part II. Il étaient dues en partie à des copies physiques ayant circulé trop tôt, alors, repousser la version boîte de GTA 6 serait une simple mesure de précaution.

Selon les informations recueillies, le calendrier est encore incertain. Les rumeurs évoquent une sortie physique trois à quatre semaines après la version numérique du GTA 6. Tandis que d’autres parlent d’un report bien plus long, avec une disponibilité début 2027 seulement. PPE.pl précise que des informations plus claires pourraient émerger à la mi-février.

Des reports qui commencent à prédominer

Par ailleurs, cette rumeur s’ajoute à un dossier déjà bien chargé. GTA 6 vient en effet d’être repoussé une nouvelle fois, avec une sortie désormais prévue pour novembre 2026. Un sentiment de déjà-vu pour les joueurs, puisque le jeu devait initialement arriver courant 2025; Cela avant un premier report à mai 2026, puis ce nouveau glissement de six mois.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Rockstar justifie ce délai supplémentaire par une formule bien connue : « ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez ». Apparemment, le jeu n’est pas encore prêt.

GTA 4, GTA 5 et Red Dead Redemption 2 ont tous connu des reports. Si le studio s’habitue à ce genre de décisions, l’accumulation commence à déplaire. D’autant plus que Strauss Zelnick, le CEO de Take-Two, se disait encore « très, très convaincu » de la date de mai 2026 il y a quelques mois.

