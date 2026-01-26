Nintendo Switch 2 : pourquoi le catalogue GameCube est si décevant ?

La GameCube, pour beaucoup de joueurs, n’est pas qu’une machine parmi d’autres. C’est une madeleine de Proust, un concentré de souvenirs marquants et d’expériences parfois étranges et audacieuses.

Autant dire que l’annonce de l’arrivée de certains classiques via le pack d’extension Nintendo Switch Online avait de quoi faire briller les yeux. Sept mois après la sortie de la Switch 2, le constat est pourtant mitigé. Le catalogue GameCube proposée peine à rendre hommage à la console violette comme elle le mérite.

Le comble avec le catalogue GameCube de la Switch 2

Huit jeux GameCube sont actuellement disponibles, avec trois autres annoncés pour la suite. Sur le papier, il y a de quoi sourire. Retrouver F-Zero GX, Soul Calibur II ou encore Fire Emblem: Path of Radiance sur du matériel moderne est un vrai plaisir.

L’arrivée surprise de Wario World, signé Treasure, a même réussi à créer un petit effet waouh. D’autant qu’il n’avait pas été évoqué lors de la présentation initiale de la collection GameCube Classics. Mais passé ce premier enthousiasme, une inquiétude commence à s’installer.

Le reste du catalogue s’appuie essentiellement sur des valeurs ultra sûres. The Legend of Zelda: The Wind Waker, Super Mario Strikers ou Luigi’s Mansion sont évidemment d’excellents jeux. L’arrivée prochaine de Super Mario Sunshine va dans le même sens.

Ce sont des titres emblématiques, presque incontournables, que l’on s’attend naturellement à retrouver dans une offre rétro officielle. Le problème, c’est que la GameCube ne se résumait pas à ces têtes d’affiche.

Rassurez-vous, il ne s’agit pas ici de lancer un énième cri du cœur du type « pourquoi ce jeu précis n’est-il pas encore là ». La Switch 2 est jeune, et il serait irréaliste d’exiger un catalogue déjà pléthorique.

Des monuments comme Mario Kart: Double Dash ou Super Smash Bros. Melee finiront très probablement par rejoindre la fête. Malgré tout, Nintendo pourrait clairement se permettre un peu plus d’audace dans ses choix futurs.

Qu’est-ce que les fans espéraient ?

À l’époque, la GameCube n’avait pas le catalogue gargantuesque de la PlayStation 2 ou de la Xbox. On parle d’environ 600 à 650 jeux selon les sources, dont 630 recensés par MobyGames. Un chiffre modeste, mais trompeur.

Car cette ludothèque, plus resserrée, regorgeait d’idées fortes, de prises de risques et de jeux qui sortaient des sentiers battus. C’est précisément cette richesse-là que la sélection actuelle ne met pas assez en lumière.

Quand on repense à la GameCube, les souvenirs des grands classiques remontent immédiatement. Ils ont marqué leur époque, c’est indéniable. Cependant, la véritable identité de la console se trouvait aussi. Et surtout, dans son incroyable vivier de jeux tiers. Des titres parfois déroutants et imparfaits, quoique presque toujours mémorables.

Impossible de ne pas citer Eternal Darkness: Sanity’s Requiem. Une expérience d’horreur psychologique aussi brillante que dérangeante, qui jouait avec la folie du joueur de manière totalement visionnaire.

Pour beaucoup, la GameCube a aussi été la porte d’entrée vers Ikaruga, ce shoot frénétique devenu culte, grâce à son portage de 2003 après son passage remarqué en arcade et sur Dreamcast.

La console accueillait également une belle brochette de RPG marquants. Tales of Symphonia, Skies of Arcadia: Legends ou Baten Kaitos ont initié toute une génération à un genre parfois ignoré par ceux qui avaient manqué l’arrivée de Final Fantasy sur PlayStation. La force de la GameCube, c’était cette diversité.

Ce n’est même pas tout

En effet. C’est sur aussi cette force que certains ont découvert killer7 et sont tombés amoureux de l’imagination débridée de Grasshopper Manufacture. Megaman X: Command Mission, sans être un chef-d’œuvre du RPG au tour par tour, reste une curiosité attachante dans l’univers de Capcom.

Et comment oublier Metal Arms: Glitch in the System, un jeu de tir à la troisième personne. Avec son système de destruction qui permettait de désassembler littéralement ses ennemis robotiques.

Bref, la GameCube déborde de jeux inoubliables, dont beaucoup restent coincés sur cette sixième génération de consoles. Aujourd’hui encore, aucun moyen officiel ne permet de les redécouvrir facilement sur du matériel moderne.

Certes, l’arrivée de nombreux titres dépendra des licences et du bon vouloir des éditeurs tiers. Toutefois, il serait exagéré de penser que rien n’est possible.

Capcom, Sega ou Bandai Namco, pour ne citer qu’eux, collaborent déjà avec Nintendo. Ils proposent leurs classiques sur d’autres bibliothèques rétro de Nintendo Switch Online, que ce soit sur NES, Super NES ou Mega Drive.

Le potentiel est là, bien réel. Ce serait franchement dommage que Nintendo se contente uniquement de ses plus grands succès. Ce, alors que la bibliothèque GameCube Classics pourrait devenir une formidable vitrine pour faire découvrir, ou redécouvrir, toute la créativité, l’originalité et la folie douce de cette console à part.

Et vous, qu’en dites-vous. Êtes-vous du même avis ? N’hésitez pas à le partager dans les commentaires !

