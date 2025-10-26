Nintendo Switch 2 : ce classique sous-côté du GameCube enfin dispo

Luigi prépare son retour le plus effrayant. Le célèbre attrape-fantômes moustachu débarque sur Nintendo Switch 2 pour Halloween. Fantômes, puzzles et lampe torche… on ressort la GameCube de nos souvenirs.

Nintendo ajoute Luigi’s Mansion à son catalogue GameCube sur Switch Online + Pack d’extension. Le premier épisode de la série sera jouable dès le 30 octobre. Juste avant la chasse aux bonbons. Il faudra toutefois un abonnement à 50 dollars par an.

Luigi’s Mansion : petit manoir, grosse panique

Le jeu raconte l’histoire de Luigi. Il gagne un manoir grâce à un concours douteux. Il n’a pourtant rien rempli. Pas un formulaire. Pas un tirage. Juste un cadeau surprise, potentiellement hanté. La forêt est sombre. Le manoir grogne. Mario a disparu. Luigi respire fort. Nous aussi. Nintendo aime ce genre de situations étranges.

Nintendo avait lancé ce titre en 2001. C’était le premier jeu Mario sur GameCube. Beaucoup pensaient trouver Mario partout. Ils ont trouvé Luigi en sueur face à des draps volants et des meubles qui bougent. Les fantômes sont partout. Luigi aspire tout avec un aspirateur amélioré. Il avance, hésite. Chaque pièce raconte un piège. Chaque porte cache un esprit mal luné.

Les joueurs connaissaient déjà la suite sur Switch 2. Luigi’s Mansion 2 en version HD. Luigi’s Mansion 3 avec ses ascenseurs et ses couloirs chics. L’arrivée du premier aventure complète enfin la série sur la console. Les nostalgiques peuvent respirer. Les nouveaux joueurs découvrent un héros timide, mais courageux. Une belle histoire d’aspiration de fantômes. Au sens littéral.

À sa sortie, Luigi’s Mansion avait cartonné en magasin. 257 000 ventes la première semaine. Record au lancement de la GameCube. Nintendo l’a adapté sur 3DS en 2018. Pourtant, rien ne vaut des graphismes modernes. Une console d’aujourd’hui. Un canapé qui grince. Et l’envie de courir dans toutes les directions.

