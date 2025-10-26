Après ChatGPT Atlas, Microsoft rejoint la bataille avec Edge Copilot Mode

Deux jours après la sortie du navigateur IA d’OpenAI, Microsoft riposte. À son tour, le géant de Redmond présente un copilote de navigation, lui aussi dopé à l’IA, baptisé Edge Copilot Mode.

D’ici peu, la façon dont nous naviguons sur le web ne sera plus la même. Les onglets classiques et les barres de recherche cèdent leur place à une nouvelle génération de navigateurs dopée à l’IA.

Car, après OpenAI et son ChatGPT Atlas, Microsoft entre à son tour dans la danse avec Edge Copilot Mode. La firme l’a annoncé jeudi dernier. Ce navigateur se veut désormais capable non seulement de comprendre vos actions, mais aussi d’analyser les pages ouvertes et d’interagir avec elles.

Edge Copilot Mode : un navigateur qui veut penser avec vous

Le concept est de faire d’Edge un compagnon de navigation intelligent. Parce qu’Edge Copilot Mode ne se limite plus à afficher des pages web ou à répondre à des requêtes vocales.

Désormais, grâce à la dernière mise à jour, il analyse vos onglets, résume le contenu ou encore compare des informations. Il peut même agir à votre place pour remplir un formulaire, réserver un hôtel, ou planifier un trajet.

Mustafa Suleyman, patron de Microsoft AI, décrit ce mode comme « un navigateur dynamique et intelligent ». En plus, L’IA détecte les liens entre vos onglets et propose des raccourcis pour aller plus vite. Cela tout en gardant une vision globale de ce que vous faites. Certes, Edge est devenu cet assistant personnel dont beaucoup rêvaient d’avoir.

Bien sûr, le mode Copilot d’Edge existe depuis juillet. Pourtant, à ce moment-là, il proposait seulement des fonctions simples comme une barre de recherche sur la page d’accueil et la navigation à la voix. En plus, ce mode était optionnel, et peu de gens l’ont vraiment utilisé. Avec cette nouvelle, on aurait droit à un navigateur beaucoup plus intelligent.

Deux navigateurs, presque les mêmes

Seulement deux jours après la présentation d’Atlas ? Coïncidence ? Pas vraiment. Parce qu’en réalité, la sortie de Copilot était prévue depuis longtemps. Son développement a donc sûrement commencé des mois plus tôt.

D’ailleurs, ni Microsoft ni OpenAI n’ont inventé le concept du navigateur assisté par l’IA. Mais il faut bien l’avouer, les deux produits se ressemblent beaucoup visuellement.

La différence, c’est que celui de Microsoft affiche un fond plus sombre et du texte à la place du logo. Les boutons, eux, reprennent le style de Windows plutôt que celui de macOS.

En plus, Copilot ouvre sa fonction d’accompagnement dans un nouvel onglet. Alors qu’Atlas affiche tout sur un écran partagé.

Pour autant, il ne s’agit donc pas d’une copie. Ces deux géants se répondent. Chacun veut redéfinir la façon dont on navigue sur Internet. Et clairement, la bataille ne fait que commencer.

