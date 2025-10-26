N’utilisez pas l’IA pour suivre l’actualité : ChatGPT et Gemini disent n’importe quoi

ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity. Ces noms font désormais partie du quotidien. On leur parle comme à des encyclopédies modernes. On s’attend à de l’info claire, nette, vérifiée. Et la voilà notre erreur.

Voyez-vous, ces bots IA répondent avec confiance. Ils adorent paraître intelligents. Pourtant, ils se trompent presque une fois sur deux si on leur demande des infos sur des faits récents, l’actualité. Une enquête menée par l’UER, avec la BBC, le confirme. Près de 3 000 réponses ont été analysées avant d’en venir à cette conclusion.

L’IA et l’actualité ne font pas bon ménage

Les journalistes ont vérifié les réponses de ces IA sur des questions d’actualité. Résultat : 45 % des réponses comportaient un gros problème. Vraie catastrophe pour Gemini. Ses réponses contenaient des erreurs significatives dans 76 % des cas. Parfois, les sources disparaissent. Parfois, elles existent, mais ne prouvent rien.

Ce phénomène ne touche pas une langue ou une région particulière. Les erreurs se répètent partout. Toutes plateformes confondues. L’UER parle d’un risque systémique. Les bots ne déforment pas l’actu par accident. Cela se produit trop souvent. Ce qui est inquiétant.

Selon le Reuters Institute, 7 % des gens s’informent déjà via des assistants IA. Chez les moins de 25 ans, ce chiffre grimpe à 15 %. La génération qui vérifie tout sur son téléphone pourrait bien avaler des erreurs avec son café du matin. Et les plateformes ne montrent pas toujours l’origine des affirmations.

Les institutions s’agitent. L’UER demande aux régulateurs de faire respecter les lois liées à l’intégrité de l’information. Elle réclame un suivi indépendant et régulier. La BBC a d’ailleurs poussé Apple à corriger ses résumés automatiques. L’idée est de signaler clairement que ces notifications sont générées par une IA. Histoire d’éviter une confusion totale entre robots et médias reconnus.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que vous ne faites pas partie de ceux qui suivent l’actualité avec l’IA. Bien évidemment, si tel est le cas, on ne vous juge pas. Notez juste que ces bots ne sont pas fiables.

