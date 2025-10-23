Elle suit les conseils de ChatGPT et décroche le jackpot de 100 000 $

Certains prient, d’autres croisent les doigts. Tammy Carvey, elle, a simplement discuté avec une IA. Cette Américaine de 45 ans, originaire du Michigan, a laissé ChatGPT choisir ses numéros pour le Powerball.

Les algorithmes ne prédisent peut-être pas l’avenir, mais ils peuvent parfois faire le bonheur de quelqu’un. Et cette fois, la chance était du côté de Tammy Carvey. Elle a eu quatre boules gagnantes et un compte en banque bien plus heureux.

ChatGPT a visé juste

Tammy n’est pas une habituée des jeux d’argent. “Je ne joue que quand les gains sont énormes”, a-t-elle raconté à UPI, l’agence de presse américaine. Et c’était le cas le 6 septembre 2025. Le jackpot dépassait le milliard de dollars.

Tammy, tentée par la somme vertigineuse, achète donc un ticket. Cependant, elle voulait tenter quelque chose de différent. Pas de grigri ni de date d’anniversaire. Elle a juste confié à ChatGPT le choix des chiffres.

Le tirage a ensuite fait tourner bien des têtes. Quatre numéros de ChatGPT sont sortis, rapportant 50 000 dollars. Grâce à l’option Power Play, le gain a doublé. 100 000 dollars tombés du ciel numérique donc. De quoi faire taire ceux qui pensent que les IA ne servent qu’à écrire des dissertations ou à générer des recettes de cookies improbables.

Quand elle a réalisé le résultat, Tammy est restée bouche bée. “Mon mari et moi étions complètement incrédules”, raconte-t-elle. Et on les comprend. Mais que comptent-ils faire de cette somme ?

Eh bien, Tammy ne compte pas la gaspiller. Elle prévoit de rembourser sa maison et de renforcer son épargne. ChatGPT, lui, n’a pas demandé sa part. Evidemment.

Quoi qu’il en soit, des questions se posent. ChatGPT a-t-il un don caché pour les numéros chanceux ? Ou a-t-il simplement eu un bon jour ? Les prochains tirages nous le diront… si d’autres osent, bien sûr.

