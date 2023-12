Comment créer des recettes de cuisine surprenantes avec ChatGPT ?

Vous pouvez régaler vos convives avec des recettes de cuisine surprenantes grâce à ChatGPT. L’intelligence artificielle a aussi sa place dans votre cuisine.

La préparation du repas de famille ou du dîner pour retrouver tous ses amis se révèle parfois difficile. Vous manquez d’inspiration et vous ne savez pas quoi cuisiner. Si vous recherchez des recettes de cuisine surprenantes, ChatGPT peut être la solution.

ChatGPT n’est pas le seul agent conversationnel génératif sur le marché de l’intelligence artificielle. Mais le chatbot d’OpenAI est celui qui se démarque le plus. Sa popularité repose entièrement sur son efficacité et la simplicité de sa prise en main. ChatGPT est pour l’heure considérée comme la référence en matière d’intelligence artificielle générative.

OpenAI développe ses propres modèles de langage de grande taille pour faire tourner son IA générative. Les plus récents sont GPT-4 et GPT-4 Turbo, et ils se trouvent au cœur des capacités impressionnantes du célèbre chatbot.

ChatGPT peut répondre à vos questions et créer du contenu pour vous. Mais l’agent conversationnel est surtout un outil de productivité exceptionnel. Dans la mesure où vous savez profiter de ses capacités, il peut faire des merveilles. C’est notamment le cas de cette Américaine qui, chaque mois, gagne 700 dollars supplémentaires grâce à l’IA.

L’intelligence artificielle jusque dans votre cuisine

Nos maisons se tournent désormais vers le numérique. Elles deviennent de plus en plus connectées. Les appareils intelligents prennent place dans nos foyers pour y accomplir diverses tâches. Le but est de faciliter notre quotidien.

La place de l’intelligence artificielle dans nos cuisines ne se limite pas aux appareils électroménagers. En effet, l’IA joue un rôle de plus en plus important dans le domaine culinaire. Elle apporte de nouvelles possibilités pour améliorer et simplifier la préparation des repas, notamment pour la planification ou la suggestion des recettes.

Un outil comme ChatGPT peut vous surprendre avec des recettes inédites basées sur vos préférences, les ingrédients disponibles et sur ce que vous ne pouvez pas manger.

Dans une autre mesure, l’IA aide à mieux rationner les ingrédients pour réduire le gaspillage alimentaire.

Cuisinez mieux grâce à ChatGPT

L’IA générative d’OpenAI possède de remarquables aptitudes conversationnelles. Par ailleurs, sa polyvalence en fait un outil adapté à diverses tâches. Il peut ainsi devenir votre assistant culinaire. Que ce soit pour créer des repas sains ou des recettes surprenantes pour une grande occasion, ChatGPT s’utilise de plusieurs manières pour cuisiner.

Apprendre de nouvelles techniques de cuisine

Si vous cuisinez toujours vos plats favoris de la même manière, vous pourriez les trouver fades à la longue. Grâce à l’intelligence artificielle, la recherche de nouvelles techniques de cuisson devient un jeu d’enfant.

Il est vrai que vous pourriez vous contenter de chercher ces informations sur Google. Cependant, les aptitudes conversationnelles de ChatGPT offrent une expérience plus agréable. Le chabot fournit des précisions à votre demande. Son action s’étend également à la recommandation et à la proposition d’alternatives.

Ne plus faire la pénible liste des courses

Vous pouvez avoir du mal à vous rappeler de tous les ingrédients indispensables à une recette. Il y a la possibilité de laisser ChatGPT s’occuper de cette pénible tâche. L’agent conversationnel crée une liste de courses détaillée pour vous.

Avec un abonnement ChatGPT Plus, le résultat est encore meilleur. Cette formule premium permet l’installation de plugins pour effectuer vos achats depuis l’interface du chatbot.

Après la génération d’une recette, par exemple, vous pouvez utiliser le plugin Instacart pour commander les ingrédients et les faire livrer.

Découvrir de nouvelles combinaisons de saveurs

L’art culinaire recherche perpétuellement de nouvelles combinaisons de saveurs. Cette recherche n’est pas toujours évidente. Elle comprend notamment beaucoup d’échecs. Mais ChatGPT peut faire en sorte que ce processus devienne moins compliqué.

L’IA générative peut tester plusieurs combinaisons dans un laps de temps assez réduit. Elle est capable d’effectuer des assaisonnements selon vos préférences. Si vous demandez de nouvelles saveurs au poulet, par exemple, vous pouvez préciser que vous n’appréciez pas les épices.

Trouver des recettes de cuisine innovantes avec ChatGPT devient un jeu d’enfant. L’intelligence artificielle fait toujours des propositions pertinentes, aussi surprenantes que puissent être vos requêtes.

Des recettes de cuisine surprenantes avec ChatGPT concoctées par les bons prompts

Pour avoir de l’aide avec une recette, vous devez d’abord définir le contexte pour ChatGPT. Pour ce faire, il existe plusieurs techniques pour assurer un dialogue clair et améliorer la qualité de la réponse.

Tout d’abord, il est crucial de fournir une introduction concise et spécifique. Celle-ci énonce clairement l’objet de la demande.

Vous devez inclure des informations contextuelles pertinentes, comme des sujets connexes ou des conversations antérieures. Cela permet d’établir le contexte et aide le chatbot à comprendre la requête ou le problème.

Par ailleurs, les puces ou les listes numérotées permettent de décomposer les requêtes complexes. Cela contribue à maintenir la clarté nécessaire pour une réponse de qualité.

Vous devez ainsi soigner la mise en forme et maintenir un ton conversationnel. De cette manière, vous favoriserez une interaction productive.

Un exemple de prompt pour faire des recettes de cuisine avec ChatGPT

Voici comment vous pouvez écrire le prompt pour avoir un gâteau au chocolat, par exemple : « Fais semblant d’être un chef cuisinier de classe mondiale, donne-moi la recette d’un délicieux gâteau au chocolat ».

En spécifiant le type de recette, vous informez ChatGPT du résultat souhaité. Par ailleurs, vous pouvez ajouter des exigences ou des préférences particulières. Cela peut être une méthode de cuisson, un ingrédient favori ou des restrictions alimentaires.

À votre requête, vous pouvez ajouter : « Veuillez faire une recette végétalienne pour un délicieux gâteau au chocolat en utilisant des ingrédients alternatifs et sans utiliser de produits d’origine animale ». Cette commande supplémentaire fait que le chatbot adapte la recette à vos besoins et vos exigences.

Un autre prompt, mais pour une recette d’une grande occasion

L’exemple ci-dessus ne prend en compte que les spécifications à propos des ingrédients et de la méthode de cuisson. Dans ce deuxième cas de figure, il s’agit d’obtenir une recette pour un événement spécifique. Le prompt doit ainsi inclure des éléments précis sur les conditions de réalisation de repas en question.

Vous mettez dans le prompt le menu souhaité et vos exigences, ainsi que celles des convives. Ce qui donne à peu près ceci :

« J’organise un dîner et j’ai besoin d’aide pour créer une recette qui tienne compte des différentes restrictions alimentaires, des allergies et des préférences. Veuillez créer une recette qui réponde aux exigences suivantes ».

La présentation des exigences se fait dans une liste numérotée pour faciliter la compréhension de la requête. Ce qui donne :

1. Trois invités seront présents au dîner : Lisa, Sarah et John.

2. Lisa est allergique au gluten et ne mange aucun produit à base de blé, d’orge ou de seigle.

3. Sarah est intolérante au lactose et ne consomme aucun produit laitier.

4. John est végétarien et ne mange ni viande ni poisson.

5. Les trois invités adorent la cuisine italienne et préfèrent les plats à base de pâtes.

6. Fais en sorte que la recette soit savoureuse, équilibrée et visuellement attrayante.

Crée une recette qui tienne compte de ces restrictions alimentaires, allergies alimentaires et préférences. N’hésite pas à demander des informations supplémentaires si nécessaire.

En se basant sur ce prompt, ChatGPT a opté pour des pâtes aux aubergines et au parmesan végétaliennes. L’IA générative a aussi fourni des instructions complètes et précises, avec une liste des ingrédients détaillée.

À noter que des paramètres, comme les équipements de cuisine à votre disposition, influent sur les réponses de l’agent conversationnel.

Au bout du compte, vous pouvez facilement créer des recettes de cuisine inédites avec ChatGPT. Le chatbot fait en réalité plus que cela. En effet, il vous fait profiter de son inspiration quand vous n’avez aucune idée de ce que vous voulez manger. Vous améliorez aussi vos compétences culinaires grâce à l’intelligence artificielle.