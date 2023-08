Elle utilise ChatGPT et gagne 700 $ par mois avec cette technique toute bête

ChatGPT permet de gagner de l’argent. L’incroyable histoire de cette Américaine qui a profité de 700 dollars mensuels supplémentaires le prouve.

L’intelligence artificielle est en train de transformer tous les secteurs d’activité. Les entreprises et les particuliers se servent de la technologie pour améliorer leurs outils et leurs applications web. L’objectif étant évidemment d’augmenter la productivité. Nicole Cueto peut en témoigner puisque ChatGPT lui a permise de gagner de plus d’argent par mois.

ChatGPT planifie à sa place pour gagner de l’argent

C’est au micro de la chaîne américaine orientée sur la finance CNBC que Cueto a raconté son expérience. La consultante en relations publiques aime beaucoup voyager. Elle confie avoir déjà parcouru les 7 continents et visité 43 pays. Fin 2022, la résidente new-yorkaise a un déclic et veut se servir de sa passion pour avoir un revenu supplémentaire.

Dès janvier 2023, la consultante s’improvise agent de voyage et commence à organiser des vacances pour ses futurs clients. C’est là que ChatGPT intervient pour lui permettre de gagner de l’argent en plus chaque mois. En effet, Cueto préfère effectuer la préparation des voyages en s’appuyant sur l’intelligence artificielle générative d’OpenAI, plutôt que sur les moteurs de recherche traditionnels.

Temps de travail diminué de moitié !

La recherche en ligne basée sur l’intelligence artificielle a permis à Cueto de réduire considérablement le temps de préparation des voyages. La consultante utilisait à ses débuts les moteurs de recherche de Google et de Microsoft, à savoir Bing. Mais la préparation d’une seule journée de vacances prenait beaucoup de temps. 5 à 7 heures de recherche et de planification, précise l’Américaine dans son entretien.

Les moteurs de recherche traditionnels sont clairement désavantagés par rapport aux outils alimentés par l’intelligence artificielle. Ces derniers proposent des résultats personnalisés aux requêtes. De plus, les réponses fournies sont plus pertinentes, car elles sont davantage travaillées. ChatGPT a ainsi baissé de moitié le temps de travail de la consultante.

Pour précision, Nicole Cueto ne consacre désormais que 10 à 20 heures de travail par semaine à sa seconde activité. Cette dernière lui permet de gagner en moyenne 670 dollars mensuels.

Il suffit de demander à ChatGPT et faire quelques retouches

L’IA générative d’OpenAI est très accessible. En effet, l’interaction conversationnelle facilite sa prise en main pour pratiquement tout le monde. Ainsi, la consultante devenue organisatrice de voyages demande à ChatGPT de planifier des itinéraires personnalisés pour chacun de ses clients.

Dans son entretien avec CNBC, elle a pris l’exemple de vacances à Paris. Elle demande à l’intelligence artificielle d’élaborer un guide touristique incluant les quartiers parisiens historiques. De plus, la consultante peut affiner la recherche en indiquant des critères comme la résidence de grands personnages historiques d’une année spécifique.

Ensuite, il ne reste plus qu’à la New-yorkaise de vérifier les résultats de ChatGPT. Elle retouche ce qui doit être rectifié.

Le cas de Nicole Cueto montre ainsi dans quelle mesure l’implémentation de l’IA simplifie le quotidien de ses utilisateurs. Ceci est également un bel exemple des transformations que la technologie peut apporter au secteur du tourisme.

En ce qui concerne Google et Microsoft, les deux géants américains de la technologie ont pris conscience du potentiel énorme de la combinaison IA et moteur de recherche. Ils ont ainsi implémenté l’IA dans leurs solutions respectives.